Pronostic Barcelone PSG Ligue des Champions 16/04/2024 : Le Barça vainqueur et Raphinha buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Barcelone PSG, comptant pour les 1/4 de finale retour de Ligue des Champions.

Pronostic Barcelone PSG : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics pour le match entre Barcelone et le PSG en vue de leur affrontement en Ligue des champions le 16 avril pour les quarts de finale retour de la compétition.

Les meilleurs pronostics pour Barcelone PSG

Victoire pour Barcelone ⭐ avec des cotes de 2.12 sur Betsson, c'est-à-dire une chance de 47% que le club espagnol remporte la victoire.

que le club espagnol remporte la victoire. Raphinha buteur ⭐ avec des cotes de 3.50 sur Betsson, c'est-à-dire une chance de 28% que l'ailier brésilien marque.

que l'ailier brésilien marque. But dans chaque mi-temps ⭐ à des cotes de 1.60 sur Betsson, offrant une probabilité de 62,5% d'au moins un but par période de 45 minutes.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Barcelone reçoit le PSG pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions après avoir remporté le match aller 3-2 à Paris.

Les hôtes espagnols ont renversé un déficit de 2-1 pour obtenir une victoire inestimable et prolonger leur série de quatre victoires consécutives. Après avoir battu précédemment Naples 3-1 à domicile au tour précédent, ils seront confiants de pouvoir conclure l'affaire.

Le PSG aura son mot à dire. Ils ont montré leur caractère compétitif en Espagne contre la Real Sociedad. Invaincus à l'extérieur en 2024, le club français a toutes les raisons de croire qu'ils peuvent renverser la situation.

Les compos probables pour Barcelone PSG

La composition probable du Barça :

Ter Stegen; Cancelo, Cubarsi, Araujo, Kounde, Gundogan, de Jong, Roberto, Raphinha, Yamal, Lewandowski.

La composition probable du PSG :

Donnarumma; Mendes, Beraldo, Hernandez, Marquinhos, Ruiz, Vitinha, Lee, Mbappe, Asensio, Dembele.

Pronostic 1 : Victoire pour Barcelone @ 2.12 avec Betsson

Xavi aura été aux anges avec la performance de son équipe, surtout avec la manière dont ils ont lutté pour prendre une avance de 3-2 en Espagne. Les buts de Raphinha et Andreas Christensen ont aidé Barcelone à remporter la victoire cruciale, prolongeant leur série de victoires à cinq matches.

Après avoir fait match nul avec Clermont avant leur affrontement en quart de finale retour avec Barcelone, cette semaine n'a pas été tout à fait celle que le PSG avait prévue. Bien que leur forme à l'extérieur soit solide, un déplacement pour affronter Barcelone en Espagne sera l'un de leurs plus grands tests cette saison.

Le Barça a remporté ses quatre derniers matches à domicile. Cela inclut une victoire 3-1 contre Naples au tour précédent, où ils ont dominé le match avec 23 tirs et un xG de 2.61.

Pronostic 2 : Raphinha buteur @ 3.50 avec Betsson

L'ailier brésilien de Barcelona a été la star du match à Paris, et peut-être que les hôtes français auraient dû être plus conscients de sa menace. Après avoir marqué lors du dernier match contre Las Palmas, le joueur de 27 ans a retrouvé le chemin des filets après une période sans but.

Cependant, le PSG va inévitablement pousser pour égaliser et revenir dans la confrontation. C'est pourquoi Barcelone se tournera vers son Brésilien rapide en contre-attaque pour une fois de plus trouver le fond des filets. Avec sept buts à son actif cette saison, Raphinha est en bonne forme et sait clairement comment se montrer décisif dans les grands moments. Misez sur lui pour marquer une fois de plus à de superbes cotes lors du match retour.

Pronostic 3 : But dans chaque mi-temps @ 1.60 avec Betsson

Avec le PSG qui court après le score et Barcelone qui espérera obtenir le quatrième but important de la confrontation, nous nous attendons à beaucoup de suspense une fois de plus en Ligue des champions.

Les deux équipes ne sont pas timides en matière de buts. Barcelona a marqué 11 buts lors de ses cinq derniers matchs, dont trois contre Naples au tour précédent. Le PSG a marqué 65 buts en Ligue 1, tout en en marquant confortablement quatre contre la Real Sociedad au tour précédent. Après cinq buts lors du match aller, attendez-vous à beaucoup plus de feux d'artifice lors du match retour.

