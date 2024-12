Pronostic Arsenal Everton - Ligue 1 14/12/2024 : Les Gunners l'emportent avec deux buts d'écart !

Arsenal vs Everton

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Arsenal Everton, comptant pour la 16e journée de Premier League, ce samedi à 16h.

Pronostic Arsenal Everton : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal Everton

Arsenal avec un handicap de -1 ⭐ cote à 1,58 sur Unibet, ce qui équivaut à une probabilité de 58 % que les Gunners gagnent avec au moins deux buts d’écart.

que les Gunners gagnent avec au moins deux buts d’écart. Bukayo Saka buteur ⭐ cote à 2,09 sur Unibet, indiquant une probabilité de 50 % que l’attaquant trouve le chemin des filets.

que l’attaquant trouve le chemin des filets. Arsenal garde sa cage inviolée ⭐ cote à 1,58 sur Unibet, représentant une probabilité de 58 % qu’Everton ne parvienne pas à marquer.

Arsenal est pronostiqué pour remporter une victoire éclatante 3-0 contre Everton.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Arsenal espère renouer avec la victoire en affrontant Everton à l’Emirates samedi.

L’équipe de Mikel Arteta, deuxième derrière Manchester City lors des deux dernières saisons de Premier League, vise cette fois le titre. Cependant, les Gunners abordent le week-end avec six points de retard sur Liverpool et deux sur Chelsea.

La semaine dernière, Arsenal n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 à Craven Cottage. Les prétendants au titre ont été menés tôt dans le match après un but de Raul Jimenez, avant que William Saliba ne marque un but égalisateur. Un but de Bukayo Saka, qui aurait offert la victoire, a ensuite été annulé par la VAR de manière controversée.

Côté Everton, le Derby du Merseyside a été reporté à cause de la tempête Darragh lors de la 15ᵉ journée, ce qui signifie que les Toffees ont un match en moins que leurs rivaux en lutte pour le maintien. Cependant, les hommes de Sean Dyche s’apprêtent à affronter Arsenal, Chelsea et Manchester City dans leurs trois prochains matchs, ce qui pourrait rendre la période des fêtes difficile pour leurs supporters.

Quelques points positifs subsistent néanmoins pour les Toffees. Ils disposent d’une avance de cinq points sur la zone de relégation grâce à leur victoire nette 4-1 contre Wolverhampton lors de leur dernier match.

Les effectifs probables pour Arsenal Everton

La composition probable d’Arsenal :

Raya ; Partey, Saliba, Kiwior, Timber ; Jorginho, Rice, Odegaard ; Saka, Martinelli, Jesus.

La composition probable d’Everton :

Pickford ; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko ; Gueye, Mangala, Doucouré ; Ndiaye, McNeil, Calvert-Lewin.

Les meilleurs paris à prendre pour Arsenal Everton

Pronostic Arsenal vs Everton 1 : Arsenal avec un handicap de -1 @ 1,58 sur Unibet

Arsenal doit réduire l’écart avec ses rivaux pour le titre, et nous les voyons remporter une victoire convaincante avec au moins deux buts d’écart, comme l’indique notre premier pronostic Arsenal vs Everton.

Bien que les Gunners ne soient pas encore au niveau de la saison dernière, ils restent redoutables, notamment à domicile. Ils sont invaincus lors de leurs 10 derniers matchs à l’Emirates toutes compétitions confondues, avec huit victoires. Pendant cette période, ils ont marqué en moyenne 1,8 but de plus que leurs adversaires par match.

Everton, en revanche, a eu du mal à Londres ces dix dernières années. Ils ont perdu neuf de leurs 10 derniers déplacements à l’Emirates, marquant en moyenne seulement 0,8 but par match tout en en encaissant deux.

Pronostic Arsenal vs Everton 2 : Bukayo Saka buteur @ 2,09 sur Unibet

Ces dernières semaines, Arsenal a dû compter sur ses défenseurs pour marquer des buts. Bien qu’ils soient la meilleure équipe de la Premier League sur coups de pied arrêtés, nous parions sur un retour de Bukayo Saka parmi les buteurs.

Saka est le principal créateur de jeu d’Arsenal cette saison, en tête du classement des passes décisives. Cependant, il reste également un finisseur redoutable, ayant inscrit trois buts lors de ses cinq derniers matchs avec les Gunners. Il a terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur du club en Premier League avec 16 buts.

Sur l’année écoulée, Saka affiche un xG non-penalty de 0,29 par 90 minutes et une excellente efficacité sur penalty.

Pronostic Arsenal vs Everton 3 : Arsenal garde sa cage inviolée @ 1,58 sur Unibet

Le dernier de nos pronostics pour Arsenal vs Everton concerne une cage inviolée pour l’équipe à domicile.

Mikel Arteta dispose de joueurs physiquement imposants, ce qui rend Arsenal particulièrement performant dans la défense des coups de pied arrêtés. Leur capacité à dominer la possession devrait également limiter les opportunités d’Everton de trouver le filet. Les Gunners ont gardé leur cage inviolée dans quatre de leurs six derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues.

Everton, quant à lui, peine à marquer cette saison avec une moyenne d’un but par match en championnat, qui tombe à 0,71 en déplacement. Avant leur voyage à l’Emirates, les Toffees n’ont pas marqué lors de leurs trois derniers matchs de Premier League à l’extérieur.

Avec Arsenal déterminé à se relancer dans la course au titre et Everton manquant de régularité loin de Goodison Park, cette rencontre matinale de samedi devrait être à sens unique.

