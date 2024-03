Pronostic Arsenal FC Porto Ligue des Champions 12/03/2024 : Porto qualifié et Evanilson buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Arsenal FC Porto, comptant pour les 8e de finale retour de Ligue des Champions.

Pronostic Arsenal - FC Porto : paris, contexte et compos

Les Gunners doivent absolument l’emporter après leur défaite surprise 1-0 lors du match aller. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Arsenal - FC Porto.

Les meilleur paris pour Arsenal - FC Porto

Porto se qualifie ⭐ à 2,95 sur Betsson soit 33 % de chances que le club portugais élimine le club londonien pour atteindre les quarts.

que le club portugais élimine le club londonien pour atteindre les quarts. Evanilson buteur ⭐ à 5,35 sur Betsson soit 18 % de chances que l'attaquant marque.

que l'attaquant marque. Exactement deux buts ⭐ à 3,65 sur Betsson, soit 27 % de chances qu'il y ait exactement ce nombre de buts marqués durant la rencontre.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Engagé dans une bataille intense pour le titre de Premier League, Arsenal s’est emparé de la tête du classement suite au match nul entre Manchester City et Liverpool, ses deux adversaires directs. Le but de la victoire face à Brentford inscrit par Kai Havertz a fait du bien aux Gunners et pourrait s’avérer crucial dans la course au titre.

En Ligue des Champions, par contre, les hommes de Mikal Arteta se sont inclinés 1-0 lors du match aller des 8e de finale face au FC Porto. Au cours de ce match très fermé, les Gunners n’ont pas cadré le moindre tir et ont fini par encaisser un but de Galeno au bout des arrêts de jeu. La pression est donc sur Arsenal pour ce match retour, sachant qu’une élimination en 8e de finale serait catastrophique pour le club londonien.

La saison du FC Porto est plus compliquée en championnat, puisque le club de la capitale occupe seulement la troisième place, mais la tendance est positive, avec une victoire face à Santa Clara (2-1) et Portimonense (3-0), et surtout une large domination de Benfica (5-0). Pour Porto, seuls Ivan Marcano et Zaidu, absents de longue date, ne devraient pas être en capacité de tenir leur place.

Les compos probables pour Arsenal FC Porto

La composition probable du FC Porto :

XI de départ : Costa - Wendell, Otavio, Pepe, Joao Mario - Varela, Nico - Galeno, Pepê, Conceiçao - Evanilson.

La composition probable d'Arsenal :

XI de départ : Raya - Kiwior, Gabriel, Saliba, White - Rice, Jorginho, Odegaard - Martinelli, Havertz, Saka.

Pari 1. Porto se qualifie à 2,95 avec Betsson

Malgré la grande forme des Gunners en Premier League, ceux-ci se sont inclinés lors du match aller. Cette défaite en fin de match pourrait leur coûter très cher et le FC Porto est maintenant en bonne position pour se qualifier pour la suite de la compétition. Une qualification du club portugais serait une grosse surprise, mais la cote nous semble intéressante, tant les défenseurs portugais ont réussi à annihiler les offensives d’Arsenal lors du match aller.

Pari 2. Evanilson buteur à 5,35 avec Betsson

Le jeune attaquant brésilien a déjà inscrit 4 buts dans cette saison de Ligue des Champions, et il fera tout pour mettre son équipe sur la voie d’une qualification historique pour les quarts de finale. Avec 23 matchs de Ligue des Champions disputés depuis son arrivée au FC Porto, Evanilson a engrangé de l’expérience et il a de quoi inquiéter la défense londonienne.

Pari 3. Exactement deux buts à 3,65 avec Betsson

Parier sur le score exact nous semble compliqué pour ce match, et nous optons donc pour le nombre de buts. Ce pari couvre notamment un match nul 1-1 et une victoire 2-0 de l'une des deux équipes.

