Pourquoi le manque de puissance de feu de United signifie qu'il est temps de parier sur des matchs avec peu de buts !

Lisandro Martinez a inscrit l'unique but de la victoire des Red Devils sur Fulham , ce qui laisse présager d'autres matches à faible score à venir.

L'attaque de Manchester United continue de s'essouffler, mais Ruben Amorim hésite à réintégrer Marcus Rashford dans l'équipe.

Paris Cotes Steau Bucharest vs Manchester United - Moins de 2.5 buts 1.83 Manchester United vs Crystal Palace - Moins de 2.5 buts 1.81

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Pas de retour en arrière pour Rashford ?

Marcus Rashford a inscrit le premier but du mandat de Ruben Amorim à Manchester United. Beaucoup espéraient que le changement d'entraîneur aiderait à revitaliser la carrière de l'ancien international anglais, mais cela ne s'est pas concrétisé.

Rashford et Alejandro Garnacho ont été écartés avant le derby de Manchester en décembre, mais Garnacho a retrouvé sa place dans l'équipe. Il semble désormais peu probable que Marcus revienne dans l'équipe, et un prêt a été proposé à plusieurs clubs pendant la fenêtre de transfert de janvier.

Amorim a déclaré qu'il préférait Jorge Vital, l'entraîneur des gardiens de Manchester United, à « un joueur qui ne donne pas son maximum tous les jours ». L'entraîneur portugais tente de changer la culture à Old Trafford et Rashford semble être l'une des victimes de ce changement.

Les difficultés de Manchester United en attaque se poursuivent. Ni Joshua Zirkzee ni Rasmus Hojlund ne constituent une menace régulière devant le but. Hojlund n'a pas marqué depuis la victoire 2-0 contre le Viktoria Plzen le 12 décembre. Le dernier but de Zirkzee remonte à la défaite 4-3 en EFL Cup contre Tottenham une semaine plus tard.

L'attaque hésitante de Manchester United

Lors de la rencontre entre Manchester United et Fulham, l'équipe a obtenu un xG (nombre de buts attendus) de seulement 0,92, soit le plus bas niveau pour un match de Premier League depuis le début de la saison dernière. L'équipe d'Amorim n'a réussi que quatre tentatives, marquant sur son seul tir cadré. Les difficultés offensives des Red Devils ne semblent pas vouloir s'atténuer, c'est pourquoi nous parions contre les buts lors des prochaines rencontres.

L'équipe d'Amorim affronte le Steaua Bucarest dans le cadre du dernier match de la phase de championnat de la Ligue Europa, jeudi. Un point serait probablement suffisant pour permettre à United de terminer dans le top 8, alors ne vous attendez pas à une attaque expansive. Les sept matches de Bucarest dans la compétition jusqu'à présent ont donné lieu à une moyenne de 2,43 buts par match, dont quatre se sont soldés par moins de 2,5 buts.

Les matches des Red Devils ont vu une moyenne de seulement 2,61 buts par match, la quatrième plus faible de la Premier League. Sous Amorim, l'équipe ne marque en moyenne que 1,33 but par match de championnat.

L'équipe a connu quelques difficultés défensives, mais elle s'est améliorée dans ce domaine lors de la victoire contre Fulham. Ce week-end, United affronte Crystal Palace, une équipe contre laquelle il avait fait match nul 0-0 en septembre dernier. Les Eagles se sont imposés 1-0 lors de leur dernière visite à Old Trafford, ce qui fait des moins de 2,5 buts une option intéressante.