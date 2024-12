Pronostic Atalanta Real Madrid - Ligue des Champions 10/12/2024 : Bergame l'emporte et Retegui marque !

Atalanta Bergame vs Real Madrid

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Atalanta Real Madrid, comptant pour la 6e journée de Ligue des Champions, ce mardi.

Pronostic Atalanta Real Madrid : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Atalanta Real Madrid

Victoire de l’Atalanta ⭐ avec une cote de 2,55 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 37 % que le club de Bergame l'emporte face au géant espagnol.

que le club de Bergame l'emporte face au géant espagnol. Atalanta gagne ou fait match nul et les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 2,10 sur Unibet, indiquant une probabilité de 47,6 % que le club italien ne perde pas mais que les deux équipes marquent.

que le club italien ne perde pas mais que les deux équipes marquent. Mateo Retegui buteur ⭐ avec une cote de 2,88 sur Unibet, représentant une probabilité de 38,1 % que l'avant-centre italien marque.

L’Atalanta est pronostiquée pour battre le Real Madrid sur le score de 2-1 mardi soir.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Real Madrid se rend à Bergame pour affronter l’Atalanta en Ligue des Champions mardi soir.

En pleine forme en Serie A et rivalisant avec Naples, l’Atalanta réalise également une excellente campagne en Ligue des Champions. Elle fait partie des trois équipes invaincues de la compétition, avec des victoires convaincantes contre Stuttgart et les Young Boys lors des deux dernières journées.

Les hôtes, toujours aussi audacieux, abordent cette rencontre avec la confiance nécessaire pour faire tomber un Real Madrid en difficulté au Gewiss Stadium.

La pression s’accroît sur Carlo Ancelotti. Le Real a perdu trois de ses cinq matchs de Ligue des Champions, se plaçant à la 24e place du classement avant la sixième journée.

Malgré l’euphorie autour de la signature de Kylian Mbappé, cette arrivée semble avoir déstabilisé une équipe qui avait soulevé la Ligue des Champions plus tôt cette année. Les blessures de Vinicius Jr., Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni sont des éléments clés à prendre en compte dans ce pronostic Atalanta vs Real Madrid.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et toutes les cotes pour parier sur la Ligue des Champions !

Les effectifs probables pour Atalanta Real Madrid

La composition probable de l’Atalanta :

Carnesecchi ; Kossounou, Godfrey, Kolasinac ; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri ; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

La composition probable du Real Madrid :

Courtois ; Valverde, Raul, Rudiger, Mendy ; Modric, Ceballos ; Rodrygo, Bellingham, Mbappé ; Endrick.

Les meilleurs paris à prendre pour Atalanta Real Madrid

Pronostic Atalanta vs Real Madrid 1 : Victoire de l’Atalanta @2,55 sur Unibet

Seuls Salzbourg, l’Étoile Rouge de Belgrade, les Young Boys, le Slovan Bratislava et le Dinamo Zagreb ont concédé plus de buts attendus (xG) en Ligue des Champions que le Real Madrid.

L’attaque du Real a sous-performé par rapport à son xG, montrant un manque de réalisme. Cependant, leur xG généré est à peine supérieur à celui de l’Atalanta. En revanche, l’Atalanta affiche une solidité défensive exceptionnelle, avec le plus faible xG concédé de la compétition.

Même si Vinicius Jr. pourrait être remis pour ce match, le Real reste privé de plusieurs défenseurs clés, dont Eder Militao et David Alaba. L’absence de Camavinga affaiblit également leur milieu de terrain.

Bien que le Real ait souvent su obtenir des résultats dans cette compétition, il est difficile d’ignorer l’Atalanta à ce prix.

⭐ Gagnez 280€ en pariant sur une victoire du club de Bergame avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Atalanta vs Real Madrid 2 : Atalanta gagne ou fait match nul et les deux équipes marquent @2,10 sur Unibet

Faire face à une attaque aussi puissante que celle de l’Atalanta signifie qu’un seul but ne suffira probablement pas au Real pour éviter la défaite. En tant que meilleure attaque de Serie A, l’Atalanta a marqué trois buts ou plus à huit reprises cette saison.

Le Real avait gardé sa cage inviolée lors de la Super Coupe contre l’Atalanta, mais les dynamiques ont changé depuis.

L’Atalanta est l’une des équipes les plus en forme d’Europe, tandis que le Real dispose de la qualité offensive pour marquer, mais gagner ici reste un énorme défi.

⭐ Gagnez 379€ en pariant que l'Atalanta ne perde pas et que les 2 équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Atalanta vs Real Madrid 3 : Mateo Retegui buteur @2,88 sur Unibet

Mateo Retegui affiche des statistiques de buts attendus (xG) par 90 minutes bien au-delà de celles de ses précédentes saisons. Il a tenté 11 tirs lors de ses trois derniers matchs de Ligue des Champions, inscrivant un doublé contre les Young Boys lors de la dernière journée.

Même si ses performances en termes de buts marqués ont été irrégulières, ses statistiques sous-jacentes sur la saison renforcent la confiance dans ce pari. Il affronte une défense madrilène peu expérimentée, affaiblie par une série de blessures.

À une cote de 2,63 sur Vbet, miser sur Retegui pour trouver le chemin des filets constitue le troisième et dernier de nos pronostics pour Atalanta vs Real Madrid. Un excellent pari si vous pensez que les hôtes obtiendront un résultat.

⭐ Gagnez 316€ en pariant sur Mateo Retegui buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !