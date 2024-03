Review PMU turf : offre de bienvenue, paris, Live TV…

Voici notre review PMU Turf : quel est le bonus de bienvenue ? Quels sont les paris proposés ? Qu’avons-nous pensé du site ?

Bonus de bienvenue PMU Turf : jusqu’à 110 € à gagner

Les nouveaux inscrits sur PMU sont éligibles à l’offre de bienvenue suivante :

Doublement du 1er dépôt jusqu’à 100 €

10 € de freebets pour jouer sur le Quinté+ option Max

Faites votre inscription sur PMU turf avec le code promo PMU HIPPIQUE et créditez votre solde de jeu : vous obtiendrez un bonus égal au montant que vous avez mis.

L’abondement est versé en 2 fois :

50 % (50 € max.) si le 1er dépôt a été réalisé dans les 7 jours à compter de l’inscription

50 % (50 € max.) au moment de la validation du compte (et à condition que vous ayez fait votre 1er versement dans un délai de 7 jours).

La 2e partie de l’offre est un crédit de 10 € pour tester l’option Max sur le Quinté+.

On vous créditera le bonus de la manière suivant :

5 freebets de 1 € si vous avez fait votre 1er dépôt dans les 7 jours à compter de l’enregistrement.

5 freebets de 1 € à la validation de votre profil (si le 1er dépôt a été réalisé dans les 7 jours qui suivent votre inscription sur le site).

Pour rappel, l’option Max permet de booster vos gains par 2 ou 10 si vous l’activez. Vous devrez choisir votre numéro Max au moment de faire votre prono.

Avant la course, 7 numéros seront tirés au choix. Si le vôtre figure dans la liste, vos gains seront boostés au prorata du coefficient rattaché au numéro.

PMU Turf : les paris proposés

Nom du pari Prix unitaire Gagnant si vous trouvez… Simple Gagnant 2 € Le 1er de la course Simple Placé 2 € L’un des 3 premiers (courses de 8 partants ou plus) Le 1er ou le 2e (courses de 4 à 7 partants) Couplé Gagnant 2 € Les 2 premiers, peu importe l’ordre Couplé Placé 2 € 2 des 3 premiers, peu importe l’ordre Couplé Ordre 2 € Les 2 premiers dans l’ordre 2 sur 4 3 € 2 des 4 premiers, peu importe l’ordre Trio 2 € Les 3 premiers, peu importe l’ordre Trio ordre 2 € Les 3 premiers dans l’ordre Tiercé 1 € Les 3 premiers, peu importe l’ordre. Vous gagnerez un rapport différent selon que vous ayez le classement ou non Super 4 1 € Les 4 premiers dans l’ordre Mini-Multi 3 € Les 4 premiers en choisissant 4, 5, 6 ou 7 chevaux Multi 3 € Les 4 premiers en choisissant 4, 5 ou 6 chevaux Quarté + 1,5 € Les 4 premiers, peu importe l’ordre. Vous gagnerez un rapport différent selon que vous ayez le classement ou non Pick 5 1€ Les 5 premiers, peu importe l’ordre Quinté+ 2 € Les 5 premiers, peu importe l’ordre. Vous gagnerez un rapport différent selon que vous ayez le classement ou non

Les autres formules de jeu

Flexi

Avec le Flexi, vous pouvez faire baisser la mise unitaire de chaque pari afin de réduire le coût total du ticket. À prix égal, vous aurez alors une meilleure couverture.

La formule Flexi est disponible sur les paris suivants : Quinté+, Quarté+, Tiercé, Multi, Mini-Multi, 2 sur 4, Pick 5, Super 4, Trio et Couplé.

En fonction du pari, vous pourrez diviser le prix de la mise unitaire par 2, 4 ou 5.

Exemple : vous jouez un pari en combiné Couplé avec 8 possibilités. Le coût de chaque prono est de 2 €. Le ticket vous revient donc à 16 €. En activant le Flexi 50 %, le coût unitaire passe de 2 € à 1 €. Le Couplé vous coûtera donc 8 € au lieu de 16 €.

Report +

Le Report + est un pari vertical qui vous permet de réinjecter les gains d’un prono dans la mise du suivant.

Le fonctionnement est simple : choisissez une réunion et engagez des paris de type « Simple », « Couplé » et/ou « 2 sur 4 » sur au moins 2 courses.

Sélectionnez ensuite le type de report que vous désirez appliquer sur vos gains : ¼, ½, ¾ ou la totalité. Si vous remportez votre 1er pari et que vous avez opté pour « 1/2 », la moitié du gain ira gonfler la mise du second pari. Et ainsi de suite.

Avec le Report +, vous bénéficiez d’un effet boule de neige qui peut être potentiellement très rémunérateur.

Parier Spot

Parier Spot s’adresse à tous ceux qui veulent jouer, mais qui ne savent pas sur quels chevaux. En activant cette option, vous laissez PMU remplir votre ticket.

À noter que Parier Spot est disponible en simple ou en combiné.

Jackpot

La formule Jackpot est disponible sur les paris de type « Simple » et « 2 sur 4 ». Elle permet de multiplier vos gains à part un coefficient allant de 1 à 1 000.

Les règles des paris restent les mêmes. Une fois la mise validée, PMU vous attribuera un multiplicateur au hasard. Si vous remportez votre prono, les gains seront mis au rapport du coefficient.

Regardez les courses en direct sur la Live TV PMU turf

Toutes les courses ouvertes au pari sur PMU turf sont diffusées en direct sur la Live TV. Ouvrez l’onglet « Live et Replay » pour accéder aux retransmissions ou pour regarder des épreuves passées.

Vous pourrez alors revoir et analyser vos courses de galop et de trot attelé préféré et ainsi préparer au mieux vos prochains paris.

PMU turf : notre avis sur le site

PMU est le numéro 1 du turf en France. Et ce pour une bonne raison : le catalogue de course et l’offre de pari sont excellents.

Autre point fort : le bonus de bienvenue. Pas besoin de perdre votre 1er pari pour l’obtenir : il suffit de faire un dépôt et de valider votre compte.

Le site propose aussi régulièrement des offres spéciales avec des bonus à gagner. Aucun autre site n’est aussi dynamique dans ce secteur.

Enfin, l’application mobile est de très bonne facture. Elle a un design et une ergonomie proche du site web, qui lui a été repensé pour smartphone et tablette. Vous ne pouvez donc pas vous tromper.