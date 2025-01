Pronostic Arsenal Man United - FA Cup 12/01/2025 : Les Gunners l'emportent avec Gabriel Jesus qui marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Arsenal Man United, comptant pour la FA Cup, ce dimanche à 16h.

Pronostic Arsenal Manchester United : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal Manchester United

Victoire d'Arsenal ⭐ cote de 1,68 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 60 % pour une victoire des locaux londoniens.

pour une victoire des locaux londoniens. Gabriel Jesus buteur ⭐ cote de 3,30 sur Unibet, indiquant une probabilité de 30 % pour que l’attaquant brésilien marque.

pour que l’attaquant brésilien marque. Les deux équipes marquent ⭐ cote de 1,74 sur Unibet, représentant une probabilité de 57 % pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Arsenal pourrait s’imposer sur un score serré de 2-1 face à Manchester United.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Arsenal accueille Manchester United à l'Emirates avec l’objectif de rebondir après leur défaite en milieu de semaine.

Sous les ordres de Mikel Arteta, les Gunners ont terminé deuxièmes lors des deux dernières saisons de Premier League et peinent encore à suivre le rythme imposé par les leaders. Ils n’ont pas remporté de trophée depuis la FA Cup lors de la première saison d’Arteta, et cette compétition pourrait de nouveau représenter leur meilleure chance de décrocher un titre, après leur défaite 2-0 contre Newcastle en demi-finale aller de la Coupe EFL.

Les Gunners se sont récemment montrés trop dépendants des buts sur coups de pied arrêtés. La blessure de Bukayo Saka n’a fait qu’aggraver ce problème, mais leur maîtrise des phases arrêtées leur a permis de battre Manchester United sur ce même terrain en Premier League.

Du côté de Ruben Amorim, l’entraîneur de Manchester United fait face à la tâche difficile de modifier le style de jeu de son équipe en cours de saison. Les résultats ont été médiocres pendant la période des fêtes, laissant les Red Devils dans la seconde moitié du classement de la Premier League. Cependant, leur match nul à Anfield a donné un peu d’espoir aux supporters.

Manchester United, détenteur actuel de la FA Cup, affronte un défi de taille pour atteindre le quatrième tour après avoir été tiré au sort contre un adversaire coriace. Amorim sait qu’un succès à l'Emirates constituerait un énorme coup de pouce pour la dynamique de son équipe.

Les compositions probables pour Arsenal Manchester United

La composition probable d’Arsenal :

Gardien : Raya

Défenseurs : Zinchenko, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly

Milieux : Jorginho, Merino, Odegaard

Attaquants : Sterling, Jesus, Martinelli

La composition probable de Manchester United :

Gardien : Onana

Défenseurs : Yoro, Maguire, Martinez

Milieux : Dalot, Ugarte, Mainoo, Mazraoui

Attaquants : Diallo, Fernandes, Zirkzee

Les meilleurs paris à prendre pour Arsenal MU

Pronostic Arsenal vs Manchester United 1 : Victoire d’Arsenal @ 1,68 sur Unibet

Arsenal a gâché de nombreuses occasions devant le but lors de sa défaite contre Newcastle, accumulant un xG de 3,76, tandis que Kai Havertz et Jurrien Timber ont raté de grandes opportunités. Il est peu probable que les Gunners se montrent aussi inefficaces à nouveau, c’est pourquoi nous misons sur une victoire d’Arsenal comme premier de nos pronostics Arsenal vs Manchester United.

Les Gunners n’ont perdu qu’un seul de leurs 15 matchs à domicile toutes compétitions confondues cette saison. Lors de cette série, ils ont marqué 1,40 but de plus par match que leurs adversaires.

Bien que les Red Devils aient montré une nette amélioration contre Liverpool, leur forme récente face à Arsenal reste préoccupante. Ils ont perdu leurs quatre derniers matchs contre les Gunners et n’ont pas réussi à inquiéter les locaux lors de leur dernier déplacement à l'Emirates en décembre.

Pronostic Arsenal vs Manchester United 2 : Gabriel Jesus buteur @ 3,30 sur Unibet

Frustré de ne pas avoir débuté le choc contre Newcastle, Gabriel Jesus devrait retrouver sa place de titulaire pour ce match. L’attaquant a réalisé une belle série de performances pendant les fêtes, ce qui nous pousse à parier sur un but de sa part dans ce pronostic Arsenal vs Manchester United.

Jesus a retrouvé sa place de titulaire, profitant des difficultés de Kai Havertz devant le but. Il a inscrit six buts lors de ses six dernières apparitions pour Arsenal et s’est montré menaçant à chaque match. Malgré une moyenne de 0,37 xG non-penalty par 90 minutes au cours des 12 derniers mois, ce qui laisse à désirer, le Brésilien semble avoir ajouté plus de réalisme à son jeu.

Pronostic Arsenal vs Manchester United 3 : Les deux équipes marquent @ 1,74 sur Unibet

Depuis le début de la saison dernière, Arsenal possède la meilleure défense de Premier League, mais nous parions sur un match où les deux équipes marquent dans ce choc de FA Cup.

Manchester United a montré du courage lors de son match nul 2-2 à Anfield le week-end dernier. Les Red Devils ont posé des problèmes à la défense de Liverpool, qui est pourtant la moins perméable cette saison. Ce match a également démontré l’impact positif qu’Amorim peut avoir sur l’équipe avec une semaine complète de préparation.

De son côté, Arsenal n’a gardé qu’un seul clean sheet lors de ses six derniers matchs officiels. De plus, les Gunners ont concédé au moins un but lors de cinq de leurs six dernières confrontations avec Manchester United à l'Emirates.

Avec United désireux de construire une dynamique positive, on peut s’attendre à un match ouvert où les deux équipes afficheront une belle volonté offensive. Arsenal reste favori, mais le défi sera loin d’être simple.

