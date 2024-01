Pronostic Algérie Angola 15/01/2024 : L'Algérie vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Algérie Angola, comptant pour le groupe D de la CAN 2024, ce lundi à 21h

Nos propositions de cotes pour la rencontre Algérie – Angola

Algérie vainqueur – à 1,52 en pariant sur Betclic, soit 65% de chances que les Fennecs l'emportent.

que les Fennecs l'emportent. 0-0 à la mi-temps – à 2,40 en pariant sur Betclic, soit 41% de chances que les deux sélections se neutralisent en première période.

que les deux sélections se neutralisent en première période. Moins de 2,5 buts - à 1,48 en pariant sur Betclic, soit 67% de chances que le match ne soit pas prolifique en buts.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Coup d’envoi des rencontres du Groupe D dans cette Coupe d’Afrique des Nations, avec l’Algérie s’opposant à l’Angola avant la rencontre entre le Burkina Faso et la Mauritanie. Les Fennecs font partie des favoris de la compétition, à l’inverse des Palancas Negras, qui n’ont jamais dépassé les quarts de finale en 9 participations.

Les hommes de Djamel Belmadi se présentent sûrs de leurs forces avant cette rencontre. En 2023, ils n’ont perdu aucune rencontre, avec un bilan de 9 victoires pour 3 matches nuls, pour 25 buts inscrits et seulement 6 encaissés. Ils restent sur une série de 4 victoires, et se sont brillamment qualifiés pour la compétition en terminant premiers de leur groupe avec 16 points sur 18 possibles. Nul doute qu’ils auront donc à cœur de bien se lancer lundi pour partir à la reconquête d’un titre qu’ils ont remporté en 2019.

Qualifié à la deuxième place lors de la dernière journée des éliminatoires, l’Angola s’est fait une spécialité des matches nuls en 2023. Sur un total de 10 rencontres, les joueurs de Pedro Gonçalves n’en ont remporté qu’une seule, pour deux défaites et 7 matches nuls. Ils n’ont inscrit que 4 buts, pour 8 encaissés. Face aux Fennecs, la tâche s’annonce particulièrement compliquée, mais ils se devront de faire bonne figure pour espérer ensuite affronter des adversaires qui semblent plus à leur portée et ainsi voir les huitièmes de finale.

Les compos probables pour Algérie Angola

La composition probable de l'Algérie en 4-3-3 :

M'Bolhi - Mandi, Touba, Atal, Bensebaini - Bentaleb, Zerrouki, Bennacer - Mahrez, Slimani, Belaïli.

La composition probable de l'Angola en 4-3-3 :

Bango-Cabaca - Bastos, Massunguna, Manuel Troco, Gaspar - Campos, Caifalo do Carmo, Fredy - Dala, Mateus, da Costa Paulo Bartolomeu.

Quelques chiffres à retenir

Les Fennecs sont invaincus depuis 13 matchs et sur 5 victoires consécutives. A l'inverse, l'Angola n'a remporté qu'un seul de ses 8 derniers matchs.

3 points pour les Fennecs. Les coéquipiers d’Islam Slimani sont toujours invaincus en 2023 et ont une revanche à prendre après la débâcle de la dernière édition (élimination au premier tour avec un seul point en 3 rencontres). Leurs 4 dernières rencontres se sont toutes soldées par des victoires, et ils ont trouvé le chemin des filets à 12 reprises pour 1 seul but encaissé. À l’inverse, l’Angola est à la peine dernièrement, avec 6 nuls, dont 5 sur le score de 0-0, et 1 lourde défaite 4-0 contre l’Iran sur les 7 dernières rencontres. Alors voir autre chose qu’une victoire de l’Algérie lundi soir serait une véritable surprise.

Une rencontre difficile à débloquer. Avec la pression d’une qualification après l’élimination brutale lors de la CAN 2021, l’Algérie pourrait mettre du temps à trouver le chemin des filets face aux Palancas Negras. Sur leurs 8 dernières rencontres des Fennecs, 4 ont vu les deux formations rentrer au vestiaire sur le score de 0 à 0, et avec une équipe de l’Angola n’ayant encaissé qu’un but lors des 5 dernières rencontres, les 45 premières minutes pourraient s’avérer bien ternes pour les spectateurs.

Pari n° 3 : Moins de 2,5 buts : 1,48 avec Betclic

Peu de buts à Bouaké. Bien que les coéquipiers de Ryad Mahrez soient particulièrement prolifiques offensivement en 2023, avec 25 buts marqués en 12 rencontres, c’est bien du côté de l’Angola qu’il faut regarder pour estimer le nombre de buts lundi soir. 1 seul but inscrit lors des 5 derniers matches, et 1 seul but encaissé : autant dire que les coéquipiers de Zito Luvumbo ne sont pas des habitués des matches de folie. Alors mieux vaut s’attendre à peu de buts pour ce match d’ouverture du groupe D.

