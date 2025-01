Pronostic Arsenal Tottenham - Premier League 15/01/2025 : Match nul avec Son qui marque !

Arsenal vs Tottenham

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Arsenal Tottenham, comptant pour la 21e journée, ce mercredi à 21h.

Pronostic Arsenal Tottenham : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal Tottenham

Match nul ⭐ cote de 5,00 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 20 % que les deux équipes se partagent les points.

que les deux équipes se partagent les points. Heung-Min Son buteur ⭐ cote de 4,00 sur Unibet, indiquant une probabilité de 25 % que l'attaquant sud-coréen marque un but.

que l'attaquant sud-coréen marque un but. Les deux équipes marquent ⭐ cote de 1,55 sur Unibet, représentant une probabilité de 64 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Arsenal et Tottenham sont pronostiqués pour faire match nul avec un score de 1-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le derby du nord de Londres sera au centre de l’attention mercredi soir, avec les deux clubs en quête de trois points pour des raisons différentes.

Arsenal poursuit ses ambitions de titre derrière Liverpool, tandis que les Spurs, actuellement 12ᵉ au classement, cherchent désespérément à redresser leur saison.

Les Gunners abordent cette rencontre clé sans victoire lors de leurs deux derniers matchs. Après des performances décevantes contre Ipswich et Everton à l’Emirates, Mikel Arteta a encore du travail à accomplir. L’Espagnol a évoqué son intention d’explorer le marché des transferts avant la fin du mois, bien que peu aient anticipé son intérêt pour un joueur de Manchester United.

Tottenham a mis fin à une série désastreuse de quatre matchs sans victoire en s’imposant 1-0 contre Liverpool en Coupe de la Ligue. Ange Postecoglou espère que son équipe pourra reproduire cette performance en Premier League, car l’Australien est déterminé à consolider sa position.

Bien qu’Arsenal ait dominé cette confrontation ces dernières années, en particulier à domicile, ils avaient dû se contenter d’un match nul 2-2 la saison dernière. Les Spurs pourraient bien créer une nouvelle surprise sous les projecteurs de l’Emirates cette semaine.

Les effectifs probables pour Arsenal Tottenham

La composition probable d’Arsenal :

Gardien : Raya

Défenseurs : Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber

Milieux : Merino, Partey, Odegaard

Attaquants : Martinelli, Nwaneri, Jesus

La composition probable de Tottenham :

Gardien : Kinsky

Défenseurs : Spence, Gray, Dragusin, Porro

Milieux : Bissouma, Bentancur, Bergvall

Attaquants : Son, Kulusevski, Solanke

Les meilleurs paris à prendre pour Arsenal Tottenham

Pronostic Arsenal vs Tottenham 1 : Match nul @ 5,00 sur Unibet

La saison n’a pas été bonne pour les Spurs jusqu’à présent, mais leur victoire 1-0 contre Liverpool devrait redonner confiance à l’équipe. Il convient également de noter qu’ils n’ont subi que deux courtes défaites lors de leurs cinq derniers matchs à l’extérieur, contre Nottingham Forest et Bournemouth.

En dehors de cela, ils ont battu Manchester City 4-0 et fait match nul contre les Rangers en Ligue Europa. La situation n’est donc pas aussi négative que certains rapports pourraient le suggérer.

Arsenal aborde cette rencontre en petite forme, et leurs performances à l’Emirates n’ont pas été convaincantes ces dernières semaines. Un nul contre Everton, une défaite contre Newcastle, et une victoire difficile contre Ipswich soulignent leur baisse de régime. Les Spurs peuvent frustrer leurs rivaux, comme ils l’ont fait la saison dernière, et ils pourraient décrocher un autre match nul.

Pronostic Arsenal vs Tottenham 2 : Heung-Min Son buteur @ 4,00 sur Unibet

Le deuxième de nos pronostics Arsenal vs Tottenham se concentre sur le marché des buteurs à tout moment. Bien que Heung-Min Son ne soit pas à son meilleur niveau ces dernières semaines, le capitaine des Spurs aime jouer à l’Emirates.

Le joueur de 32 ans a marqué lors du 2-2 de la saison dernière, de la défaite 3-1 en 2021, et de la victoire 2-0 en 2018. Avec trois buts lors de ses cinq dernières visites, Son jouera un rôle clé si son équipe veut obtenir quelque chose de ce match.

Arsenal a récemment concédé deux buts à domicile contre Newcastle et Crystal Palace, et comme mentionné, leurs performances n’ont pas été convaincantes dernièrement. Son semble être un pari extérieur solide pour maintenir sa bonne forme dans ce stade.

Pronostic Arsenal vs Tottenham 3 : Les deux équipes marquent @ 1,55 sur Unibet

Le troisième de nos pronostics Arsenal vs Tottenham mise sur les deux équipes qui marquent.

Nous avons déjà expliqué comment les visiteurs pourraient débloquer la défense d’Arsenal. Cependant, il est important de souligner que les hôtes ont marqué lors de chaque derby du nord de Londres à domicile depuis 2000, à l’exception d’un seul.

Arsenal a également trouvé le chemin des filets lors de huit de ses dix derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues. Avec les Spurs n’ayant gardé leur cage inviolée que deux fois en dix matchs à l’extérieur, ils risquent fort de concéder encore.

Bien que nous penchions pour un nul, les deux équipes devraient marquer lors de ce match clé, validant ainsi notre sélection.

