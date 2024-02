Pronostic Bayer Leverkusen Bayern Munich 10/02/2024 : Leverkusen marque le premier but et match nul

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Bayer Leverkusen Bayern Munich, comptant pour la 21e journée de Bundesliga.

Pronostics Leverkusen - Bayern Munich : paris, contexte et compos

L’affiche tant attendue de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen, leader du championnat, et le Bayern Munich deuxième aura lieu samedi à 18 h 30. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Leverkusen - Bayern.

Les meilleur paris pour Leverkusen - Bayern

Match nul à 3,55 soit 28 % de chances que les deux leaders se neutralisent.

Bayer Leverkusen marque le premier but à 1,91 soit 52 % de chances que Leverkusen ouvre le score.

Alex Grimaldo buteur à 4,15 soit 24 % de chances que l'attaquant marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Bayer Leverkusen continue à faire la course en tête dans cette saison de Bundesliga indécise. Avec 7 victoires lors de leurs 8 derniers matchs, ils ont distancé tout le monde sauf… le Bayern Munich qui restent en embuscade à deux points seulement. Lors de leur dernier match face à Darmstadt, le Bayer s’est imposé 2-0 grâce à deux buts de Nathan Tella et en gardant la possession du ballon 68 % du temps. Cette victoire leur permet de conserver leur légère avance sur leur adversaire de samedi, ce qui est toujours bon pour la confiance. Avec seulement 14 buts encaissés depuis le début de la saison, les hommes de l’Espagnol Xabi Alonso ont de loin la meilleure défense du pays, et ils auront fort à faire ce week-end face à un Bayern Munich qui en a déjà inscrit 59 en 20 matchs, soit une moyenne à peine inférieure à 3.

Le Bayern Munich va donc devoir s’employer s’il veut reprendre la tête du championnat alors que la mi-saison est dépassée. Problème pour les Bavarois : leur 8e de finale aller de Ligue des Champions face à la Lazio a lieu quatre jours après, et enchaîner ces deux rencontres décisives ne sera pas une tâche aisée. Ils pourront en tout cas s’appuyer sur l’Anglais Harry Kane qui a déjà inscrit 24 buts en 20 matchs et qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, ainsi que sur Dayot Upamecano et Joshua Kimmich, tous deux blessés le 24 janvier lors du match contre l’Union Berlin, et qui ont repris l’entraînement ce mercredi.

Pari 1. Match nul à 3,55 sur Betsson

Et si ce match au sommet se terminait sur un match nul ? Le partage des points ne serait pas une mauvaise affaire pour Leverkusen, puisqu’il leur permettrait de garder leur légère avance en tête, et les Munichois ne seraient peut-être pas si déçus que cela de rester dans la course au titre quelques jours avant d'affronter la Lazio. Les deux équipes vont évidemment tout donner pour l’emporter et prendre l’ascendant, mais un match nul pourrait très bien se produire lors de cette rencontre.

Pari 2. Bayer Leverkusen marque le premier but à 1,91 sur Betsson

On peut s’attendre à voir des buts entre le Bayern Munich, l’une des meilleures attaques d’Europe, et Leverkusen, qui évoluera à domicile. Portés par leur public, les joueurs d’Alonso vont en tout cas tout donner pour ouvrir le score et prendre l’avantage sur leur adversaire.

Pari 3. Alex Grimaldo buteur à 4,15 avec Betsson

Notre belle cote du jour. Le latéral gauche de Leverkusen Grimaldo est toujours porté sur l'attaque et il est en grande forme, n’ayant pas été remplacé en cours de match une seule fois depuis le début de la saison. Auteur de 5 passes décisives sur les 5 derniers matchs, nous le voyons inscrire son premier but en Bundesliga depuis le 25 novembre pour mettre son équipe sur de bons rails.

