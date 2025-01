Pourquoi la situation financière de Lyon signifie qu'il est temps de commencer à s'y opposer dans les paris

Lyon vs Toulouse

Alors que le club a été contraint de vendre lors du mercato de janvier, le moment est venu de parier contre l'équipe de Pierre Sage.

En novembre, Lyon a été provisoirement relégué de la Ligue 1 et doit améliorer ses finances d'ici le mois de mai pour éviter de descendre d'une division.

Paris Cotes Lyon vs Toulouse - Toulouse Double Chance 1.88 Nantes vs Lyon - Nantes Double Chance 2.25

Les ventes de joueurs pourraient avoir un impact négatif

Lyon était autrefois la force dominante du football français, remportant sept titres consécutifs entre 2002 et 2009. Le club n'a plus remporté le championnat depuis cette période, le PSG étant aujourd'hui au sommet de la Ligue 1.

La mauvaise gestion financière a rendu plus difficile le retour de Lyon au sommet du football français, la dette du club atteignant environ 508 millions d'euros. John Textor, qui détient également 45 % de Crystal Palace, a minimisé les difficultés. Le propriétaire a déclaré qu'il n'y avait « aucune chance » que l'équipe soit condamnée à la suite du verdict, mais il est essentiel d'agir pour renverser la décision.

Le club n'a pas le droit de recruter lors de la fenêtre de transfert de janvier et cherchera à lever des fonds avant la fin de la saison. Lyon a vendu pour 29,30 millions d'euros de talents lors du mercato hivernal, et il semble que ce ne soit pas fini.

Maxence Caqueret a rejoint Côme, Gift Orban a rejoint Hoffenheim et Jeffinho est parti à Botafogo. Aucun de ces joueurs n'était un élément essentiel de la machine lyonnaise, mais la profondeur de l'effectif pourrait être un problème si d'autres joueurs quittent l'équipe avant la fin du mois. Ernest Nuamah est lié à Everton et Rayan Cherki, qui veut partir depuis quelques saisons, pourrait enfin obtenir son transfert.

Une qualification pour une compétition européenne pourrait faire toute la différence pour Lyon. Les Lyonnais occupent actuellement la 6e place du classement, ce qui leur permettrait de se qualifier pour l'Europa Conference League. Cependant, trouver des fonds grâce à la vente de joueurs et s'assurer que l'équipe est suffisamment forte pour être compétitive d'ici la fin de la saison pourrait s'avérer difficile à équilibrer.

L'encombrement pourrait poser problème à Lyon

Les Gones se sont inclinés 2-1 contre Brest lors de leur dernière sortie en championnat. L'équipe de Pierre Sage a dominé la possession du ballon mais s'est montrée vulnérable en contre. Brest a réussi à se créer trois grosses occasions malgré une possession de balle de 33%. En outre, les problèmes défensifs de Lyon pourraient se poursuivre avec un effectif allégé et une série de quatre matches en 11 jours.

Leur prochain match de championnat sera contre Toulouse, qui n'est qu'à quatre points de Lyon au classement. Les mauvais résultats récents des Gones nous permettent de miser sur un prix attractif pour que les visiteurs obtiennent au moins un point.

Il est peut-être temps pour les Violets de remporter une victoire qui se fait attendre face à Lyon, compte tenu de la situation en dehors du terrain. Sur le terrain, Toulouse a remporté six de ses neuf derniers matches de championnat. Deux de leurs défaites ont été concédées contre le PSG et Monaco, 1er et 3e du classement.

Le prochain match à l'extérieur de Lyon en Ligue 1 aura lieu le 26 janvier contre Nantes. Il y aura probablement d'autres sorties avant le coup d'envoi de ce match et les Canaris ont désespérément besoin de points.

L'équipe d'Antoine Kombouaré n'a perdu qu'un seul de ses six derniers matches de compétition. Au cours de cette période, ils ont obtenu un impressionnant match nul contre le PSG au Parc des Princes. Ils se situent désormais juste au-dessus de la zone de relégation. L'avantage du terrain face aux hommes de Pierre Sage devrait leur donner le coup de pouce nécessaire pour arracher un résultat.