Pronostic Arsenal Manchester City - Premier League 02/02/2025 : Les Citizens ne perdent pas et Marmoush marque !

Arsenal vs Manchester City

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Arsenal Manchester City, pour la 24e journée de Premier League, ce dimanche à 17h30.

Pronostic Arsenal Manchester City : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal Manchester City

Manchester City gagne ou fait match nul avec une cote de 1,63 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 61 % que les Citizens ne perdent pas le match.

que les Citizens ne perdent pas le match. Manchester City marque plus de 1,5 but avec une cote de 2,48 sur Unibet, indiquant une probabilité de 40 % que City marque au moins 2 buts.

que City marque au moins 2 buts. Omar Marmoush buteur avec une cote de 3,30 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 30 % que l'attaquant marque.

Nous prévoyons une victoire 2-1 de Manchester City contre Arsenal ce week-end.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Emirates Stadium accueillera le choc entre Arsenal et Manchester City dimanche après-midi.

À six points de Liverpool, qui compte un match en moins, Arsenal ne peut pas se permettre de laisser filer des points. L’équipe de Mikel Arteta a fait deux nuls sur ses quatre derniers matchs de Premier League et semble plus préoccupée par l’arbitrage que par ses performances.

Les blessures restent un problème pour les Gunners. Bukayo Saka est toujours indisponible, mais Martin Ødegaard devrait être de retour après une maladie. En revanche, la suspension de Myles Lewis-Skelly a été annulée après son carton rouge contre Wolverhampton le week-end dernier.

Malgré la pire série de résultats de la carrière d’entraîneur de Pep Guardiola plus tôt cette saison, Manchester City n’a que six points de retard sur Arsenal. Les Citizens ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs de championnat, après avoir surclassé Chelsea à l’Etihad samedi dernier.

Bien que cette équipe ne soit pas aussi dominante que celle du triplé historique, son attaque reste redoutable. Il est difficile de parier contre eux dans nos pronostics Arsenal vs Manchester City.

Les effectifs probables pour Arsenal Manchester City

La composition d'Arsenal en 4-3-3 :

Gardien : Raya

Défense : Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly

Milieu : Partey, Rice, Ødegaard

Attaque : Martinelli, Havertz, Trossard

La composition de Manchester City en 4-2-3-1 :

Gardien : Ederson

Défense : Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol

Milieu : Gündogan, Kovačić

Attaque : Silva, De Bruyne, Marmoush

Avant-centre : Haaland

Les meilleurs paris à prendre pour Arsenal City

Pronostic Arsenal vs Manchester City 1 : Manchester City gagne ou fait match nul @ 1,63 sur Unibet

À quand remonte la dernière fois où Manchester City était coté à 1,77 pour éviter la défaite sous l’ère Pep Guardiola ? Cette cote est bien trop intéressante pour être ignorée, même si City a connu plusieurs faux pas en début de saison.

Les Citizens sont invaincus depuis six matchs en Premier League. De leur côté, Arsenal n’a remporté que trois de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues.

Les Gunners ont échoué à battre Newcastle, Manchester United et Aston Villa à domicile en janvier, ce qui soulève des doutes sur leur capacité à dominer un adversaire comme City.

Pronostic Arsenal vs Manchester City 2 : Manchester City marque plus de 1,5 buts dans le match @ 2,48 sur Unibet

Manchester City a marqué plus de 1,5 but dans tous ses matchs depuis son match nul contre Everton le Boxing Day. Arsenal, quant à lui, n’a gardé que deux clean sheets sur ses huit derniers matchs, contre le Dinamo Zagreb et Wolverhampton, une équipe en difficulté.

Mikel Arteta est réputé pour sa prudence dans les grands matchs. Son équipe a souvent adopté une approche défensive, ce qui a conduit à des rencontres serrées. Cependant, un match nul ne suffira pas cette fois, ce qui obligera Arsenal à attaquer davantage.

Face à Chelsea, City a été impressionnant offensivement. Nous pensons qu’ils ont de bonnes chances de marquer au moins deux fois dimanche après-midi.

Pronostic Arsenal vs Manchester City 3 : Omar Marmoush buteur @ 3,30 sur Unibet

Ses deux tirs et 0,1 xG lors de ses débuts avec City ne racontent qu’une partie de l’histoire : Omar Marmoush a eu un impact immédiat, mettant constamment en difficulté la défense de Chelsea grâce à son mouvement intelligent.

Avec 18 tirs lors de ses trois derniers matchs pour l’Eintracht Francfort et déjà 19 buts inscrits cette saison, Marmoush est un attaquant en grande forme.

Affichant 0,55 xG par 90 minutes en Bundesliga et auteur d’un bon premier match avec City, le voir marquer semble une belle opportunité parmi nos pronostics Arsenal vs Manchester City.

