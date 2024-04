Pronostic Bayern Munich Cologne 13/04/2024 : Match nul et Harry Kane buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Bayern Munich Cologne, comptant pour la 29e journée de Bundesliga, ce samedi.

Pronostic Bayern Munich Cologne : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Bayern Munich Cologne

Match nul ⭐ avec des cotes de 7.50 sur Betsson, ce qui correspond à une probabilité de 13,3% que les équipes finissent à égalité.

que les équipes finissent à égalité. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de 1.68 sur Betsson, ce qui correspond à une probabilité de 59,5%.

Harry Kane pour marquer le premier but ⭐ avec des cotes de 3.00 sur Betsson, ce qui correspond à une probabilité de 33,3%.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après un match nul mouvementé avec Arsenal mardi soir, le Bayern affronte Cologne en Bavière avec des visiteurs languissant dans la zone de relégation.

Ce match pourrait être une distraction pour les Bavarois. Le Bayer Leverkusen a pris la tête de la course au titre, et le Bayern n'a plus grand-chose à jouer dans les semaines restantes de la saison. Leur attention sera fermement tournée vers le match retour contre Arsenal dans quelques jours.

Cologne a remporté une victoire vitale contre Bochum, également en difficulté, lors de leur dernière sortie. Le résultat a donné aux Billy Goats une chance de se battre pour éviter la relégation - ils surveilleront de près les performances de Mayence et de Bochum ce week-end.

Les compos probables pour Bayern Munich Cologne

La composition probable du Bayern Munich :

Ulreich; Kimmich, Upamecano, Min-Jae, Davies; Laimer, Goretzka; Muller, Musiala, Gnabry; Kane.

La composition probable de Cologne :

Schwabe; Thielmann, Hubers, Chabot, Finkgrafe; Martel, Ljubicic; Maina, Adamyan, Kainz; Selke.

Pronostic 1 : Match nul @ 7.50 avec Betsson

Si vous envisagez de parier sur Bayern Munich contre Cologne ce samedi, nous vous recommandons vivement de miser sur les visiteurs pour obtenir quelque chose de l'Allianz Arena. Les Billy Goats sont pleins de confiance après leur victoire la dernière fois, et le Bayern sera inévitablement distrait par son match retour contre Arsenal la semaine prochaine.

FC Hollywood a perdu ses deux derniers matchs de championnat, les laissant sans victoire depuis trois matches toutes compétitions confondues. Cologne n'a été battu que trois fois lors de ses dix derniers matchs et n'a perdu que 1-0 contre le Bayern lors de leur confrontation plus tôt cette saison. Oui, les visiteurs sont toujours de gros outsiders ici, mais il y a de la valeur à une telle cote si vous cherchez à parier sur la Bundesliga ce samedi.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent @ 1.68 avec Betsson

Les deux équipes marquent semblent être l'un des choix les plus sûrs lorsque l'on fait un pronostic sur Bayern Munich contre Cologne. Les deux équipes ont marqué dans 57% des matchs de Bundesliga du Bayern cette saison, et dans sept de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues.

Malgré tous les talents offensifs du Bayern, ils ont eu du mal à les garder à l'arrière. Leur dernière feuille blanche en Bundesliga remonte à neuf matches, le 24 janvier. BTTS a été validé lors des cinq derniers déplacements de Cologne. Ils ont également fait match nul lors de ces cinq matches. Leur survie dépend de la poursuite de la production offensive, et cette défense du Bayern continue de donner aux adversaires de nombreuses occasions.

Pronostic 3 : Harry Kane pour marquer le premier but @ 3.00 avec Betsson

Harry Kane a marqué contre Arsenal mardi, portant son total à six buts lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Kane compte 32 buts en Bundesliga en seulement 28 titularisations cette saison et sera ravi d'affronter une équipe de Cologne qui occupe la 17e place en termes de buts attendus concédés jusqu'à présent cette saison.

Il a encore montré cette qualité en milieu de semaine. Kane a marqué sur penalty lors du match nul 2-2 du Bayern avec Arsenal en Ligue des champions. Le tireur de penalty anglais sera à nouveau chargé de la responsabilité des pénaltys ici, mais même s'il ne l'était pas, vous auriez confiance en ses chances de débloquer la situation. Ayant ouvert le score lors de deux des quatre derniers matchs de Bundesliga du Bayern, ce prix semble être un bon pari compte tenu de la brièveté des cotes sur Kane pour marquer à tout moment.

