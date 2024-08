Pronostic Aston Villa Arsenal - Premier League 24/08/2024 : Les Gunners vainquers et Kai Havertz buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Aston Villa Arsenal, comptant pour la 2e journée de Premier League, ce samedi à 18h30.

Pronostic Aston Villa Arsenal : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Aston Villa Arsenal

Victoire d'Arsenal ⭐ avec des cotes de @1.79 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 55,9% de victoire pour le club londonien.

de victoire pour le club londonien. Kai Havertz buteur ⭐ avec des cotes de @2.89 sur Vbet, indiquant une probabilité de 34,6% que l'attaquant allemand marque.

que l'attaquant allemand marque. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @2.12 sur Vbet, représentant une probabilité de 47,2% pour moins de trois buts marqués dans la rencontre.

Arsenal devrait remporter une bataille serrée contre Aston Villa avec un score de 0-1.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ces deux équipes ont terminé dans le top quatre la saison dernière après des campagnes remarquables. Avec Unai Emery, un ancien entraîneur d'Arsenal, il y aura une tension supplémentaire pour ce match déjà très attendu.

Aston Villa a perdu son premier match de la saison 5-1 l'année dernière, mais a quand même terminé à la quatrième place. Ils ont commencé la campagne actuelle avec une victoire contre West Ham, ce qui les prépare bien pour ce choc important.

Arsenal a continué sur sa lancée avec une victoire 2-0 contre les Wolves à l'Emirates. Les discussions se poursuivent sur le fait qu'il leur manque seulement un attaquant pour être une équipe complète. Si leur cible annoncée se concrétise, ces discussions devront cesser.

Les effectifs probables pour Aston Villa Arsenal

La composition probable d'Aston Villa en 4-2-3-1 :

Martinez ; Digne, Pau Torres, Konsa, Cash ; Onana, Tielemans ; McGinn, Rogers, Bailey ; Watkins.

La composition probable d'Arsenal en 4-3-3 :

Raya ; Zinchenko, Gabriel, Saliba, White ; Rice, Odegaard, Partey ; Martinelli, Saka, Havertz.

Les meilleurs paris à prendre pour Aston Villa Arsenal

Aston Villa vs Arsenal Pari 1 : Victoire d'Arsenal @1.79 sur Vbet

Bien que les deux équipes aient remporté leur premier match, quelque chose devra céder ici. Cela signifie qu'au moins l'une des deux équipes devra déjà rattraper son retard si Manchester City bat le nouvellement promu Ipswich.

Arsenal n'a pris aucun point contre Villa la saison dernière, ce qui leur a finalement coûté leur premier titre en 20 ans puisqu'ils ont terminé à seulement deux points derrière. Cependant, ils arriveront ici pleins de confiance après une remarquable série de victoires en 2024.

Depuis le début de l'année, Arsenal a remporté 17 de ses 19 matchs de championnat, ne perdant qu'une seule fois - contre Villa ! À l'extérieur, l'équipe de Mikel Arteta a remporté huit de ses neuf derniers matchs de Premier League.

Aston Villa vs Arsenal Pari 2 : Kai Havertz Buteur @2.89 sur Vbet

Ayant commencé la saison dernière en tant que milieu de terrain, sans confiance et souvent moqué par les supporters rivaux, Kai Havertz a vécu une sorte de rédemption. Par chance ou par stratégie, peut-être un mélange des deux, l'international allemand s'est retrouvé au centre de l'attaque d'Arsenal et n'a pas regardé en arrière.

Le joueur de 25 ans a terminé avec 13 buts en championnat la saison dernière, son premier retour à deux chiffres en quatre saisons en Angleterre. La nouvelle campagne n'aurait pas pu mieux commencer pour lui non plus, puisqu'il a à la fois marqué et fait une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre les Wolves au premier match.

Ce but était son cinquième lors de ses six derniers matchs de Premier League, et il a maintenant marqué neuf buts en 14 titularisations en tant qu'attaquant pour les Gunners. Arteta avait replacé Havertz au milieu de terrain lors de la dernière rencontre entre ces deux équipes, mais il est presque certain qu'il ne fera pas la même erreur cette fois-ci.

Aston Villa vs Arsenal Pari 3 : Moins de 2,5 buts dans le match @2.12 sur Vbet

Arsenal se rapproche toujours plus de l'obstacle apparemment infranchissable que représente Manchester City. Ils seront déterminés à corriger les erreurs de la saison dernière et à obtenir au moins un point de leur déplacement à Villa Park.

Leur succès s'est construit sur des bases défensives solides. Ils ont concédé le moins de buts (29) tout en gardant le plus de clean sheets (18) en Premier League la saison dernière.

De son côté, Villa a été un adversaire tenace, avec un bilan étonnant à domicile, ce qui leur a permis de décrocher une place en Ligue des Champions en terminant quatrième. Unai Emery préparera son équipe de manière très similaire à ces matchs de la saison dernière, qui se sont soldés par des victoires 1-0 et 2-0 pour son équipe. Attendez-vous à un nombre de buts similaire ici.

