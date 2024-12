Pronostic Auxerre PSG - Ligue 1 06/12/2024 : Les Parisiens gagnent et Hamad Traoré marque !

AJ Auxerre vs Paris Saint-Germain

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Auxerre PSG, comptant pour la 14e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h.

Pronostic Auxerre PSG : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Auxerre PSG

Victoire du PSG ⭐ avec une cote de @1,36 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 71 % pour le club parisien de s’imposer.

pour le club parisien de s’imposer. Hamad Traoré buteur ⭐ avec une cote de @4,80 sur Unibet, indiquant une probabilité de 18 % que l’attaquant d’Auxerre marque.

que l’attaquant d’Auxerre marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1,49 sur Unibet, représentant une probabilité de 62 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Le PSG est attendu pour s’imposer contre Auxerre sur un score de 1-2.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Un Auxerre en grande forme accueille le leader du championnat, le PSG, au Stade de l'Abbé-Deschamps vendredi soir, avec l’espoir de prolonger sa bonne série.

Auxerre a remporté cinq de ses six matchs à domicile en Ligue 1, sa seule défaite ayant été contre Monaco. Malgré ce revers, les supporters restent optimistes quant à leurs chances de créer une surprise face aux champions en titre.

Cependant, la tâche s’annonce ardue face à un PSG qui a remporté ses deux derniers déplacements en championnat avec autorité, marquant trois buts contre Marseille et quatre contre Angers.

Avec 33 points en 13 matchs, le PSG continue de dominer le football français. Même si Auxerre a été excellent à domicile, ce match représente un défi de taille, qui pourrait être trop important à relever.

Néanmoins, personne ne s’attendait à voir Auxerre dans une telle forme – les hôtes voudront rendre la tâche aussi difficile que possible ce week-end.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et toutes les cotes pour parier sur la Ligue 1 !

Les effectifs probables pour Auxerre PSG

La composition probable d’Auxerre :

Léon ; Akpa, Jubal, Osho, Mensah, Danois, Owusu, Hoever, Perrin, Traoré, Sinayoko.

La composition probable du PSG :

Donnarumma ; Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi ; Ruiz, Vitinha, Neves ; Lee, Barcola, Ramos.

Les meilleurs paris à prendre pour AJA PSG

Pronostic Auxerre vs PSG 1 : Victoire du PSG @1,36 sur Unibet

Avant le début de la saison, beaucoup s’attendaient à ce que le PSG domine, et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Pourtant, peu de gens anticipaient une telle performance d’Auxerre, qui se retrouve dans la première moitié de tableau avec une solidité remarquable à domicile.

Avec cinq victoires en six matchs, Auxerre est une équipe redoutable, et le PSG n’aura pas la tâche facile vendredi soir.

La seule défaite à domicile d’Auxerre cette saison a été contre Monaco, qui les a dominés 3-0. En conséquence, l’un de nos pronostics pour Auxerre vs PSG est de miser sur les champions pour maintenir leur forme impressionnante.

Peu d’équipes parviennent à battre le PSG, même en grande forme, et les leaders du championnat pourraient infliger une deuxième défaite à domicile aux hôtes ce week-end.

⭐ Gagnez 149€ en pariant sur une victoire parisienne avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Auxerre vs PSG 2 : Hamad Traoré buteur @4,80 sur Unibet

Une chose est presque certaine dans ce match : Auxerre ne rendra pas la tâche facile au PSG à certains moments de la rencontre. À domicile, c’est là qu’ils excellent.

L’une des raisons principales de leur succès est leur attaquant Hamad Traoré. L’international ivoirien a marqué six buts cette saison, dont trois à domicile.

Le joueur de 24 ans a inscrit le but victorieux contre Angers lors d’un 1-0 à domicile fin novembre. Traoré continue de trouver des zones dangereuses dans la surface et s’est montré aussi efficace dans les airs qu’au pied.

Si le PSG commet une erreur, attendez-vous à ce que Traoré en profite.

⭐ Gagnez 528€ en pariant sur Hamad Traoré buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Auxerre vs PSG 3 : Les deux équipes marquent @1,49 sur Unibet

Nous sommes assez confiants dans la capacité du PSG à gérer Auxerre, mais les hôtes disposent de joueurs capables de créer des moments de magie.

Il est également important de noter que la défense du PSG n’a pas été à son meilleur niveau ces dernières semaines. Le géant français a concédé des buts dans quatre de ses cinq derniers déplacements, y compris deux contre Angers lors de sa dernière sortie en Ligue 1.

Auxerre a marqué dans tous ses matchs à domicile sauf un, et les hôtes se sentiront en confiance pour perturber la défense parisienne et inscrire un but.

⭐ Gagnez 163€ en pariant que les deux équipes marquent au moins 3 buts dans le match avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !