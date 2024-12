Pronostic Aston Villa Manchester City - Premier League 21/12/2024 : Les Villans l'emportent et Duran marque !

Aston Villa vs Manchester City

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Aston Villa Manchester City, comptant pour la 17e journée de PL, ce samedi à 13h30.

Pronostic Aston Villa Manchester City : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Aston Villa Manchester City

Victoire d'Aston Villa ⭐ cote à 3,35 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 30 % en faveur des locaux.

en faveur des locaux. Jhon Duran buteur ⭐ cote à 2,50 sur Unibet, indiquant une probabilité de 40 % pour que l’attaquant trouve le chemin des filets.

pour que l’attaquant trouve le chemin des filets. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ cote à 1,80 sur Unibet, représentant une probabilité de 56 % pour que les deux équipes marquent et qu'au moins trois buts soient inscrits.

Aston Villa peut battre une équipe de Manchester City en difficulté sur le score de 2-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Aston Villa espère profiter de son avantage à domicile pour ajouter aux déboires de Manchester City et raviver ses ambitions de finir dans le top 4.

Unai Emery a guidé l’équipe jusqu’à la Ligue des Champions avec une 4ᵉ place en Premier League la saison dernière, mais cette compétition a clairement eu un impact négatif sur les performances de Villa en championnat. Ils n’ont remporté aucun de leurs cinq derniers matchs suivant directement un match européen, mais cette rencontre représente une occasion de rebondir.

Les Villans ont été battus 2-1 par Nottingham Forest lors de leur dernier match, encaissant deux buts tardifs. Ils occupent actuellement la 7ᵉ place du classement, à deux points seulement de l’équipe de Pep Guardiola.

De son côté, Manchester City entame cette saison après avoir remporté quatre titres consécutifs, et ils étaient les grands favoris pour soulever la Premier League une fois de plus. Cependant, leurs récentes performances ont vu les Sky Blues glisser au classement, et ils doivent désormais se battre pour sécuriser une place dans le top 4.

Les hommes de Pep Guardiola ont neuf points de retard sur le leader du championnat après une défaite 2-1 à domicile contre Manchester United. Les blessures, en particulier en défense, ont rendu les champions vulnérables, et leur manager expérimenté cherche encore des solutions.

Les effectifs probables pour Aston Villa Manchester City

La composition probable d’Aston Villa :

Martinez ; Lonsa, Carlos, Torres, Digne ; Kamara, Tielemans, Rogers ; Buendia, McGinn, Duran.

La composition probable de Manchester City :

Ederson ; Walker, Dias, Stones, Gvardiol ; Gundogan, Kovacic, De Bruyne ; Foden, Silva, Haaland.

Les meilleurs paris à prendre pour Aston Villa Manchester City

Pronostic Aston Villa vs Manchester City 1 : Victoire d’Aston Villa @ 3,35 sur Unibet

Incroyablement, l’équipe de Pep Guardiola n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers matchs compétitifs, ce qui explique pourquoi nous soutenons les locaux dans notre pronostic Aston Villa vs Manchester City.

L’équipe d’Unai Emery a battu Manchester City dans ce même match la saison dernière. Les Villans sont également invaincus lors de leurs sept derniers matchs de Premier League à Villa Park. Durant cette période, ils ont marqué en moyenne 0,86 but de plus que leurs adversaires par match.

Manchester City montre une baisse significative de forme. Leur création d’occasions s’est tarie, et ils sont apparus inefficaces lors de leur défaite contre United le week-end dernier. De plus, leur performance à l’extérieur est préoccupante, avec six défaites lors de leurs sept derniers déplacements toutes compétitions confondues. La seule exception fut un match nul face à Crystal Palace, une équipe en difficulté en bas de tableau.

Pronostic Aston Villa vs Manchester City 2 : Jhon Duran buteur @ 2,50 sur Unibet

Jhon Duran est en excellente forme. Il a travaillé dur pour prendre la place d’Ollie Watkins dans le onze de départ d’Aston Villa et devrait être titulaire face à Manchester City. Watkins n’a joué que 15 minutes lors du dernier match de Villa, son unique but sur ses six dernières apparitions provenant d’un penalty.

Duran a marqué lors de ses trois derniers matchs avec Aston Villa et s’est montré extrêmement dangereux en sortie de banc. Il totalise six buts en Premier League, avec une moyenne d’un but toutes les 71,33 minutes jouées. Avec un xG de 0,9 par 90 minutes, l’attaquant devrait avoir des occasions contre une défense fragile de City.

Pronostic Aston Villa vs Manchester City 3 : Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts @ 1,80 sur Unibet

Pour conclure nos pronostics Aston Villa vs Manchester City, nous soutenons que les deux équipes marquent et que plus de 2,5 buts seront inscrits.

Les deux équipes ont marqué dans six des sept derniers déplacements de Manchester City en Premier League. Ces matchs ont vu une moyenne de trois buts, et le pari de plus de 2,5 buts s’est vérifié dans cinq de ces rencontres.

Aston Villa n’a échoué à marquer que lors d’un seul de ses sept matchs de Premier League à domicile cette saison. Ils affichent une moyenne de 1,86 but par match à Villa Park.

