Pronostic Allemagne Pays-Bas - Ligue des Nations 14/10/2024 : Match nul ou les Pays-Bas l'emportent

Allemagne vs Pays-Bas

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Allemagne Pays-Bas, comptant pour la 4e journée du Groupe 3 de la Ligue A, ce lundi.

Pronostic Allemagne Pays-Bas : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Allemagne Pays-Bas

Les deux équipes marquent en première mi-temps ⭐ avec une cote de @3,10 sur Unibet, soit une probabilité de 32,2 % que les deux sélections trouvent le chemin des filets au début du match.

que les deux sélections trouvent le chemin des filets au début du match. Match nul ou victoire des Pays-Bas ⭐ avec une cote de @1,89 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 52,9 % que les Oranje ne perdent pas.

que les Oranje ne perdent pas. Plus de 3,5 buts au total ⭐ avec une cote de @2,14 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 46,7 % que le match soit prolifique en buts.

Nous pronostiquons une victoire des Pays-Bas 3-2 contre l'Allemagne à Munich lundi.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Allianz Arena du Bayern Munich accueille l'affrontement entre l'Allemagne et les Pays-Bas en Ligue des Nations lundi soir.

L'Allemagne a fait match nul 2-2 à Amsterdam le mois dernier, se plaçant en bonne position dans son groupe. Julian Nagelsmann aborde cette trêve internationale avec une équipe inexpérimentée. Treize des joueurs sélectionnés ont disputé huit matchs ou moins avec l’Allemagne.

Cette situation est en partie due au renouvellement de l'effectif après le départ de plusieurs internationaux de longue date. Les blessures sont également en cause, avec les absences de Kai Havertz, Niclas Füllkrug et Jamal Musiala. La Ligue des Nations offre à l'Allemagne l'occasion d'expérimenter de nouveaux joueurs.

Les Pays-Bas, de leur côté, alignent un groupe plus expérimenté, mais avec quelques nouveaux visages en attaque. La défense repose sur des joueurs établis, mais six milieux et attaquants ont moins de 10 sélections.

Finalistes en 2019 et quatrième en 2023, les Oranje prennent la Ligue des Nations plus au sérieux que beaucoup d’autres pays. Une victoire ici serait un grand pas vers les quarts de finale.

Les effectifs probables pour Allemagne Pays-Bas

La composition probable de l'Allemagne :

Nübel ; Kimmich, Rüdiger, Tah, Gosens ; Groß, Andrich ; Wirtz, Leweling, Gnabry ; Undav.

La composition probable des Pays-Bas :

Verbruggen ; Dumfries, van Dijk, van de Ven, Maatsen ; Reijnders, Gravenberch ; Simons, Gakpo, Kluivert ; Brobbey.

Les meilleurs paris à prendre pour Allemagne Pays-Bas

Pronostic Allemagne vs Pays-Bas 1 : Les deux équipes marquent en première mi-temps @3,10 sur Unibet

L'Allemagne menait 2-1 à la mi-temps contre les Pays-Bas le mois dernier. Lors de leur victoire contre la Bosnie-Herzégovine, les Pays-Bas avaient également un avantage de 2-1 à la pause.

Étant donné la probabilité d’un autre match à score élevé, le pari sur les deux équipes qui marquent en première mi-temps offre une valeur intéressante. Les deux équipes ont montré qu’elles pouvaient démarrer rapidement en Ligue des Nations, et nous nous attendons à la même chose ici.

Aucun des deux entraîneurs ne jouera pour un match nul, bien que cela puisse être bénéfique dans le classement du groupe.

Ce match promet d’être amusant pour les spectateurs neutres – nous pourrions même envisager de parier sur les deux équipes qui marquent dans chaque mi-temps.

Pronostic Allemagne vs Pays-Bas 2 : Match nul ou victoire des Pays-Bas @1,89 sur Unibet

L’Allemagne a montré des signes d’amélioration en 2024, mais elle doit encore prouver qu'elle peut enchaîner les victoires de manière constante. Depuis leur victoire contre Israël en mars 2022, ils n’ont remporté que 13 matchs.

Die Mannschaft n’a pas réussi à battre la Suisse, l’Ukraine, l’Autriche, la Turquie, le Mexique, le Japon, la Colombie et la Pologne durant cette période, ainsi que d’autres équipes.

Bien qu’ils jouent à domicile, cela ne suffit pas à nous dissuader de soutenir les Pays-Bas pour éviter la défaite.

Pronostic Allemagne vs Pays-Bas 3 : Plus de 3,5 buts au total @2,14 sur Unibet

Il y a eu quatre buts au total lors du dernier affrontement entre ces équipes à Amsterdam le mois dernier. Lors de la première journée, l’Allemagne a battu la Hongrie 5-0 et les Pays-Bas ont vaincu la Bosnie-Herzégovine 5-2.

Ces deux équipes possèdent des attaques à haute intensité. Ronald Koeman n'est pas réputé pour son football offensif, mais son équipe des Pays-Bas est plus entreprenante que beaucoup de ses équipes de club. Comme prévu, l'Allemagne marque beaucoup sous la direction de Julian Nagelsmann.

Les deux équipes pousseront leurs arrières latéraux vers l’avant. Bien qu’elles aient de bons défenseurs individuels, elles risquent d’être exposées en transition, ce qui devrait conduire à de nombreuses occasions de marquer pour les deux camps.

