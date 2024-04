PMU Euro 2024 : notre guide complet pour parier sur le tournoi

Prêt à parier sur PMU pour l'Euro 2024 ? Voici quelques conseils et toutes les informations pour placer vos meilleurs pronostics !

Quelles sont les cotes les plus importantes et comment sont-elles déterminées ?

Il va très vite falloir s'intéresser au terme de cotes. C'est peut-être le mot le plus important au moment de s'inscrire sur un site de paris sportifs. Les cotes permettent de connaître les gains potentiels des paris. Elles sont mises en place pour tous les paris proposés sur un bookmaker. Grâce à elles, les joueurs peuvent comprendre les chances d'un événement à se produire. Lorsque la cote est proche de 1, l'opérateur juge que l'événement va certainement se réaliser. Inversement, lorsqu'elle s'éloigne de 1.

Ces cotes sont disponibles sur les paris sur les rencontres. Les voici ci-dessous :

Elles sont également disponibles sur la compétition. Imaginons que le client PMU Sport Euro 2024 souhaite jouer sur le vainqueur de l'événement. En misant sur un favori, il pourrait retrouver une cote de 3 ou 4. En misant sur une nation qui est loin de faire partie des favorites, il sera possible d'accéder à des cotes de 100.

Envie d'en savoir plus sur les favoris de l'Euro 2024 d'après PMU ? Retrouvez les trois nations qui possèdent les cotes les plus basses sur ce bookmaker.

Comment parier sur l'Euro 2024 avec PMU ?

Avant tout, l'inscription sur PMU est impératif si vous souhaitez jouer depuis ce bookmaker. Lancer la procédure ne prend que quelques instants. Un onglet « inscription » se trouve en haut à droite de la page d'accueil. Le joueur peut alors réaliser son inscription en quelques clics. Quand elle est finalisée, il faut simplement bien penser à faire valider son compte, pour réaliser ses retraits. Il sera toutefois déjà possible de placer ses paris PMU Euro 2024.

Voici les étapes à effectuer :

Rejoindre la rubrique Sport : c'est la première chose à faire. Il faut savoir que PMU ne propose pas seulement des paris sportifs. Il donne aussi la possibilité de jouer aux paris hippiques et au poker. Pour accéder aux paris Euro 2024, il faut donc accéder à la section sport.

c'est la première chose à faire. Il faut savoir que PMU ne propose pas seulement des paris sportifs. Il donne aussi la possibilité de jouer aux paris hippiques et au poker. Pour accéder aux paris Euro 2024, il faut donc accéder à la section sport. Accéder à la compétition : les paris proposés sont nombreux. En plus de l'Euro 2024, les clients peuvent miser sur des dizaines et des dizaines d'événements. Il n'est parfois pas simple de s'y retrouver. Pour accéder aux paris football, il faut cliquer sur la discipline sportive dans la colonne de gauche. Ensuite, le joueur peut retrouver « International » puis « Euro 2024 ».

les paris proposés sont nombreux. En plus de l'Euro 2024, les clients peuvent miser sur des dizaines et des dizaines d'événements. Il n'est parfois pas simple de s'y retrouver. Pour accéder aux paris football, il faut cliquer sur la discipline sportive dans la colonne de gauche. Ensuite, le joueur peut retrouver « International » puis « Euro 2024 ». Choisir sa rencontre : PMU permet alors de retrouver toutes les rencontres de l'Euro 2024 qui sont disponibles aux paris. Il peut aussi voir les paris long terme proposés, comme le pari sur le vainqueur de la compétition. Le joueur n'a donc qu'à cliquer sur l'événement qu'il souhaite jouer.

PMU permet alors de retrouver toutes les rencontres de l'Euro 2024 qui sont disponibles aux paris. Il peut aussi voir les paris long terme proposés, comme le pari sur le vainqueur de la compétition. Le joueur n'a donc qu'à cliquer sur l'événement qu'il souhaite jouer. Indiquer son pari : en débarquant sur l'événement sportif, le joueur a accès à plusieurs paris différents. À lui de trouver son bonheur ! En cliquant sur le pari de son choix, il rejoint directement le panier. Il faut ensuite indiquer sa mise de départ, puis valider le pari.

Bonus et promotions spéciales du PMU Euro 2024

C'est un point à prendre en compte au moment de s'inscrire sur PMU Sport. Pour l'Euro 2024, il est important de se renseigner sur les promotions disponibles. En premier lieu, un bonus de bienvenue est disponible pour les nouveaux clients. Un premier pari remboursé s'il est perdant, jusqu'à 100€, est proposé à tous ceux qui s'inscrivent. Une offre de départ remise en cash !

Il y a d'autres offres permanentes sur PMU. Le Combimax fera le bonheur des adeptes des paris combinés. Plus vous ajoutez des sélections dans votre pari, plus vous aurez le droit à un boost sur les gains. Un boost qui peut tout de même aller jusqu'à 75% ! Le Cash Out reste également un incontournable. Il permet d'avoir le contrôle sur tous ses paris.

Ce bookmaker pourrait d'ailleurs proposer quelques bonus à l'approche de l'Euro 2024. Ces derniers temps, il a pu mettre en place des super cagnottes ou un combi remboursé en cas d'une sélection inexacte. Il pourrait donc très bien se laisser convaincre pour un tel événement sportif.

