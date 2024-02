Pronostic Bayern Munich Mönchengladbach 03/02/2024 : Match nul ou Gladbach vainqueur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Bayern Munich Mönchengladbach, comptant pour la 20e journée de Bundesliga.

Deuxième de Bundesliga, le Bayern Munich reçoit Mönchengladbach dans le cadre de cette 20e journée de championnat. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Bayern - Mönchengladbach.

Les meilleur paris pour Bayern - Mönchengladbach

Double chance match nul ou Mönchengladbach à 3,55 soit 28 % de chances que le Bayern ne l'emporte pas.

que le Bayern ne l'emporte pas. Plus de 3,5 buts à 1,57 soit 63 % de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Eric Maxim Choupo-Moting buteur à 1,84 soit 54 % de chances que l'attaquant camerounais marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Jouez sur Betsson avec les meilleures cotes en réalisant votre inscription sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Avec 15 victoires pour seulement deux matchs nuls et deux défaites, le Bayern réalise une bonne première partie de saison. Seul Leverkusen a fait mieux que les Bavarois qui comptent deux points de retard dans la course au titre. Pour rattraper des leaders qui se montrent extrêmement solides, les Munichois se doivent de gagner à domicile, sachant qu’ils ont déjà perdu une fois en 2024, face au Werder le 21 janvier. Meilleure attaque de Bundesliga, le Bayern a déjà inscrit 56 buts en 19 journée, soit 6 de plus que le leader, grâce notamment aux 19 buts de l’attaquant anglais Harry Kane, meilleur buteur du championnat devant Serhou Guirassy et Loïs Openda.

Le Borussia Mönchengladbach est lui 12e du championnat, mais ce n’est pas faute d’attaquer. Les hommes de Gerardo Seoane ont déjà inscrit la bagatelle de 35 buts en 19 matchs, mais ils en ont encaissé 38, pour une différence de buts de -3. Avec 9 points d’avance sur le premier relégable, Mönchengladbach n’est pas en grand danger, mais les places européennes sont encore plus éloignées, puisque l'Eintracht Francfort comptent dix points de plus que le Borussia. À noter à ce propos que Mönchengladbach est habitué du milieu de tableau, puisqu’il a terminé les deux dernières saisons à la 10e place de Bundesliga.

Pari 1. Double chance match nul ou Mönchengladbach à 3,55 avec Betsson

Ce pari double chance nous semble intéressant, parce qu’évoluant à domicile, Mönchengladbach n’hésitera pas à se projeter vers l’attaque pour inquiéter les hommes de Thomas Tuchel. À moins de deux semaines de leur 8e de finale de Ligue des Champions face à la Lazio, les Munichois pourraient bien avoir déjà la tête ailleurs et concéder un match nul coûteux dans la course au titre.

Pari 2. Plus de 3,5 buts à 1,57 avec Betsson

Ces deux équipes sont tournées vers l’attaque, ce qui explique la cote relativement basse pour ce genre de pari. On peut en tout cas s’attendre à voir beaucoup de buts lors de ce match, puisque Mönchengladbach n’est pas du genre à reculer face à l’adversité.

Pari 3. Eric Maxim Choupo-Moting buteur à 1,84 avec Betsson

N’ayant inscrit que deux buts depuis le début de la saison, le solide attaquant aura à cœur de se montrer face à Mönchengladbach afin d’assurer sa place au sein du riche effectif bavarois pour les grosses échéances qui attendent les coéquipiers d’Harry Kane en Bundesliga et en Ligue des Champions.

Les meilleurs cotes sur les meilleurs sites de paris sportifsavec notre guide détaillé !