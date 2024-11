Ipswich vs Manchester United

Southampton vs Liverpool

Aston Villa vs Crystal Palace

Fulham vs Wolverhampton

Leicester vs Chelsea

Nos prédictions pour la 12e journée de Serie A

Nos prédictions pour la 12e journée de Serie A

Leicester à nouveau déjoué : Leicester contre Chelsea

Date : 23/11/2024

23/11/2024 Coup d'envoi : 13h30

13h30 Notre conseil : Chelsea pour maintenir leur forme solide à l'extérieur avec une victoire @ 1.53 avec Parions Sport. (Correct au 19/11/24)

Les leaders de la ligue, Liverpool, ont une grande chance d'élargir leur écart en tête du classement avec une victoire contre Southampton, dernier du classement. Les cinq prédictions de la Premier League de cette semaine sont basées sur la dernière forme, les statistiques et les analyses d'experts pour vous aider à découvrir des paris de valeur.

Leicester City n'a récolté que quatre points à domicile lors de ses quatre derniers matchs de Premier League. Leur match le plus récent au King Power Stadium était une défaite lamentable 3-1 contre leurs rivaux des East Midlands, Nottingham Forest. Les Foxes ne sont qu'à trois points de la zone de relégation et luttent actuellement avec un manque de confiance et de conviction sur le terrain.

Pendant ce temps, Chelsea a une moyenne de deux points par match à l'extérieur cette saison et considère Leicester comme une bonne opportunité de gagner. Enzo Maresca revient entraîner contre son ancien club et sera désireux de faire impression. Chelsea a une moyenne de 2,4 buts marqués par match à l'extérieur et a marqué dans les deux mi-temps dans 40 % de leurs matchs à l'extérieur, soulignant leur menace offensive dans chaque mi-temps.

Conforts à domicile : Fulham vs Wolves

Date : 23/11/2024

23/11/2024 Coup d'envoi : 16h

16h Notre conseil : Les Cottagers pour maintenir leur moyenne de deux points par match à domicile en battant les Wolves @ 1.65 avec Parions Sport. (Correct au 19/11/24)

Les choses se sont un peu améliorées pour Wolverhampton Wanderers puisqu'ils ont obtenu cinq points lors de leurs trois derniers matchs de Premier League. Cependant, les Gold et Blacks ne récoltent en moyenne que 0,4 point par match à l'extérieur de Molineux, concédant en moyenne 2,60 buts par match.

Fulham est actuellement septième, à seulement un point de Chelsea, troisième. Leur forme à domicile a été la pierre angulaire de leur bon début de saison, avec dix points en cinq matchs à Craven Cottage. 80% des matchs de Fulham se sont terminés avec trois buts ou plus marqués, tandis que 60% des matchs à l'extérieur de Wolves se sont terminés avec quatre buts ou plus marqués, donc nous nous attendons à un match divertissant – et à une victoire de Fulham.

La chute de Palace continue : Aston Villa contre Crystal Palace

Date : 23/11/2024

23/11/2024 Coup d'envoi : 16h

16h Notre conseil : Palace, diminué par les blessures, aura du mal contre Villa, avec les hôtes attendus pour gagner @ 1.60 avec Parions Sport. (Correct au 19/11/24)

Comme Fulham, Aston Villa n'est qu'à un point de Chelsea, troisième, à la neuvième place. L'équipe d'Unai Emery a récolté en moyenne 1,60 point par match devant ses propres fans jusqu'à présent cette saison. Pour rester en lice pour la qualification en Ligue des Champions 2024/25, ils devront augmenter cette moyenne à près de deux points par match.

Ils ont une bonne chance d'améliorer leur retour de points ce week-end contre une équipe de Crystal Palace en difficulté, actuellement troisième en partant du bas. Avec seulement deux points en cinq matchs à l'extérieur, les Eagles peinent sur la route. Cela est en grande partie dû à leur faible rendement dans le dernier tiers, marquant seulement un but par match à l'extérieur cette saison. Villa espérera retrouver le chemin de la victoire après deux défaites consécutives.

Les leaders du championnat prêts à marcher vers la victoire : Southampton contre Liverpool

Date : 24/11/2024

24/11/2024 Coup d'envoi : 15h

15h Notre conseil : Liverpool pour mettre la pression sur le manager des Saints, Russell Martin, avec une autre victoire @ 1,30 avec Parions Sport. (Correct au 19/11/24)

Le nouveau règne d'Arne Slot en tant que manager de Liverpool n'aurait pas pu commencer de façon plus positive. Neuf victoires, un match nul et une défaite ont établi les Reds comme les meneurs précoces du championnat. Ils restent invaincus loin d'Anfield, avec une moyenne de 2,60 points par match en déplacement, marquant deux buts par match et n'encaissant que 0,60 but par match.

À l'autre bout du spectre, l'entraîneur de Southampton, Russell Martin, lutte pour assurer son avenir. Les Saints sont en bas de la table avec quatre points en 11 matches. Ils n'ont marqué que sept buts cette saison, avec des joueurs comme Ben Brereton-Diaz qui ont du mal à reproduire sa grande forme à Sheffield United la saison dernière. Liverpool a gardé une feuille blanche dans presque la moitié (46 %) de ses matchs à l'extérieur cette saison, et nous nous attendons à ce que cela continue dimanche après-midi avec une victoire facile.

Baptême du feu pour Amorim : Ipswich Town vs Manchester United

Date : 24/11/2024

24/11/2024 Heure de coup d'envoi : 17h30

17h30 Notre conseil : Les Tractor Boys pour tenir bon et décrocher un point difficile contre United, touché par les blessures @ 4,20 avec Parions Sport. (Correct à partir du 19/11/24)

Ce week-end, l'attention sera portée sur Manchester United et leur nouvel entraîneur, Ruben Amorim. United est à la 12e place après un début de saison très irrégulier. Ils se rendent chez les promus Ipswich dimanche au milieu d'une crise de blessures en défense, avec Lisandro Martinez et Victor Lindelof comme dernières incertitudes en raison de blessures. Leny Yoro n'est pas encore complètement apte à être sélectionné.

Ipswich verra ce match comme un coup franc suite à leur première victoire de la saison à Tottenham il y a quinze jours. Portman Road a été un endroit difficile pour les équipes, avec Aston Villa chanceux de repartir du Suffolk avec un match nul 2-2. Ils n'ont subi la défaite qu'à deux reprises à Portman Road – le même nombre de défaites à domicile que United – donc nous croyons qu'ils peuvent défier United tout au long et se battre pour un point.

Conclusion

Nos prédictions pour la Premier League pour la 12e journée incluent une autre victoire pour les leaders du championnat Liverpool. Nous nous attendons également à ce que Leicester ait des difficultés contre Chelsea, tandis qu'Aston Villa et Fulham devraient assurer des victoires à domicile. Ruben Amorim pourrait devoir attendre un peu plus longtemps pour sa première victoire en tant qu'entraîneur de United, notre expert prévoyant qu'Ipswich les tiendra en échec.

Veuillez parier sur la Premier League de manière responsable en respectant vos limites de mise et de perte pour que vos paris sur le football restent amusants.