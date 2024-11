Pronostic Barcelone Brest - Ligue des Champions 26/11/2024 : Le Barça gagne avec des buts de Lewandowski et Raphinha

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Barcelone Brest, comptant pour la 5e journée de Ligue des Champions, ce mardi à 21h.

Pronostic Barcelone Brest : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone Brest

Victoire de Barcelone et plus de 3,5 buts au total ⭐ cotes de @1,87 sur Unibet, soit une probabilité de 51,2 % que le Barça l'emporte dans un match à au moins 4 buts.

que le Barça l'emporte dans un match à au moins 4 buts. Robert Lewandowski marque deux buts ou plus ⭐ cotes de @3,20 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 30,8 % que l'attaquant polonais marque au moins un doublé.

que l'attaquant polonais marque au moins un doublé. Raphinha buteur ⭐ cotes de @2,04 sur Unibet, indiquant une probabilité de 50 % que l'ailier brésilien marque.

Barcelone est attendu pour battre Brest 4-0.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Barcelone affronte Brest en Ligue des champions ce mardi, avec une légère avance d’un point pour les visiteurs au classement.

Les Catalans ont subi leur premier véritable coup d’arrêt en 2024-25, avec des résultats décevants autour de la trêve internationale. Cependant, sous la houlette de Hansi Flick, l’équipe reste en tête de la Liga et a enchaîné trois victoires consécutives en Ligue des champions.

La défaite contre Monaco lors de la première journée a été un revers, mais Barcelone a su redresser la barre. Flick doit néanmoins composer avec de nombreuses blessures, Lamine Yamal étant l’un des grands absents.

Brest, de leur côté, reste sur trois défaites consécutives en Ligue 1, mais n’a perdu que deux points en Ligue des champions jusqu’ici. Le calendrier leur a été favorable jusqu’à présent, mais ce match représente leur plus grand défi dans la compétition.

Peu expérimenté à ce niveau, Brest a défié toutes les attentes pour se qualifier la saison dernière. Cependant, ce déséquilibre de talent pourrait peser lourd dans les pronostics pour Barcelone vs Brest.

Les effectifs probables pour Barcelone Brest

La composition probable de Barcelone :

Pena ; Koundé, Cubarsi, Martinez, Balde ; De Jong, Casado ; Raphinha, Pedri, Olmo ; Lewandowski.

La composition probable de Brest :

Bizot ; Lala, Chardonnet, Cardinal, Amavi ; Camara, Fernandes, Magnetti ; Castillo, Ajorque, Sima.

Les meilleurs paris à prendre pour Barcelone Brest

Pronostic Barcelone vs Brest 1 : Victoire de Barcelone et plus de 3,5 buts au total @1,87 sur Unibet

Ce match semble destiné à être une victoire de routine pour Barcelone. Les cotes pour une victoire simple étant peu intéressantes, nous avons opté pour plus de 3,5 buts au total, dans le cadre de notre premier pronostic.

Brest a encaissé six buts lors de ses deux derniers matchs. Six des sept derniers matchs de Barcelone ont produit quatre buts ou plus, et les Catalans ont eux-mêmes franchi ce seuil à sept reprises cette saison.

Bien que Brest ait impressionné lors des quatre premières journées, l’écart de talent entre les deux équipes est trop important pour espérer un miracle.

Pronostic Barcelone vs Brest 2 : Robert Lewandowski marque deux buts ou plus @3,20 sur Unibet

Robert Lewandowski a marqué deux buts ou plus à sept reprises cette saison. Le Polonais reste parmi les meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions, à égalité avec Lionel Messi pour le ratio de buts par match.

Seuls Messi et Cristiano Ronaldo ont inscrit plus de doublés que Lewandowski dans cette compétition. Face à une défense brestoise qui a encaissé lors de ses sept derniers matchs, la probabilité pour le buteur d’inscrire un doublé semble alléchante.

Pronostic Barcelone vs Brest 3 : Raphinha buteur @2,04 sur Unibet

Raphinha est dans une dynamique impressionnante, avec des buts inscrits lors de cinq de ses six derniers matchs, dont un triplé contre le Bayern Munich. Cette saison, il dépasse les 0,5 xG par 90 minutes.

Sur ses trois derniers matchs de Ligue des champions, il a tenté 13 tirs, avec cinq nouvelles tentatives enregistrées contre le Celta Vigo ce week-end. Second rôle fiable derrière Lewandowski, Raphinha est un choix judicieux pour un pari sur buteur, particulièrement dans un match attendu comme une victoire éclatante pour les Catalans.

