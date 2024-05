Pronostic Atalanta Bergame Bayer Leverkusen - Finale Ligue Europa 22/05/2024 : Les Allemands vainqueurs et Boniface buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Atalanta Bergame Bayer Leverkusen, la finale de la Ligue Europa, ce mercredi à 21h.

Pronostic Atalanta Bergame Bayer Leverkusen : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics pour le match entre l'Atalanta et Leverkusen en vue de leur affrontement en Ligue Europa le 22 mai pour la finale de la compétition.

Les meilleurs pronostics pour Atalanta Leverkusen

Victoire de Bayer Leverkusen ⭐ avec une cote de 1.78 sur Betsson, soit une probabilité de 56% que le club allemand gagne.

que le club allemand gagne. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1.84 sur Betsson, donnant une probabilité de 54% que les deux clubs trouvent le filet.

que les deux clubs trouvent le filet. Victor Boniface buteur ⭐ avec une cote de 2.70 sur Betsson, soit une probabilité de 37% que l'attaquant nigérian marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Bayer Leverkusen et l'Atalanta se rendent à Dublin cette semaine pour une finale très attendue. Bien que les Allemands soient les favoris, cette rencontre promet d'être intrigante.

L'équipe de Xabi Alonso n'a pas encore connu la défaite cette saison. Ils ont remporté le trophée de la Bundesliga pour la première fois de leur histoire ce week-end, mais il n'y avait pas de temps pour faire la fête avec la finale de la Ligue Europa à l'horizon. Leverkusen participe également à la finale de la Coupe d'Allemagne ce week-end, donc cela pourrait être une semaine mémorable pour les Allemands. Le Bayer Leverkusen a terminé sa campagne de championnat par une victoire 2-1 contre Augsburg. Ils ont passé le tour contre la Roma dans la dernière phase de cette compétition et un but de dernière minute a assuré leur invincibilité toutes compétitions confondues. Ils sont déjà inscrits dans les annales grâce à leurs incroyables réalisations jusqu'à présent, mais deux victoires supplémentaires ajouteraient à leurs impressionnantes performances.

Il reste encore des matchs à jouer en Serie A. L'Atalanta occupe actuellement la 5e place, ce qui serait suffisant pour sécuriser une place en Ligue des Champions grâce à la place de qualification supplémentaire accordée à la Serie A. L'Atalanta a battu Lecce 2-0 ce week-end et n'a perdu qu'un de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils ont pris le dessus sur Marseille en demi-finale de la Ligue Europa.

Les compos probables pour Atalanta Leverkusen

La composition probable de l'Atalanta :

Musso; Hien, Toloi, Djimsiti, Koopmeiners, Ederson; Ruggeri, Zappacosta, Lookman; De Ketelaere, Scamacca.

La composition probable de Leverkusen :

Kovar; Hincapie, Tah, Tapsoba, Frimpong, Grimaldo; Andrich, Xhaka, Wirtz; Boniface, Adli.

Victoire de Leverkusen @ 1.78 avec Betsson

Le premier de nos pronostics pour l'Atalanta vs Leverkusen est pour une victoire des hommes de Xabi Alonso en 90 minutes. Bien que le Bayer Leverkusen ait longtemps été connu pour être les éternels seconds de l'Allemagne jusqu'à cette saison, ils ont montré qu'ils avaient le cran pour surmonter tous les obstacles dans cette campagne. Ils ont remporté 42 de leurs 51 matchs toutes compétitions confondues et en ont fait match nul neuf. Les hommes d'Alonso ont gagné neuf de leurs 12 matchs en Ligue Europa. L'Atalanta a remporté sept de ses 12 matchs dans cette compétition cette saison et cette rencontre promet d'être leur plus grand défi jusqu'à présent. L'équipe de Gian Piero Gasperini a été battue 1-0 par la Juventus il y a un peu plus d'une semaine et ils étaient à un prix beaucoup plus court sur le marché 1x2 pour celui-là.

Les deux équipes marquent @ 1.84 avec Betsson

Le prochain de nos conseils est pour que les deux équipes marquent dans le match. Bien que l'Atalanta soit l'outsider, ils ont marqué dans 11 de leurs 12 matchs de Ligue Europa cette saison. Ils ont en moyenne 1.83 buts par match pendant cette période. Ils n'ont pas réussi à marquer contre Liverpool, mais ils avaient déjà une avance de trois buts en entrant dans ce match. Il est difficile de trouver des défauts dans les performances de Leverkusen cette saison, mais ils ont concédé un but dans six de leurs huit derniers matchs. Pendant cette période, leurs adversaires ont en moyenne marqué un but par match.

Victor Boniface buteur @ 2.70 avec Betsson

Avec 14 buts en 23 apparitions en Bundesliga, Victor Boniface est le meilleur buteur de Leverkusen cette saison. Malgré plusieurs matchs manqués en raison de blessures, Alonso a pu ajuster son équipe pour qu'elle performe sans leur attaquant. Il est de retour et en forme avant cette finale. Le Nigérian a marqué lors de ses trois dernières apparitions, il est donc un candidat fort pour marquer ici. Boniface a apprécié la Ligue Europa cette saison. Il a trouvé le filet cinq fois en sept matchs en Europe. Son xG non-penalty de 0.76 par 90 minutes jouées toutes compétitions confondues le place dans le top 1% des attaquants des cinq meilleures ligues européennes. Il sera difficile à arrêter mercredi soir.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !