Pronostic Barcelone vs Valence - Liga - 29/04/2024 : Barcelone gagne et marque dans les 2 mi-temps

Notre expert foot vous présente ses trois meilleurs pronos pour Barceone - Valence en Liga lundi soir.

Pronostic Barcelone Valence : paris, contexte et compos

Le match de lundi à l'Estadi Lluis Companys est le plus important de ce week-end en Liga, et c'est donc le bon moment pour donner notre pronostic sur Barcelone - Valence. Les cotes actuelles de Barcelone - Valence placent les hôtes en position de grands favoris. Cependant, il y a encore de la valeur à trouver, alors voici quelques-uns de nos meilleurs pronostics pour la Liga.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Valence

Barcelone -1 ⭐ avec une cote de 2.02 sur Betsson, soit 49.5% de chances que ce prono se réalise.

que ce prono se réalise. Barcelone gagne sans prendre de but ⭐ avec une cote de 2.30 sur Betsson, soit 43.5% de chances que la cage du Barça reste inviolée.

que la cage du Barça reste inviolée. Barcelone marque dans les deux mi-temps ⭐ avec une cote de 2.05 sur Betsson, soit 48.8% de chances.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le FC Barcelone a perdu tout espoir de remporter le titre lors du dernier Clasico contre le Real Madrid. De son côté, Valence, malgré sa défaite face au Betis, peut encore prétendre à une place dans les six premiers.

Le FC Barcelone a connu une saison frustrante. Ils viennent de perdre deux matches consécutifs après leur humiliante défaite à domicile contre le PSG en Ligue des champions. Les rumeurs selon lesquelles Xavi pourrait revenir sur sa décision de partir à la fin de la saison risquent de déstabiliser encore plus l'équipe.

La blessure de Frenkie de Jong lors du match contre le Real Madrid est un revers pour le Barca. C'est un facteur à prendre en compte pour tous ceux qui souhaitent parier sur Barcelone contre Valence lundi soir, même si Pedri est un remplaçant plus que compétent dans le trio du milieu de terrain.

La défaite contre le Betis a été un coup dur pour Valence. Elle leur a permis de se faire dépasser dans la course à la sixième place, mais ils abordent ce match avec confiance, ayant remporté leurs deux derniers matches à l'extérieur sur le score de zéro.

Compositions probables du FC Barcelone et de Valence

XI probable de Barcelone :

Ter Stegen ; Kounde, Araujo, Cubarsf, Cancelo ; Gundogan, Christensen, Pedri ; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

XI probable de Valence :

Mamardashvili ; Correia, Mosquera, Ozkacar, Vazquez ; Perez, Pepelu, Guerra, Lopez ; Duro, Almeida.

Pronostic 1 : Barcelone -1 @ 2.02 avec Betsson

Nous misons sur le fait que Barcelone renoue avec la victoire ce lundi. Ils ont pris 13 points sur les 15 derniers disponibles à domicile en championnat, tandis que Valence a perdu huit de ses 16 matches à l'extérieur.

Bien qu'ils soient huitièmes au classement, seules sept équipes ont une différence de buts attendue inférieure à celle de Valence. Le Barça est en tête du classement des buts attendus, et son attaque a généré plus de six buts attendus de plus que n'importe quelle autre équipe.

Deux des quatre dernières victoires de Barcelone à domicile, toutes compétitions confondues, ont été remportées par deux buts ou plus. Bien que Valence ait gardé de nombreux matches serrés, il a également subi des défaites 2-0 contre l'Atlético Madrid et Las Palmas plus tôt dans l'année.

La cote de 2,02 vaut la peine, étant donné la faible cote de la victoire directe du Barca.

Pronostic 2 : Barcelone n'encaisse pas du buts @ 2.30 avec Betsson

Barcelone a remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat à domicile sur le score de zéro. C'est l'un des pronostics les plus sûrs dans les cinq premières ligues cette saison. Bien qu'il ait laissé filer sept buts lors de ses deux derniers matches, nous pensons que le Barça a de bonnes chances de conserver sa cage inviolée.

Seuls Cadix et Las Palmas ont généré moins de buts que Valence. L'équipe à l'extérieur a été impliquée dans un grand nombre de matches à faible score cette saison.

Toute personne souhaitant parier sur la Liga lundi soir devrait se méfier de prendre Valence pour marquer plusieurs buts. Barcelone a concédé des buts au Real Madrid et au PSG. Cela ne signifie pas pour autant que sa défense aura du mal face à une équipe de Valence qui est l'une des pires du championnat lorsqu'il s'agit de se créer des occasions de but.

Pronostic 3 : Barcelone marque dans les deux mi-temps @ 2.05 avec Betsson

Barcelone possède le meilleur taux de buts attendus en Liga. Ils ont marqué plusieurs buts lors de quatre de leurs sept derniers matches, toutes compétitions confondues. Par conséquent, il est intéressant de prendre Barcelone pour trouver le chemin des filets dans les deux mi-temps à 2,05.

Le Barça a mené à la mi-temps dans neuf de ses 21 victoires. Si Valence nous surprend et ouvre le score, les hôtes pourraient remporter ce pari, même s'ils font match nul à la pause.

Il s'agit ici de miser sur la puissance de feu dont dispose Xavi. Robert Lewandowski et ses coéquipiers forment une ligne d'attaque vraiment redoutable, et ils devraient pouvoir se créer de nombreuses occasions face à une équipe de Valence qui ne se classe qu'en milieu de tableau pour ce qui est des buts encaissés.

