Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Aston Villa Arsenal lors de cette 16e journée de Premier League

Rencontre au sommet à Villa Park entre les Gunners, leader du classement de Premier League, et Aston Villa, quatrième. Les hommes de Mikel Arteta peuvent-ils accroître leur avance sur Liverpool, ou seront-ils stoppés dans leur élan par l’équipe surprise de ce début de saison ?

Depuis ses deux défaites concédées début novembre (face à West Ham en League Cup, puis Newcastle en Premier League), Arsenal est inarrêtable. Les deux victoires en Ligue des Champions face à Séville (2-0) et Lens (6-0) ont fait du bien au moral, et les Gunners sont assurés de terminer à la première place de leur groupe avant la dernière journée.

En Premier League, tout va bien également, même si Arsenal a dû patienter jusqu’à la 97e minute pour prendre le dessus sur Luton Town lors de la dernière journée de championnat.

Villa n’est pas aussi dominateur en Premier League, mais les hommes de Unai Emery savent se montrer solides derrière à domicile (seulement cinq buts encaissés en six matchs).

Les Villans viennent d’échapper de peu à une quatrième défaite en championnat en arrachant le match nul à la 90e minute de jeu, et ils auront à cœur de repartir de l’avant face au leader de Premier League.

Les meilleurs paris pour Aston Villa - Arsenal

Arsenal vainqueur à 2,00 sur PMU Sport

Declan Rice buteur à 8/1 sur PMU Sport

Moins de 2,5 buts à 2,05/1 sur PMU Sport

Pari 1. Arsenal vainqueur à 2,00 sur PMU Sport

Miser sur une victoire du leader du championnat offre rarement de bonnes cotes, mais face à une équipe solide et invaincue à domicile, cette cote de 2,00 semble intéressante. Les hommes de Mikel Arteta sont en pleine confiance et grâce à leur première place déjà acquise en Ligue des Champions, ils n’ont aucune raison de se préserver pour la rencontre de mardi face au PSV Eindhoven.

Pari 2. Declan Rice buteur à 8,00 sur PMU Sport

Le milieu défensif d’Arsenal n’est pas vraiment un buteur incontournable, et avant cette saison, il n’avait marqué que six buts en six saisons. Mais cette saison, il en est déjà à trois, et il vient surtout de marquer le but de la victoire face à Luton d’un coup de tête rageur.

Il sera donc en confiance, et avec une aussi belle cote, parier sur un but du numéro 41 d’Arsenal peut rapporter gros.

Pari 3. Moins de 2,5 buts à 2,00 sur PMU Sport

Après un match à rebondissements et trois buts encaissés lors de la dernière journée, les Gunners risquent d’attaquer cette rencontre prudemment. Qui plus est, Aston Villa encaisse moins d’un but par match à domicile depuis le début de la saison (contre presque deux par match à l’extérieur). En combinant ces deux éléments, parier sur moins de 2,5 buts dans ce match peut sembler intéressant et permet de couvrir les matchs nuls 0-0 et 1-1, et une victoire surprise de Villa par le plus petit écart.

