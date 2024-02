Pronostic Alavès FC Barcelone 03/02/2024 : Victoire du Barça et Lewandowski marque

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Alavès FC Barcelone, comptant pour la 23e journée de Liga, ce samedi à 18h30

Alaves (11e) reçoit le FC Barcelone (4e), se retrouve dans un contexte particulier du côté du Barça, qui s’était imposé 2-1 à l’aller. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Alaves - Barcelone, avec une rencontre riche en buts.

Les meilleurs paris pour Alaves - Barcelone :

Victoire du FC Barcelone à 1,81 soit 55% de chances que le Barça s’impose.

que le Barça s’impose. Plus de 3,5 buts à 2,82 soit 35% de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Lewandowski marque à 2,22 soit 45 % de chances que le Polonais soit décisif durant cette rencontre.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Sur le papier, il n’y a pas photo, le FC Barcelone est largement supérieur à Alaves, la preuve, les Catalans n’ont plus perdu contre Alaves depuis le 10 septembre 2016 (1-2). Et il faut remonter jusqu’au 1er décembre 2001, pour retrouver une victoire d’Alaves sur sa pelouse face au Barça (2-0).

Mais pour les joueurs d’Alaves, ça va mieux depuis quelques matches. Victorieux depuis trois matches en championnat (2-3 à Séville, 1-0 contre Cadix et 0-3 à Almeria), les joueurs de Luis Garcia sont sur la bonne pente. Grâce notamment au très prometteur Samu Omorodion, prêté par l'Atlético Madrid, qui a inscrit un doublé contre Almeria et délivré la passe décisive du 3-2 contre Séville, il y a quelques semaines. Une force offensive qui fait du bien pour le club fondé en 1921, qui n’avait inscrit que 15 buts en 19 rencontres avant ces trois rencontres.

Du côté du FC Barcelone, le club a bien rebondi lors de sa dernière rencontre contre Osasuna, avec un but de sa nouvelle recrue, Vitor Roque (1-0). Une victoire qui permet aux Blaugranas de souffler, après la claque 3-5 reçue contre Villarreal, et l’annonce du départ de leur entraîneur, Xavi, à la fin de la saison. Victorieux à quatre reprises lors de ses cinq derniers matches, le Barça reste à dix longueurs du Real Madrid, vainqueur lors de son match en retard face à Getafe. À égalité de points avec l’Atletico Madrid, les Catalans possèdent encore cinq longueurs d’avance sur le 5e, l'Athletic Bilbao. Mais le coup dur du FC Barcelone, mercredi soir, est bien évidemment la perte de Ferran Torres sur blessure, dès la 7e minute. L’Espagnol avait marqué un triplé lors de la victoire 2-4 face au Betis Séville.

Les compos probables pour Alaves - Barcelone :

Alavès : Sivera – López, Duarte, Marín, Gorosabel – Blanco, Guevara, Rioja, Guridi, Vicente – Samu.

Barcelone : Peña – Koundé, Araujo, Christenten, Cancelo – Gundogan, De Jong, Romeu – Yamal, Félix, Lewandowski.

Pari 1 : Victoire du FC Barcelone à 1,81 sur Betsson

Même si Alaves reste sur une série de trois victoires, ce sera compliqué pour les joueurs de Luis Garcia pour espérer s’imposer. Auteur d’un match compliqué face à Osasuna, les Barcelonais ont su s’imposer, pour garder une place dans le top 4. Face à une formation d’Alaves, qui n’est que la 10e défense de Liga, les joueurs de Xavi auront de l’espace pour trouver la faille.

Pari 2 : Plus de 3,5 buts à 2,82 sur Betsson

Pour ce duel entre la 10e défense et la 13e défense de Liga, les buts pourraient être au rendez-vous, au moment de Barcelone - Villarreal (3-5) ou Almeria - Alaves (0-3). Avec deux attaques présentes lors des derniers matches (15 buts dans les cinq derniers matches du Barça toutes compétitions confondues, 8 pour Alaves), attention aux défenses…

Pari 3 : Lewandowski marque à 2,22 sur Betsson

Pour voir Robert Lewandowski marquer, il faut remonter au 10 décembre dernier, et à la 16e journée (défaite 2-4 contre Gérone). Avec l’absence de Ferran Torres, le Polonais de 35 ans devrait être plus en vue dans cette rencontre et retrouver le chemin des filets. Pour rappel, à l’aller, c’est lui qui avait inscrit un doublé, et délivré les siens… (victoire 2-1).

