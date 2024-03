Pronostic Angleterre Brésil 23/03/2024 : Match nul et Richarlison buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Angleterre Brésil, match amical préparatif pour l'Euro 2024, ce samedi.

Pronostics Angleterre - Brésil : paris, contexte et compos

L’Angleterre reçoit le Brésil samedi soir à Wembley, pour préparer sa dernière trêve internationale avant l’Euro 2024. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Angleterre - Brésil, avec un match nul (3,40 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Angleterre - Brésil

Match nul ⭐ à 3,40 soit 29% de chances que les deux sélections se neutralisent.

que les deux sélections se neutralisent. Score exact 1-1 ⭐ à 6,00 soit 16% de chances que les deux équipes se quittent sur ce score exact.

que les deux équipes se quittent sur ce score exact. Richalison buteur ⭐ à 3,90 soit 25% de chances que l'attaquant de Tottenham marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les Three Lions se sont préparés un calendrier de roi pour leur dernière trêve internationale avant l’Euro. L’Angleterre reçoit le Brésil ce week-end puis la Belgique mardi prochain. De quoi défendre leur statut de co-favori de l’Euro 2024, ou la sélection de Garteh Southgate affrontera la Serbie, le Danemark puis la Slovénie. Le Brésil joue aussi deux matchs en ce mois de mars, avec un déplacement à Bernabeu contre l’Espagne mardi. La Seleção débute sa Copa America le 25 juin, pour tenter de conquérir son premier titre majeur depuis 2019.

L’Angleterre doit retrouver un bon rythme après avoir été accrochée par la Macédoine du Nord en novembre (1-1). Les Three Lions étaient avant ça sur une série de quatre victoires contre l’Ecosse (3-1), l’Australie (1-0), l’Italie (3-1) et Malte (2-0). Des scores parfois courts face à des adversaires d’un plus bas standing, alors que l’Angleterre doit assumer un statut de co-favori à trois mois de l’Euro.

Le Brésil cherche aussi à soigner son statut et sa légende, après une nouvelle Coupe du monde ratée et une Copa America remportée par l’Argentine sur leurs terres. La Seleção reste d’ailleurs sur une défaite contre l’Argentine en amical au Maracana (0-1). La Seleçao reste sur cinq matchs sans victoire puisqu’elle a été accrochée à domicile par le Venezuela (1-1), battue par l’Uruguay et (0-2) et la Colombie (1-2) avant sa défaite contre l’Argentine.

Les compos probables pour Angleterre Brésil

Angleterre : Pickford - Walker, Maguire, Stones, Chilwell - Rice, Henderson - Foden, Bellingham, Grealish - Rashford.

Brésil : Bento - Couto, Gabriel, Beraldo, Danilo - D. Luiz, B. Guimaraes, Paqueta - Rodrygo, Richarlison, Vinicius Jr.

Pari 1. Match nul à 3,40 avec Betsson

L’Angleterre devrait être privée d’Harry Kane, qui soigne sa cheville après être sorti sur blessure avec le Bayern ce week-end. Le Brésil fera sans ses deux gardiens Alisson et Ederson, ainsi que Marquinhos, Casemiro et Neymar notamment. Sans ces cadres de part et d'autre, on imagine ces deux équipes s’accrocher et se neutraliser à Wembley.

Pari 2. Score exact 1-1 à 6,00 avec Betsson

Sans Harry Kane, l’Angleterre devra soit aligner un remplaçant habituel comme Olie Watkins ou Jarod Bowen, soit Marcus Rashford en pointe, qui n’est définitivement pas à son meilleur poste quand il est aligné numéro 9. En cas d’absence d’Hojlund à Manchester United, Rashord reste à gauche tandis que Bruno Fernandes et Scott McTominay occupent l’axe. Sans Kane côté anglais et avec un milieu remanié côté Brésil, on voit donc un nul pauvre en buts dans ce match.

Pari 3. Richalison buteur à 3,90 avec Betsson

Richarlison est en nette progression avec Tottenham par rapport à l'an dernier avec 11 buts TCC. De retour de blessure, le Bresilien veut marquer le coup en sélection dans le Nord de Londres, à quelques encablures de son Tottenham Hotspur Stadium. S’il pourrait debuter remplaçant, on voit Richarlison être decisif un moment dans cette partie.

