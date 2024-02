Pronostic Afrique du Sud RD Congo CAN 10/02/2024 : Match nul et moins de 1,5 buts par mi-temps

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Afrique du Sud RD Congo, match pour la 3e place de la CAN 2024, ce samedi.

Afrique du Sud - RD Congo : paris, contexte et compos

L'Afrique du Sud, battue par le Nigéria lors de la séance de penalties, va retrouver le RD Congo qui a été sorti par la Côte d’Ivoire sur le score 1-0, lors du match pour la 3e place. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Afrique du Sud - RD Congo, avec une rencontre pauvre en but.

Les meilleurs paris pour Afrique du Sud - RD Congo :

Match nul (dans le temps réglementaire) coté à 3,25 sur Betclic soit 31 % de chances que les deux équipes se neutralisent au bout des 90 min.

que les deux équipes se neutralisent au bout des 90 min. Moins de 1,5 but par mi-temps coté à 2,02 sur Betclic soit 49 % de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. 0-0 à la fin du temps réglementaire coté à 8,80 sur Betclic soit 11% de chances que le score soit nul et vierge au bout des 90 min.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Véritable surprise de la CAN, l’Afrique du Sud a déjoué les pronostics pour finalement se hisser en demi-finale face au Nigéria. Mais les Bafana Bafana n’ont pas su battre les Nigerians, et se sont fait sortir aux tirs au but (1-1, 4-2), malgré un retour retentissant dans les dernières minutes du temps réglementaire. Pour cette petite finale, les coéquipiers de Mokoena, buteur lors du temps réglementaire, mais malheureux lors de la séance de penalties, pourront compter sur leur défense de fer, qui n’a encaissé que trois buts en tout dans la compétition. Grâce notamment aux grandes performances de leur gardien Williams, héroïque tout au long de la CAN.

Du côté du RD Congo, on espère repartir avec une 3e place, grâce un effectif contenant davantage de qualité que celui de l’Afrique du Sud. Un effectif qui avait même su sortir l’Egypte lors des 8e de finale (1-1, 8-7) dans une séance de penalties mémorable. Avant de sortir la Guinée en quart 3-1. Mais face à la Côte d’Ivoire, les Léopards n’ont pas su résister et se sont inclinés 1-0. Et auront un esprit de revanche face à l’Afrique du Sud.

Les compos probables pour Afrique du Sud - RD Congo :

Afrique du Sud : Williams - Modiba, Mvala, Xulu, Mudau - Sithole, Mokoena - Tau, Morena, Zwane - Makgopa.

RD Congo : Mpasi - Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku - Bongonda, Moutoussamy, Pickel - Elia, Bakambu, Wissa.

Pari 1 : Match nul (dans le temps réglementaire) coté à 3,25 sur Betclic

Entre deux formations qui ont déjà réalisé plus de six nuls depuis le début de la CAN (quatre pour la RDC, deux pour l’Afrique du Sud), on risque d’assister une nouvelle fois à un nul. D’autant plus pour ce match qui pourrait tout de même permettre de finir 3e de la compétition.

Pari 2 : Moins de 1,5 but par mi-temps coté à 2,02 sur Betclic

Sur six matches, deux rencontres ont vu l’Afrique du Sud marquer plus d’une fois (Maroc 2-0 et Namibie 4-0). Du côté de la RD Congo, on en est à une seule, contre la Guinée 3-1. Ces deux équipes, plutôt prudentes, devraient se livrer une véritable bataille, mais sans pour autant marquer de nombreuses fois.

Pari 3 : 0-0 à la fin du temps réglementaire coté à 8,80 sur Betclic

Pour ce duel entre la troisième meilleure défense (Afrique du Sud avec trois buts concédés) et la 9e meilleure défense (la RDC) sur 24 formations, les rangs devraient se resserrer pour les défenses. Avec des attaques pas forcément prolifiques (1,2 but par match pour l’Afrique du Sud contre 1 pour la RDC), le match ne semble pas promis à de nombreux buts, et pourrait même se conclure à un 0-0 à la fin du temps réglementaire.

