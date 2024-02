Pronostic Arsenal Newcastle 24/02/2024 : Arsenal gagne 2-0 et Saka buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Arsenal Newcastle, comptant pour la 26e journée de Premier League, ce samedi.

Pronostics Arsenal - Newcastle : paris, contexte et compos

Arsenal et Newcastle se retrouvent à l'Emirates pour un choc de Premier League. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Arsenal - Newcastle, avec une sixième victoire de rang des Gunners (1,36 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Arsenal - Newcastle

Moins de 2,5 buts ⭐ à 2,35 sur Betsson soit 42% de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. Arsenal gagne 2-0 ⭐ à 7,00 sur Betsson soit 12% de chances que les Gunners l'emportent sur ce score.

que les Gunners l'emportent sur ce score. Saka buteur ⭐ à 2,60 sur Betsson soit 38% de chances que l'ailier anglais marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Arsenal et Newcastle, deux des équipes qui ont accroché le Top 4 et la Ligue des champions l’an dernier en Premier League. Arsenal s’est recollé au trio de tête dans la course au titre, avec Liverpool et Manchester City dans ce mois de février. Après un match aller remporté par Newcastle (1-0) mais marqué par des polémiques d’arbitrage, ce retour à l'Emirates sera lourd en conséquences dans le haut de tableau en Premier League.

Arsenal est l'équipe du moment en Premier League. Avec cinq victoires en autant de matchs de championnat cette année, les Gunners affichent un score cumulé de 21-2 en 2024. En plus de la victoire contre Crystal Palace fin janvier (5-0), les Gunners ont infligé un 6-0 à leur voisin West Ham à la mi-février, et un 5-0 sur le terrain de Burnley samedi dernier. L'équipe de Mikel Arteta produit un football offensif et riche en buts, malgré la blessure de Gabriel Jesus a la pointe de l’attaque. Les Gunners seront privés de Timber, Tomiyasu, Zinchenko, Partey, Vieira et Jesus.

Comme Arsenal, Newcastle se remet, plus poussivement, de ses fêtes de Noël compliquées. Avec des victoires à Aston Villa (3-1), Nottingham Forest (3-2) et des nuls à domicile contre Luton (4-4) et Bournemouth (2-2) a domicile, Newcastle va mieux au niveau des résultats mais continuer de concéder beaucoup d’occasions et de buts, après avoir glané le titre de meilleure défense la saison dernière avec City (33 buts). Avec 16 buts marqués et autant encaissés en 2024 (16), les Magpies font le spectacle. Ils sont à un point de Brighton et d’une place européenne. Pope, Targett, Tonali, Anderson, Willock, Joelington, Isak et Wilson manqueront à l'appel.

Les compos probables pour Arsenal Newcastle

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Odegaard, Rice, Havertz - Saka, Trossard, Martinelli

Newcastle : Dubravka - Trippier, Botman, Schar, Burn - Miley, Guimaraes, Longstaff - Almiron, Gordon, Barnes

Pari 1. Moins de 2,5 buts à 2,35 avec Betsson

C’est une surprise au vu des buts marqués dans les matchs des deux équipes. Mais à l'Emirates, Newcastle sera encore privé de ses buteurs Wilson et Isak, et affrontera une équipe très forte défensivement. La tâche ne sera pas facile non plus pour Arsenal, avec un Newcastle qui n’a aucun blessé en défense, et qui devra veiller à couvrir les espaces dans le dos de Dan Burn.

Pari 2. Arsenal gagne 2-0 à 7,00 avec Betsson

Mais on voit bien une victoire des Gunners dans ce choc. 2-0 fut l’issue de quatre des six dernières rencontres entre Arsenal et Newcastle (pour l’une ou pour l’autre équipe) et on voit ce score se reproduire dimanche. Arsenal aura à faire à une défense plus robuste que celles de West Ham et Burnley, mais ses milieux de terrain, ses ailiers et même Trossard au poste d’avant-centre, ont la dynamiques et les capacités pour faire la différence au moins deux fois.

Pari 3. Saka buteur à 2,60 avec Betsson

Bukayo Saka est en feu. Auteur de 15 buts et 13 passes décisives TCC cette saison, l’ailier de 22 ans a marqué lors de ses quatre derniers matchs de Premier League, dont deux doublés contre West Ham et Burnley. En l’absence de Jesus, il a pris le rôle de patron de l’attaque et on le voit frapper contre contre les Magpies.

