Pronostic Angola Burkina Faso 23/01/2024 : Match nul et Gelson Dala buteur

Match nul à 2,85

Gelson Dala buteur à 4,12

Les deux équipes marquent à 2,14

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les deux leaders du groupe D, à égalité avec 4 points, s’affrontent ce mardi 23 janvier à 21 h 00 dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

Après un match nul prometteur face à l’Algérie lors de la première journée, l’Angola s’est imposé face à la Mauritanie dans la difficulté. Après avoir ouvert le score d’une reprise acrobatique de Gelson Dala, les hommes de Pedro Gonçalves se sont fait peur en encaissant un superbe but de Sidi Bouna Mar juste avant la mi-temps. Un deuxième but de Dala (son 12e en sélection) et une très belle réalisation de Gilberto ont permis aux Antilopes de prendre le large, mais les Mauritaniens sont revenus à 2-3 grâce à une frappe supersonique de Koita. Les Angolais se sont finalement imposés et cette victoire cruciale leur permet de prendre les devants dans ce groupe D. Avec 4 points en deux matchs, ils peuvent se contenter d’un match nul face au Burkina Faso pour valider leur qualification pour la suite.

Du côté du Burkina Faso, justement, le parcours est similaire. Les joueurs d’Hubert Velud ont bien lancé leur compétition en s’imposant 1-0 face à la Mauritanie, puis ils ont décroché un match nul frustrant face à l’Algérie, puisqu’ils étaient encore devants à la 94e minute et l’égalisation de Bounedjah. Ce match nul suffit toutefois aux Burkinabés pour prendre la tête du groupe avec 4 points et être en bonne posture pour la qualification.

En cas de match nul, les deux équipes seront assurées de la qualification, que ce soit en tant que 1er ou 2e de groupe, ou en tant que l’un des meilleurs 3e si l’Algérie venait à s’imposer largement face à la Mauritanie.

Les compos probables pour Angola Burkina Faso

La composition probable de l'Angola en 4-1-4-1 :

Neblu - Afonso, Gaspar, Buatu, Fortuna - Show - Antonio Cabaca, Gilberto, Fredy, Dala - Mabululu.

Les compos probables du Burkina Faso en 4-2-3-1 :

Koffi - Yago, Tapsoba, Dayo, Kaboré - Nagalo, Guira - Sangaré, Tapsoba, Touré - Konaté.

Quelques chiffres à retenir

L'Angola n'a plus connu la défaite depuis 8 matchs. Lors des deux dernières confrontations entre les deux sélections, le Burkina Faso n'a pas réussi à s'imposer.

Pari 1. Match nul

Une victoire de l’une des deux équipes lui assurerait la première place de ce groupe, mais un match nul permettrait aux deux nations de se qualifier pour la suite. Sachant que l’Algérie affronte une faible équipe de Mauritanie dans l’autre match du groupe, une défaite pourrait être synonyme d’élimination et l’on peut donc parier sur la prudence des deux équipes en cas d’égalité en deuxième mi-temps.

Pari 2. Gelson Dala buteur

L'attaquant angolais de 27 ans ne faisait pas forcément partie des joueurs les plus suivis avant cette CAN, mais il vient d’inscrire deux superbes buts face à la Mauritanie et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Un but face au Burkina Faso mettrait son équipe sur la bonne voie pour la qualification.

Pari 3. Les deux équipes marquent

Les deux équipes ont pour le moment montré de belles choses en attaque, mais ont manqué de concentration en défense. On peut donc à leur voir toutes deux faire parler la foudre lors de cet affrontement.

