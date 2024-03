Pronostic Bayern Munich Dortmund 30/03/2024 : Match nul et Eric-Maxim Choupo-Moting buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Bayern Munich Dortmund, comptant pour la 27e journée de Bundesliga, ce samedi.

Pronostic Bayern Munich - Dortmund : paris, contexte et compos

Deuxième de Bundesliga, le Bayern Munich reçoit Dortmund, quatrième au classement. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Bayern Munich - Dortmund.

Les meilleur paris pour Bayern Munich - Dortmund

Match nul ⭐ à 5,25 sur Betsson soit 19 % de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Eric-Maxim Choupo-Moting buteur ⭐ à 2,09 sur Betsson soit 47 % de chances que l'attaquant camerounais marque.

que l'attaquant camerounais marque. Plus de 3,5 buts ⭐ à 1,54 sur Betsson, soit 64 % de chances que le match soir prolifique en buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Bayern Munich se dirige tout droit vers une saison historique : si le Bayer Leverkusen conserve la première place jusqu’à la fin de la saison, le club bavarois laissera échapper le titre de Bundesliga pour la première fois depuis 12 ans !

Malgré sa bonne forme récente, le Bayern a probablement perdu le titre en février, en perdant successivement face à Bochum et Leverkusen avant de laisser échapper deux points face à Fribourg. La saison munichoise peut toutefois encore se montrer fructueuse, puisque les hommes de Thomas Tuchel affronteront Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions les 9 et 17 avril. En attendant, le Bayern vient de pulvériser Darmstadt 5-0 avec 76 % de possession et 27 tirs, quelques jours après avoir écrasé Mainz 05 8-1.

Du côté de Dortmund, la qualification pour les quart de finale de Ligue des Champions a également été assurée, et le sous-marin jaune reste sur trois victoires en Bundesliga. Dortmund occupe pour l’instant la quatrième place au classement, juste derrière Stuttgart qu’ils affronteront lors de la journée suivante. La qualification pour la prochaine Ligue des Champions est loin d’être acquise, puisque le Borussia ne compte qu’un point d’avance sur Leipzig, qui reste également sur trois victoires consécutives. Ce match face au Bayern Munich est donc crucial pour une équipe de Dortmund qui a fini chaque saison sur le podium de Bundesliga depuis 2018/2019.

Pari 1. Match nul à 5,25 avec Betsson

Cette cote semble suffisamment intéressante pour que les parieurs tentent le coup. Le Bayern est certes en bonne forme, avec des performances offensives de haute volée, mais le titre est quasiment perdu et on pourrait s’attendre à voir une certaine démotivation dans les rangs munichois, sachant que seule une victoire finale en Ligue des Champions pourrait sauver cette saison. De son côté, Dortmund doit absolument engranger des points, et un match nul serait un bon résultat pour eux.

Pari 2. Eric-Maxim Choupo-Moting buteur à 2,09 avec Betsson

L’attaquant camerounais ne réalise pas une grande saison, et il n’a pas encore marqué en 2024, mais il réalise en ce moment de belles entrées en jeu, se montrant notamment décisif face à Leipzig en offrant le but de la victoire à Harry Kane alors qu’il venait d’entrer en jeu. Nul doute que si son entraîneur fait appel à lui, Choupo-Moting aura à cœur de montrer qu’il mérite un temps de jeu plus conséquent.

Pari 3. Plus de 3,5 buts à 1,54 avec Betsson

Le Bayern est l’une des meilleures attaques d’Europe avec 78 buts inscrits en 26 matchs de Bundesliga, mais il a également tendance à en encaisser beaucoup. On peut s’attendre à voir du spectacle et de nombreux buts lors de cet affrontement au sommet.

