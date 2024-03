Pronostic Atlético Madrid Inter Milan Ligue des Champions 13/03/2024 : Les Nerazurris vainqueurs et Lautaro Martinez buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Atlético Madrid Inter Milan, comptant pour les 8e de finale de Ligue des Champions.

Pronostic Atlético Madrid - Inter Milan : paris, contexte et compos

L’Atlético Madrid reçoit l’Inter Milan au Civitas Metropolitano, en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Atletico Madrid - Inter Milan, avec un match nul (3,30 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Atlético Madrid - Inter Milan :

Victoire de l’Inter ⭐ à 2,55 sur Betsson soit 39% de chances que les Nerazurris l'emportent.

que les Nerazurris l'emportent. Moins de 1,5 but ⭐ à 2,75 sur Betsson soit 36% de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. Lautaro Martinez buteur ⭐ à 2,70 sur Betsson soit 37% de chances que l'attaquant argentin marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Ligue des champions offre le dénouement de l’une de ses plus belles affiches, entre l’Atlético Madrid et l’Inter Milan. Victorieux à l'aller (1-0), l’Inter doit protéger l’avantage le plus court possible a Madrid, ce qui devrait donner le scénario le plus intense et le plus riche en suspens que l’on pouvait imaginer.

L'Atlético Madrid a préparé cette rencontre d’une très pauvre manière. Déjà battu en demi-finale aller de Coupe du Roi par l'Athletic Bilbao (0-1) avant son déplacement à Guiseppe Meazza, les coéquipiers d’Antoine Griezmann ont été séché au match retour dans le Pays Basque le mois dernier (0-3). Les Colchoneros comptent 5 défaites sur leurs 8 derniers matchs, dont un 0-2 sur le terrain de Cadix, 18eme de Liga ce week-end.

Tout le contraire de l’Inter qui reste sur 13 victoires de rang TCC, avec un score cumulé de 33-5. Les hommes de Simone Inzaghi ont livré une performance tactique solide et maîtrisée à l’aller, à l'image de leur Ligue des champions de l’an dernier, dont ils avaient terminé finaliste en n’encaissant que trois buts entre les huitièmes et la finale et la grande finale.

Les compos probables pour Atlético Madrid Inter

Atlético Madrid : Oblak - Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino - Saul, De Paul, Koke - Depay, Morata.

Inter Milan : Sommer - Pavard, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Martinez.

Pari 1. Victoire de l’Inter à 2,55 avec Betsson

Après la courte victoire de l’Inter à l’aller, on imagine difficilement l’Atlético capable de faire la différence avec sa forme actuelle. Les Colchoneros devront se decouvrir a un moment dans ce match pour effacer leur retard, ce qui n’est pas le scénario préféré de Marco Simone en Ligue des champions. L’Inter pourrait profiter de cela pour faire la différence en contre, et entretenir sa série de 13 victoires TCC.

Pari 2. Moins de 1,5 but à 2,75 avec Betsson

Le match aller n’a accouché que d’un but, et c’est ce à quoi on pouvait s’attendre sur le papier, en voyant cette affiche. On n’image ni plus ni moins pour le match retour au Civitas Metropolitano, ou l’Inter tentera à tout prix de préserver son avantage minimal, et sa cage inviolée, et un Atlético qui redoutera par-dessus tout de concéder un deuxième but de retard.

Pari 3. Lautaro Martinez buteur à 2,70 avec Betsson

Le buteur interiste du match aller, Marko Arnautovic est blessé pour un mois et manquera donc ce retour en Espagne. Titulaire mais muet à domicile, Lautaro Martinez et son brassard de capitaine seront plus que jamais responsables et capables de mettre leur équipe à l’abri sur une contre-attaque de l’Inter.

