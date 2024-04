Pronostic AS Rome Lazio 06/04/2024 : Victoire de la Roma et Paulo Dybala buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour AS Rome Lazio, comptant pour la 31e journée de Serie A, ce samedi à 18h.

Pronostic AS Rome Lazio : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Roma Lazio

Victoire pour la Roma ⭐ avec des cotes de 2,22 sur Betsson, soit une chance de 45% que Roma remporte le match.

que Roma remporte le match. Paulo Dybala buteur ⭐ avec des cotes de 3,30 sur Betsson, soit une chance de 30% que l'attaquant argentin marque.

que l'attaquant argentin marque. Score correct à la mi-temps : 0-0 ⭐ avec des cotes de 2,65 sur Betsson, donnant une probabilité de 38% que les deux équipes marquent.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce samedi marque la 160e édition du Derby della Capitale en Serie A. Il s'agit de l'un des derbies intra-cité les plus féroces et les plus disputés du football européen. Il est encore plus électrique par le fait que les deux équipes, actuellement 5e et 7e, chassent une place dans le top six.

Roma est sur une séquence de six matchs sans défaite en championnat avant le grand match. De plus, malgré une défaite 1-0 en Europa League contre Brighton dans cette série, ils ont atteints les quarts de finale de cette compétition grâce à une victoire éclatante 4-0 lors du match aller.

Leur actuelle 5e place devrait suffire à garantir leur participation à la Ligue des champions la saison prochaine. Une victoire sur leurs voisins étendrait l'écart actuel de six points pour renforcer encore cette position.

Lazio en est à ses débuts sous la direction d'Igor Tudor. Les deux premiers matchs ont été contre la Juventus, avec une victoire en championnat mais une défaite en Coupe d'Italie. Des victoires consécutives en championnat ont relancé leurs espoirs de qualification européenne. L'objectif semblait incertain après trois défaites consécutives qui ont mis fin au mandat de Maurizio Sarri au club.

Les compos probables pour Roma Lazio

La composition probable de la Roma 4-3-3 :

Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

La composition probable de la Lazio en 3-4-2-1 :

Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Isaksen; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

Pronostic 1 : Victoire pour Roma @ 2,22 avec Betsson

Une saison turbulente pour Roma a vu le licenciement de José Mourinho, avec l'arrivée de Daniele De Rossi pour stabiliser le navire. La légende du club a eu un début impressionnant, ne perdant qu'un seul match de championnat sur ses 10 matchs à la barre.

Cette défaite est venue aux mains des leaders du championnat et champions anticipés, l'Inter Milan, donc pas de honte là-bas. Seuls Bologne et l'Inter ont de meilleurs bilans à domicile que Roma, qui ont remporté 10 de leurs 13 matchs. Avec la puissance offensive de Romelu Lukaku et Paulo Dybala, il n'est pas surprenant que la Roma ait marqué le deuxième plus grand nombre de buts à domicile. Ils ont trouvé le chemin des filets 34 fois jusqu'à présent, soit une moyenne de 2,27 buts par match.

Avec ces équipes partageant un stade, ce n'est pas officiellement un match à l'extérieur pour Lazio, où ils n'ont réussi que 3 clean sheets en 15 matchs. Cependant, avec 10 clean sheets en 30 rencontres dans toutes les enceintes, ils auront du mal à ajouter à ce total face à la puissance offensive adverse ici.

Pronostic 2 : Paulo Dybala buteur à tout moment @ 3,30 avec Betsson

Paulo Dybala est entré en jeu à la 83e minute lors du match nul 0-0 contre Lecce. C'était un énorme coup de pouce avant le Derby, compte tenu de sa forme avant la blessure qui l'avait empêché de jouer contre Sassuolo. Le joueur de 30 ans a été élu Joueur du mois de Serie A pour février. La Joya a marqué cinq buts en trois matchs de championnat, dont un superbe triplé lors d'une victoire 3-2 contre Torino.

Il a poursuivi sa bonne forme en mars. L'Argentin a marqué 12 buts en championnat cette saison, égalant son total de sa première saison avec Roma la saison dernière. C'est le plus grand nombre qu'il a marqué depuis avoir inscrit 22 buts en championnat pour la Juventus en 2017.

Pronostic 3 : Score correct à la mi-temps : 0-0 @ 2,65 avec Betsson

Les derbies sont généralement des affaires serrées et tendues. Attendez-vous à ce que Lazio presse haut et montre une grande intensité sous les ordres de Tudor alors qu'ils cherchent à couper la ligne d'approvisionnement vers Lukaku, Dybala et le retour de Lorenzo Pellegrini.

La Roma a réussi des clean sheets consécutifs en championnat et dans quatre de leurs neuf derniers matchs dans toutes les compétitions. Trois des quatre derniers derbies de Rome se sont terminés sur un score de 1-0, avec l'autre sans but. Les trois dernières rencontres n'ont vu aucun but en première mi-temps. La Lazio n'a marqué que 37 buts en championnat jusqu'à présent, soit une moyenne de 1,23 but par match.

Les Biancocelesti n'ont trouvé le chemin des filets qu'à cinq reprises lors de leurs six derniers matchs dans toutes les compétitions. Ciro Immobile est resté sur le banc lors du premier match de Tudor à la barre. Les deux premiers matchs de Tudor ont tous deux été marqués par un score nul 0-0 à la mi-temps.

