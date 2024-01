Pronostic Bayern Munich Werder Brême 21/01/2024 : Le Bayern remporte les deux mi-temps et Kane premier buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Bayern Munich Werder Brême, comptant pour la 18e journée de Bundesliga

Nos propositions de cotes pour la rencontre Bayern Munich - Werder Brême

Harry Kane premier buteur du match. Cote à 2,57 sur Betsson, soit 38% de chances que l'attaquant anglais ouvre le score dans ce match.

Le Bayern remporte les deux mi-temps. Cote à 1,62 sur Betsson, soit 61% de chances que le club bavarois domine entièrement la partie.

Werder Brême marque un but. Cote à 1,68 sur Betsson, soit 59% de chances que le Werder sauve l'honneur.

Toutes les cotes sont fournies par Betsson, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Trois victoires lors des trois derniers matches de Bundesliga. Le bilan du Bayern est plus que parfait ces derniers temps. Habituellement, il lui aurait même permis d’être premier, mais cette saison, le Bayer Leverkusen a son mot à dire. Meilleure attaque avec 52 buts inscrits en seize journées, le Bayern reste une machine à compresser, comme en témoigne son attaquant Harry Kane, auteur de 22 buts depuis le début de la saison, dont quatre lors des trois derniers matches.

Du côté du Werder Brême, les choses sont plus compliquées. À six points de la zone de relégation, ces derniers ont réussi à prendre un point à Bochum à la 93e minute, grâce à Niklas Stark. Les Brêmois pourront compter sur Marvin Ducksch, le meilleur buteur de la formation, qui a marqué sept buts et délivré quatre passes décisives cette saison. Le meilleur total dans l’équipe, qui a marqué à 24 reprises cette saison. Soit seulement deux de plus que Harry Kane…

Harry Kane premier buteur du match. Cote à 2,57 sur Betsson

Après le départ de Robert Lewandowski, le Bayern Munich cherchait son remplaçant. Avec Harry Kane, c’est chose faite. Auteur de 22 buts en seize rencontres, le buteur anglais est insaisissable cette saison. Et la défense du Werder Brême aura bien du mal à l’arrêter, dimanche…

Le Bayern remporte les deux mi-temps. Cote à 1,62 sur Betsson

Face à une formation qui a su accrocher de justesse le match nul contre Bochum (1-1), on voit mal comment la meilleure attaque du championnat pourrait passer à côté de son match. Avec une armada offensive impressionnante, les Bavarois seront favoris, et n’auront pas d’autre choix que de gagner, s’ils veulent accrocher le Bayer Leverkusen.

Werder Brême marque un but. Cote à 1,68 sur Betsson

Même si le Bayern possède la deuxième meilleure défense du championnat, avec seulement quinze buts encaissés en seize rencontres, le Werder Brême pourrait trouver la faille, face à une défense toujours orpheline de De Light. Les Brêmois pourront notamment compter sur leur attaquant Marvin Ducksch, qui a déjà marqué à sept reprises en championnat, et qui pourrait poser des problèmes à la défense munichoise.

