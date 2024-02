Pronostic Arsenal Liverpool 04/02/2024 : Nul à la mi-temps et nul au coup de sifflet final

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Arsenal Liverpool, comptant pour la 23e journée de Premier League, ce dimanche

C’est le choc du week-end voire de la saison en Premier League. Arsenal (3eme) reçoit Liverpool (1er) pour cette journée à l’Emirates stadium. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Arsenal - Liverpool, avec un match nul (3,50).

Les meilleur paris pour Arsenal - Liverpool

Match nul à 3,50 à soit 28% de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Mi-temps/fin de match : Nul/nul à 5,20 soit 19% de chances qu'aucune des deux équipes ne dominent au moins une mi-temps.

qu'aucune des deux équipes ne dominent au moins une mi-temps. Score exact 0-0 à 12 soit 8% de chances que les deux équipes ne marquent aucun but.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Cette Premier League 2023-2024 est serrée. Énormément serrée. Après les duels City/Liverpool en 2021-2022 et la course entre City et Arsenal l’an dernier, on a un quatuor voire un quintor de tête surprenant cette saison. Tottenham a été en tête, puis Arsenal, et maintenant Liverpool. Les Reds n’ont subi qu’une défaite en championnat, entachée de fautes d’arbitrage à Tottenham cette saison. Malgré l’absence de Salah et une attaque qui cherche encore ses repères entre Nunez, Diaz, Jota et consorts, Liverpool détonne offensivement et est difficile à bouger défensivement. Les Reds tiennent un vrai rôle de prétendant au titre, et retrouvent déjà l’un de leurs principaux concurrents, qu’il avait déjà affronté à Anfield le 23 décembre (1-1).

Liverpool est l'équipe la plus impériale de Premier League cette saison. Si Manchester City a connu une période creuse avec plusieurs matchs nuls au début de l’hiver, le Reds sont intraitables. L'équipe s’est pourtant renouvelée l'été dernier, et l’attaque n’est pas encore la plus rodée. Le jeu n’est pas donc le plus brillant de l'ère Klopp, mais les buts continuent de tomber en cascade. Avec 51 buts, Liverpool est la meilleure attaque de PL avec City, et aussi la meilleure défense (19 buts). Surtout, les Reds ont marqué 4 buts à chacun de leurs trois derniers matchs de PL, prouvant une efficacité offensive sans pareil. Liverpool a aussi assuré sa qualification en finale de League Cup contre Fulham (3-2 score cumulé) et a franchi deux tours de FA Cup, gagnant notamment 2-0 sur le terrain … d’Arsenal. Salah, Endo (CAN et Coupe d’Asie), Matip, Tsimikas, Bajcetic et Thiago Alcantara manqueront à l'appel.

Arsenal se remet de ses fêtes gâchées, ou les Gunners étaient tombés contre West Ham (0-2) et Fulham (1-2). Les hommes de Mikel Arteta se sont repris contre Crystal Palace (5-0) et Nottingham Forest (2-1) pour préparer ce choc. A l’inverse de Liverpool, les Gunners ont un style de jeu bien reconnaissable, mais n’ont pas retrouvé cet aspect d'équipe irrésistible qui finit toujours par faire tomber ses adversaires comme l’an dernier.

Les compos probables pour Arsenal - Liverpool :

Arsenal : Raya - White, Saliba, Zinchenko - Rice, Havertz, Odegaard - Saka, Jesus, Martinelli

Liverpool : Alisson - Bradley, Konate, Van Dijk, Gomez - Szoboszlai, Mac Allister, Jones - Jota, Nunez, Diaz

Pari 1. Match nul à 3,50 avec Betsson

Il n’y a eu que deux victoires lorsque deux équipes du Top 4 se sont affrontées cette saison. Liverpool n’a pas encore battu de rival du haut de tableau, c’est bien ce qu’il manque aux Reds. Arsenal sera capable de faire le dos rond et tentera de prendre le jeu à son compte d'entrée, s’exposant aux contre fracassants de Liverpool. Mais les deux équipes auront aussi peur d’une défaite, ce qui pourrait favoriser un nul à l'Emirates.

Pari 2. Mi-temps/fin de match : Nul/nul à 5,20 avec Betsson

Les deux équipes auront du mal à frapper dès la première période. Arsenal prendra le jeu à son compte et sera organisé défensivement pour répondre aux contres des Reds, privés de Salah. Les chocs de Premier League s’emballent rarement à l'Emirates en première période, on voit le nul à la mi-temps comme a la fin du match.

Pari 3. Score exact 0-0 à 12 avec Betsson

Ca parait fou au vu des forces offensives des deux équipes, mais à cette cote là, on le tente. Arsenal et Liverpool sont deux très bonnes défenses de Premier League, et on sait que leurs attaques peuvent être en difficulté face à des grosses équipes. Privé de Mohamed Salah, Darwin Nunez aura du mal à se démarquer face à Saliba et Gabriel, il en sera de même pour les attaquants d’Arsenal face à Konaté, Van Dijk. Liverpool est même renforcé par l’explosion de Joe Gomez au poste d'arrière gauche, et par l'arrivée de Conor Bradley à droite (20 ans), homme du match contre Chelsea (4-1).

