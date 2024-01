Pronostic Algérie Burkina Faso 20/01/2024 : Match nul et Mohammed Amoura buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Algérie Burkina Faso, comptant pour le groupe D de la CAN 2024, ce samedi à 15h

Les meilleur paris pour Algérie - Burkina Faso

Mohamed Amoura buteur à 2,94 sur Betclic, soit 34% de chances que le joueur marque.

que le joueur marque. Match nul à 3,38 sur Betclic, soit 29% de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Moins de 2,5 buts à 1,45 sur Betclic, soit 68% de chances que la rencontre soit peu prolifique en buts.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après son match nul face à l’Angola, des Algériens sous pression affrontent le Burkina Faso, vainqueur de son premier match face à la Mauritanie. L’équipe d’Algérie avait pourtant bien lancé sa compétition en ouvrant le score rapidement sur un magnifique but de Baghdad Bounedjah. Mais en encaissant le but du match nul face à l’Angola, les coéquipiers de Riyad Mahrez se sont sabordés et n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent éviter une dernière journée sous haute tension face à la Mauritanie. Pour cette rencontre cruciale, le sélectionneur Djamel Belmadi envisage d’apporter quelques changements à la composition de son équipe, visant à renforcer certains secteurs du jeu. On peut s’attendre à voir Mohamed Amoura prendre la place de Youcef Belaili sur le flanc gauche de l’attaque. Le sociétaire de la formation belge de l’Union Saint-Gilloise pourrait ainsi apporter une nouvelle dynamique, et plus de vitesse, au jeu offensif de l’équipe. De plus, Hicham Boudaoui pourrait être aligné à la place de Farès Chaibi, qui a été décevant lors du match face à l’Angola. Après avoir manqué la coupe du monde au Qatar, les Fennecs n’ont plus le choix : ils doivent se qualifier pour la suite de la compétition.

Demi-finaliste surprise il y a trois ans, lors de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le Burkina Faso s’est fait peur pour son entrée en lice. Face à une Mauritanie accrocheuse, l’équipe d’Hubert Velud a eu du mal à se créer des occasions, malgré une domination plutôt nette. Et c’est finalement grâce à un penalty de l'ancien Lyonnais Bertrand Traoré dans les arrêts de jeu qu’elle a arraché une victoire qui la met en bonne posture pour la qualification.

Les compos probables pour Algérie Burkina Faso

La composition probable de l'Algérie en 4-1-4-1 :

Mandrea - Aït Nouri, Bensebaini, Mandi, Atal - Bentaleb - Belaïli, Bennacer, Chaïbi, Mahrez - Bounedjah

La composition probable du Burkina Faso en 4-2-3-1 :

Koffi - Yago, Tapsoba, Dayo, Kaboré - Guira, Touré - Traoré, KI, Bangré - Konaté

Pari 1. Mohamed Amoura buteur à 2,94 sur Betclic

Suspendu pour le premier match face à l’Angola, le Fennec de 23 ans va faire son entrée dans la compétition face au Burkina Faso. Écarté par Belmadi lors de la précédente édition de la CAN au Cameroun, Amoura est plus revanchard que jamais, et il fera tout pour devenir le nouveau héros du peuple algérien.

Pari 2. Match nul à 3,38 sur Betclic

Face à l’Angola, les Algériens n’ont pas montré qu’ils étaient capables d’emballer un match face à des adversaires à leur portée, et les Burkinabés devraient offrir une opposition plus solide. Sachant qu'un match nul mettrait le Burkina Faso dans une bonne position pour la qualification, les hommes d’Hubert Velud se contenterait aisément d’un tel résultat.

Pari 3. Moins de 2,5 buts à 1,45 sur Betclic

En présence d’une attaque qui n’a pas montré grand-chose face à l’Angola et d’une défense solide, rarement inquiétée lors du premier match, on peut s’attendre à voir assez peu de buts lors de cette rencontre entre l’Algérie et le Burkina Faso.

