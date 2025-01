Pronostic AS Rome Lazio - Serie A 05/01/2025 : La Roma ne perd pas !

Roma vs Lazio Rome

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour AS Rome Lazio, pour la 19e journée de Serie A, ce dimanche à 20h45.

Pronostic AS Roma Lazio : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour AS Roma Lazio

Les deux équipes marquent ⭐ cote de 1,71 sur Unibet, équivalant à une probabilité de 58 % que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Plus de 2,5 buts ⭐ cote de 1,97 sur Unibet, indiquant une probabilité de 51 % pour un match riche en buts.

pour un match riche en buts. AS Roma ou nul et plus de 1,5 buts dans le match ⭐ cote de 1,77 sur Unibet, représentant une probabilité de 56 % que la Roma ne perde pas, avec au moins deux buts inscrits dans la rencontre.

Un match nul 2-2 est attendu entre l'AS Roma et la Lazio.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Alors que la Ville Éternelle se prépare pour l’un des derbys les plus passionnés d’Europe, le Derby della Capitale promet encore une fois un grand spectacle.

Sous la direction de Claudio Ranieri, l’AS Roma vit une transformation pleine d’optimisme. Les Giallorossi n’ont perdu qu’un seul de leurs quatre derniers matchs de Serie A et ont tenu l’AC Milan en échec (1-1) dimanche dernier.

De son côté, la Lazio, menée par Marco Baroni, réalise une saison solide et occupe actuellement la quatrième place. Les Biancocelesti ont su rebondir après leur lourde défaite à domicile face à l’Inter Milan (6-0), en s’imposant 2-1 contre Lecce et en arrachant un match nul contre le leader Atalanta (1-1).

Les effectifs probables pour AS Roma Lazio

La composition probable de l'AS Roma :

Gardien : Svilar

Défenseurs : Mancini, Hummels, Ndicka

Milieux : Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino

Attaquants : Dybala, El Shaarawy, Dovbyk

La composition probable de la Lazio :

Gardien : Provedel

Défenseurs : Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares

Milieux : Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru

Attaquants : Tchouna, Castellanos, Zaccagni

Les meilleurs paris à prendre pour Roma Lazio

Pronostic AS Roma vs Lazio 1 : Les deux équipes marquent @ 1,71 sur Unibet

La première mission de Claudio Ranieri a été de recréer un lien entre l’équipe et ses supporters, une mission qui semble déjà bien avancée.

Décembre a été un mois clé pour les Giallorossi avec un taux de victoire de 57,1 % et une moyenne de 1,86 point par match, grâce à des victoires à domicile contre Lecce, Parme, Sampdoria et le Sporting Braga.

Avec un Paulo Dybala retrouvé et un Artem Dovbyk performant, l’attaque romaine semble prometteuse. Cependant, des faiblesses défensives subsistent, avec des buts encaissés dans 7 des 8 derniers matchs.

Mais la Roma version Ranieri n’est pas une équipe qui recule, un élément à garder à l’esprit pour ces pronostics AS Roma vs Lazio. Jouer avec une ligne haute face à cette Lazio et prendre des points dans le derby serait une performance remarquable.

Pronostic AS Roma vs Lazio 2 : Plus de 2,5 buts dans le match @ 1,97 sur Unibet

Les Biancocelesti ont acquis une réputation de résilience à l’extérieur, malgré quatre défaites en déplacement contre l’Udinese, la Fiorentina, la Juventus et Parme.

Avec la troisième meilleure attaque de Serie A (33 buts), la Lazio est prolifique, ayant marqué lors de 23 de leurs 25 derniers matchs.

Lors du match contre Atalanta, l’équipe de Baroni a imposé un rythme effréné en première mi-temps, un défi même pour l’Atalanta de Gasperini, réputée pour son style intense. Cependant, l’intensité de la Lazio a diminué en seconde période, permettant à Atalanta d’égaliser.

Pronostic AS Roma vs Lazio 3 : AS Roma ou nul et plus de 1,5 buts dans le match @ 1,77 sur Unibet

Les dernières statistiques soulignent le caractère équilibré du derby romain, avec aucun des cinq derniers matchs n’ayant dépassé 1,5 but. Ces rencontres serrées et disputées montrent la rivalité intense entre ces deux clubs.

Cependant, avec les récents progrès, en particulier ceux de la Roma à domicile, l’anticipation d’un match plus prolifique grandit. L’AS Roma reste sur 10 matchs sans nul à domicile, tandis que la Lazio n’a perdu que 2 de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Cette dynamique renforce l’idée audacieuse d’une victoire pour la Roma, surtout si elle peut capitaliser sur son avantage à domicile et son récent élan.

Du côté de la Lazio, Castellanos reste une figure clé, capable de transformer les opportunités les plus difficiles en buts. L’équipe biancoceleste démontre également une profondeur offensive impressionnante, avec Fisayo Dele-Bashiru, l’un des joueurs les plus marquants de cette saison.

Le Nigérian est devenu le sixième joueur de la Lazio à inscrire plus de trois buts lors de la saison 2024-25, une performance inégalée en Serie A. Seuls Arsenal et Manchester United dans les cinq grands championnats européens font mieux, avec sept joueurs ayant marqué au moins quatre fois.

