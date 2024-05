Pronostic Aston Villa Liverpool - Premier League - 11/05/2024 : Les Reds vainqueurs et Mo Salah buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Aston Villa Liverpool, comptant pour la 37e journée de Premier League.

Pronostic Aston Villa Liverpool : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match Aston Villa Liverpool en Premier League le 11 mai prochain.

Les meilleurs paris pour Aston Villa Liverpool

Victoire de Liverpool ⭐ avec une cote de 1.70 sur Betsson, soit une probabilité de 58 % que le club anglais gagne.

que le club anglais gagne. Mo Salah buteur ⭐ avec une cote de 4.20 sur Betsson, soit une probabilité de 23.8 % que l'attaquant égyptien marque.

que l'attaquant égyptien marque. Plus de 3.5 buts ⭐ avec une cote de 1.74 sur Betsson, donnant une probabilité de 56 % que les deux clubs marquent au moins quatre buts entre eux.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Aston Villa accueille Liverpool en Premier League, les deux équipes visant à accumuler des points cruciaux vers la fin de la campagne.

Bien que ce soit une possibilité lointaine, Liverpool peut encore remporter la Premier League. Jurgen Klopp fera tout son possible pour s'assurer qu'ils restent dans la course jusqu'au dernier jour. Une victoire 4-2 contre Tottenham le week-end dernier les garde dans la course.

Les hôtes ont presque sécurisé le football de la Ligue des Champions. L'attention sera portée sur leur demi-finale de la Ligue Europa Conférence contre Olympiakos, qui a lieu quelques jours avant ce match.

Les compos probables pour Aston Villa Liverpool

La composition probable d'Aston Villa :

Olsen ; Cash, Konsa, Torres, Digne ; Bailey, Luiz, McGinn ; Rogers ; Duran, Watkins.

La composition probable de Liverpool :

Alisson ; Alexander-Arnold, Quansah, Konate, Robertson ; Szoboszlai, Endo, Mac Allister ; Salah, Nunez, Diaz.

Pari 1 : Victoire pour Liverpool @ 1.70 avec Betsson

Les chances de Liverpool de remporter le titre de Premier League sont très minces. Cependant, tant qu'ils sont encore en lice, attendez-vous à ce que l'équipe de Klopp donne tout pour la victoire. Liverpool doit gagner ses deux derniers matchs de Premier League et compter sur Arsenal ou Manchester City pour perdre des points. Après quelques résultats décevants, Liverpool s'est remis sur les rails avec une victoire convaincante contre Tottenham. Les buts ont rarement été un problème pour l'équipe de Klopp et attendez-vous à ce qu'ils donnent tout à Villa Park. Quelques jours avant d'affronter Liverpool, Aston Villa se rend en Grèce pour affronter Olympiacos dans leur demi-finale cruciale de la Ligue Europa Conférence. L'attention des joueurs pourrait être ailleurs au moment de ce match et Liverpool pourrait en profiter.

Pari 2 : Mo Salah buteur @ 4.20 avec Betsson

Mo Salah a prouvé qu'il n'y avait rien entre lui et Jurgen Klopp qui pourrait perturber la fin de leur campagne en marquant le premier but contre Tottenham lors du dernier match. Bien qu'il ne soit pas en lice pour le Soulier d'or cette année, Salah a tout de même produit dix-huit buts et délivré dix passes décisives en Premier League. Il est peu probable qu'il remporte le trophée, mais il a encore une fois livré une campagne exceptionnelle sur le plan personnel. Avec Aston Villa probablement fatigué après son voyage de retour de Grèce, un Mo Salah rapide peut punir leur défense et ajouter son 19ème but au compteur.

Pari 3 : Les deux équipes marquent @ 1.76 avec Betsson

Aston Villa a presque sécurisé le football de la Ligue des Champions pour la prochaine campagne. Le club des Midlands a excellé en Premier League et semble avoir battu Tottenham pour la 4e place. Leur forme récente a été médiocre. Bien qu'ils aient marqué dix buts lors de leurs cinq derniers matchs, ils ont également concédé sept. Il en va de même pour leurs adversaires, qui ont également encaissé huit buts lors de leurs cinq derniers matchs et ont montré des vulnérabilités du point de vue défensif. Liverpool a marqué trois buts contre Aston Villa lors de deux de leurs trois dernières rencontres. Lorsqu'ils sont au complet, les deux équipes sont capables devant le but et nous devrions assister à un match divertissant rempli d'action.

