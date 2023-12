Pronostic Atalanta Bergame Milan AC : Milan marque le premier but et gagne le match

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Atalanta Bergame Milan AC lors de la 15e journée de Serie A

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures prédictions pour Atalanta Bergame – AC Milan en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur ce match dont le coup d’envoi sera donné samedi 9 décembre à 18 h.

Rencontre de haut de tableau pour cette 15e journée de Serie A : l’Atalanta Bergame accueille l’AC Milan pour un match déjà important pour d’un côté la course à l’Europe, de l’autre, celle pour le titre.

Les hommes de Gian Piero Gasperini montrent quelques difficultés cette saison : ils présentent un bilan en championnat de 6 victoires, 2 nuls et déjà 6 défaites, dont 3 lors des 5 dernières rencontres. Et avec 20 points au compteur, à 4 longueurs des places européennes, les coéquipiers de Gianluca Scamacca se voient d’ores et déjà dans l’obligation de s’imposer dans cette rencontre.

Pour les Milanais, la donne est différente. Les hommes de Stefano Pioli sont troisièmes de Serie A, avec 29 points, et ont remportés leurs deux dernières rencontres, après un passage à vide de 4 matches sans victoires. Ils en sont à 9 victoires cette saison, pour 2 nuls et 3 défaites, avec un Olivier Giroud toujours efficace à maintenant 37 ans : il a déjà trouvé le chemin des filets à 7 reprises en championnat.

Pari n° 1 : Milan vainqueur ou match nul : 1,50 avec PMU Sport

Les Rossoneri repartent avec au moins un point. Malgré un passage à vide lors des rencontres précédant la trêve internationale de novembre, les Milanais ont retrouvé leur efficacité. À l’extérieur ils n’ont concédé qu’une seule défaite, lors du Derby de la Madonnina, ce qui pourrait leur permettre de voir ce déplacement à Bergame d’un bon œil. Et avec un bilan de 4 victoires, un nul et une seule défaite contre l’Atalanta sur les 6 dernières rencontres, les hommes de Stefano Pioli peuvent espérer aller chercher au moins un match nul sur la pelouse du Gewiss Stadium, notamment grâce au retour de suspension de leur meilleur buteur cette saison, Olivier Giroud.

Pari n° 2 : Milan marque le premier but : 1,90 avec PMU Sport

Milan pour l’ouverture du score. Cette saison en Serie A, Milan a tout simplement été la première équipe à trouver le chemin des filets à 10 reprises, sur un total de 14 rencontres, et 4 fois lors des 5 derniers matches. Et à l’extérieur, la formation de Rafael Leão a terminé la première mi-temps à 5 reprises avec l’avantage au score (sur 7 rencontres), tout en ayant toujours réussi à marquer au cours des 90 minutes. Quant aux coéquipiers d’Éderson, ils ont subi le premier but à 7 reprises, et 4 fois lors des 5 derniers matches. Alors voir les Milanais marquer les premiers est l’issue la plus attendue ce samedi.

Pari n° 3 : Atalanta marque exactement un but : 2,50 avec PMU Sport

Pas de festival côté Atalanta. En moyenne cette saison, l’Atalanta marque 1,5 but par 90 minutes. Et à domicile, ils ont trouvé le chemin des filets lors de 5 rencontres sur 6, avec 4 buts marqués sur les 4 derniers matches. Côté milanais, la défense n’est pas particulièrement au beau fixe, avec plus d’un but encaissé par rencontre, une moyenne qui monte à 1,57 lors des déplacements à l’extérieur. Les bergamasques sont donc susceptibles de dépasser l’obstacle Mike Maignan, mais le faire plus d’une fois semble improbable.