Les atouts de PMU pour l'Euro 2024

Pour commencer, il est difficile de ne pas évoquer son bonus de bienvenue. On a déjà pu en parler au préalable, mais c'est l'une des meilleures offres de départ du marché. Il faut bien comprendre que généralement les bonus sont remis en freebets. Ce n'est pas le cas sur PMU, puisqu'il est crédité en cash. En cas de premier pari perdant, le joueur peut donc récupérer sa mise de départ et la retirer dès la validation de son compte joueur.

Par exemple, le nouveau client de PMU souhaite en profiter sur le match d'ouverture de l'Euro 2024 entre l'Allemagne et l'Écosse. Il mise 100€ sur un succès des Allemands. Le pays hôte est toutefois accroché lors de sa première rencontre. PMU s'engage à vous remettre les 100€ en cash.

Autre atout de PMU : son offre de paris. Il y a des paris que l'on retrouve chez tous les bookmakers, comme le résultat de la rencontre, le score exact, les buteurs... En plus de tout ça, cet opérateur cherche à sortir de l'ordinaire. Il propose notamment le 1N2 après 10, 20, 30 ou 60 minutes.

Son Combimax a également de quoi faire le bonheur de nombreux joueurs. Pour l'Euro 2024, vous allez certainement être nombreux à réaliser des paris combinés, alors que plusieurs matchs vont se jouer chaque jour. Dès quatre sélections dans votre pari, un boost de 3% est accordé sur les gains potentiels.

PMU fait d'ailleurs tout son possible pour vous aider à préparer au mieux vos paris. Un onglet « statistiques » est présent sur le bandeau horizontal. Dans cette rubrique, il est notamment possible de retrouver diverses statistiques lors des éliminatoires. Par exemple, vous allez retrouver les meilleures attaques ou les meilleures défenses.

Enfin, le joueur pourra retrouver facilement tous les paris sur l'Euro 2024. Sans refaire la même manipulation à chaque fois, il n'a qu'à ajouter la compétition à ses favoris. En un seul clic, il pourra donc le retrouver dans le bandeau horizontal, en cliquant sur « favoris ».

Le live streaming PMU Euro 2024

Vous avez l'habitude de jouer sur les sites de paris sportifs ? Vous devez certainement savoir qu'il est possible de suivre des événements sportifs en live vidéo. PMU propose d'ailleurs un service streaming à ses clients. Bien évidemment, il faut se connecter à son compte de jeu pour en profiter.

Est-ce que l'Euro 2024 sera retransmis depuis ce bookmaker ? La réponse est non. Il faut d'ailleurs savoir qu'il n'y a aucun opérateur français qui possède les droits pour la compétition internationale.

Les paris disponibles sur PMU Euro 2024

PMU Sport Euro 2024 ne fait pas les choses à moitié ! De nombreux paris sont disponibles pour la compétition internationale. Il y a d'ailleurs quelques alternatives qu'il ne faudra pas manquer tout au long de l'événement.

On recense ici les trois paris qui semblent particulièrement alléchants à l'approche de l'entame de la compétition :

Le vainqueur de l'Euro 2024 : c'est un pari qu'on a déjà pu mentionner un peu avant. Le vainqueur de l'Euro 2024 reste toutefois un incontournable. Avant le début de l'événement, les cotes sont tellement alléchantes que vous pouvez miser sur deux ou trois nations et espérer faire des gains si l'une s'impose.

c'est un pari qu'on a déjà pu mentionner un peu avant. Le vainqueur de l'Euro 2024 reste toutefois un incontournable. Avant le début de l'événement, les cotes sont tellement alléchantes que vous pouvez miser sur deux ou trois nations et espérer faire des gains si l'une s'impose. La nation qui atteindra la demi-finale : on sait ô combien il est difficile de pronostiquer sur le vainqueur de la compétition. Pourquoi ne pas voir un peu moins haut et parier sur la nation qui ira en demi-finale ? Pour ce pari, il faut bien s'intéresser au parcours potentiel de l'équipe que vous souhaitez miser.

on sait ô combien il est difficile de pronostiquer sur le vainqueur de la compétition. Pourquoi ne pas voir un peu moins haut et parier sur la nation qui ira en demi-finale ? Pour ce pari, il faut bien s'intéresser au parcours potentiel de l'équipe que vous souhaitez miser. Le vainqueur d'un groupe : autre pari intéressant. Il y a certaines poules qui seront longtemps indécises. Les joueurs de PMU peuvent donc miser sur la nation qui terminera en tête de son groupe. De très belles cotes sont à retrouver avec ce pari.

FAQ – PMU Euro 2024

Comment remporter de l'argent en misant sur l'Euro 2024 ?

Pour ceux qui vont jouer sur les rencontres, il est important de bien les analyser dans le moindre détail, pour mettre toutes les chances de son côté. Concernant les paris long terme, il peut être conseillé d'attendre peu de temps avant l'entame de l'Euro 2024. Il est important de connaître l'effectif des différentes sélections, pour miser sur le vainqueur de la compétition par exemple.

Quel est le meilleur pari pour l'Euro 2024 ?

Cela dépend de chaque joueur, mais également de la rencontre en question. Parfois, il est difficile de partir sur le pari le plus répandu : le 1N2. En effet, l'affiche peut être particulièrement indécise. Dans ce cas-là, il peut être pertinent de partir sur le nombre de buts ou le buteur par exemple.