Pourquoi c'est le bon moment pour parier sur Arsenal comme vainqueur de la Ligue des champions !

Nous avons analysé les chiffres du marché de la Ligue des champions et identifié une équipe de Premier League comme la valeur sûre.

Selon notre modèle de projection interne, qui s'appuie sur des données sous-jacentes et des performances antérieures, Arsenal (19,6 %) et Liverpool (16,5 %) sont les deux équipes les plus susceptibles de remporter l'édition 2024/25 de la Ligue des champions. Le Real Madrid (15 %), Manchester City (12,8 %) et le Bayern Munich (9,7 %) suivent le duo anglais.

Cependant, les paris actuels des bookmakers sur la Ligue des champions donnent Liverpool comme favori, tandis que Man City, Barcelone, Arsenal et le Bayern Munich sont les cinq premiers. Malgré le manque d'expérience d'Arsenal en matière de victoire en Ligue des champions et l'absence de trophées dans cette compétition, cette saison pourrait-elle enfin être la leur ?

Les bookmakers sous-évaluent les chances européennes d'Arsenal

Avec une projection de 19,6 % pour la victoire d'Arsenal en Ligue des champions, notre modèle de projection évalue Arsenal à 7,00, confortablement derrière la cote de Liverpool, leader du marché. Cependant, de nombreux bookmakers placent les Gunners à environ 7.00 ou 8.00, ce qui implique une probabilité de 12,5 % - nettement inférieure à ce que nous pensons des chances d'Arsenal.

Les données sous-jacentes d'Arsenal en Ligue des champions sont moins efficaces que les autres. Ils sont 11e pour les xG, 6e pour les xGA et 7e au total en phase de groupes de la Ligue des champions. Malgré cela, nous regardons au-delà de ces cinq matches et prenons en compte la forme actuelle et les capacités récentes en Angleterre.

Atteindre 89 points lors d'une saison de Premier League (2023/24) est assez impressionnant. Pousser à la limite une équipe de Manchester City bien équilibrée au cours d'une campagne de 38 matches suggère qu'elle est équipée et prête à affronter l'Europe. Arsenal a battu toutes les équipes depuis la pause internationale de novembre.

La qualité de leurs performances et la manière dont ils ont obtenu les victoires reflètent les performances de la saison dernière. Les Gunners semblent gagner en confiance et poser les bases pour attaquer la seconde moitié de la saison, c'est peut-être le meilleur moment pour les soutenir sur les marchés de la Ligue des champions.

La forme et la performance à l'aube de 2025

Le prix de 1,28 pour battre Monaco à l'Emirates montre les progrès réalisés par Arsenal sous la direction de Mikel Arteta. Son équipe allie efficacement le cran, la force et le muscle, à la créativité offensive, au flair et à l'expertise dans et autour de la surface de réparation. La force des Gunners sur les coups de pied arrêtés, en particulier sur les corners, offre l'opportunité de capitaliser sur les journées européennes difficiles à l'extérieur ou face à un bloc bas résolu devant un public énergique.

La cote élevée pour une victoire à domicile n'est pas surprenante. Arsenal n'a perdu qu'une seule fois en Ligue des champions cette année, contre l'Inter Milan à San Siro. L'Inter Milan est la seule équipe à n'avoir pas encore encaissé de but en phase de groupes de la Ligue des champions cette saison. Un penalty de Calhanoglu a fait la différence entre les deux équipes dans un match équilibré, qu'Arsenal a eu la malchance de ne pas remporter. Arsenal a enregistré 20 tirs contre 7 pour l'Inter, ce qui s'est accompagné d'une xG de 1,80 pour Arsenal et de 1,19 pour l'Inter.

L'Italie s'est avérée être une destination difficile pour Arsenal, l'Atalanta de Bergame (0-0) étant le seul autre lieu où l'équipe d'Arteta a perdu des points. Les victoires convaincantes contre le Sporting Lisbonne (1-5), le Shakhtar Donetsk (1-0) et le PSG (2-0), surtout si l'on considère la stature du PSG dans l'ère moderne de la Ligue des champions, expliquent le mieux la force de la campagne des Gunners sur le continent.

L'équipe est capable d'enchaîner les victoires, de réussir une séance de tirs au but de bout en bout et d'éloigner les adversaires les plus coriaces de son secteur défensif grâce à Gabriel, Saliba, Calafiori et leurs coéquipiers. Alors que leur forme et leur mentalité gagnante commencent à se manifester à nouveau à l'approche du mois de janvier, tant en Premier League qu'en Ligue des Champions, est-ce le bon moment pour miser sur Arsenal pour remporter la Ligue des Champions à 8.00 ?