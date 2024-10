Pas de paris sur les deux équipes marquent : comment cela influence les paris sur la Ligue des Nations

Les 2 premiers matches de la Ligue des Nations ont été marqués par une tendance. Les 2 équipes n'ont marqué que lors de 21 des 52 matches disputés.

La pause internationale du mois d'octobre permet aux équipes d'aborder leurs prochains matches de Ligue des Nations. Il serait stupide d'ignorer les tendances des matches du mois dernier lors de l'évaluation des marchés de paris sur la Ligue des Nations cette semaine.

Matchs Les deux équipes ne marquent pas Angleterre vs Grèce 1.48 Finlande vs Irlande 1.60 Italie vs Belgique 1.85 Hongrie vs Pays-Bas 1.95 Slovaquie vs Suède 2.06 Serbie vs Suisse 1.80 Pologne vs Portugal 1.81 Espagne vs Danemark 1.67

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Tendances statistiques des première et deuxième journées

La Croatie, la Suisse, la Finlande, la Hongrie, l'Irlande et la Serbie ont marqué deux buts lors de la dernière pause internationale. Vingt équipes n'ont encaissé qu'un seul ou aucun but. Sur les 26 rencontres de la deuxième journée, seules neuf ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Dans la moitié des cas, le nombre de buts a été inférieur à 2,5.

Outre le fait que les deux équipes ont rarement marqué, on remarque également le nombre de lourdes victoires. Il aurait été très rentable de prendre le « non » sur les BTTS au cours des deux premières journées, mais une bonne partie des rencontres ont tout de même dépassé la barre des 2,5 buts. Seuls 27 des 52 matches ont vu leur total de buts inférieur à 2,5.

Sur ces 52 matches, 17 ont vu une équipe marquer trois buts ou plus. Lorsque les équipes ont pris l'ascendant, elles en ont souvent profité. Peut-être que cela incitera les parieurs à miser sur les favoris en fonction de leur handicap, mais pour nous, cela nous incite à nous méfier des paris à moins de 2,5 buts tout en aimant l'idée que les deux équipes vont marquer - non.

Options de paris pour le pari "Les deux équipes ne marquent pas"

En ce qui concerne les troisième et quatrième journées, les équipes à la défense plus solide sont évidemment une bonne option pour le BTTS - no. L'Angleterre, qui a remporté une victoire sur la Grèce, semble être un pari très sûr. Par ailleurs, la Finlande et l'Irlande, deux équipes en manque de buts, ne risquent pas de nous offrir un match à suspense à Helsinki.

En 360 minutes de jeu, la Serbie et la Suisse n'ont marqué qu'un seul but. Les deux équipes n'ont marqué que deux fois au cours des neuf derniers matches de la Serbie, qui a réalisé trois matches sans but lors de ses six dernières sorties. Les cotes sur le BTTS - non lorsque ces équipes se rencontreront plus tard dans la semaine représentent un excellent rapport qualité-prix.

Un match nul serait un résultat satisfaisant pour l'Italie et la Belgique. L'attaque belge est privée de Kevin De Bruyne et a été inefficace au cours des 12 derniers mois. Un but dans les deux sens pourrait suffire à départager les deux équipes.

Alors que la Hongrie a concédé cinq buts à l'Allemagne et que les Pays-Bas ont été impliqués dans deux matches à score élevé, le fait que les Hongrois n'aient pas marqué dans les deux rencontres suscite au moins un certain intérêt sur ce marché. La victoire des Pays-Bas sur le score de 0 à 0 n'a rien de farfelu. De même, le Danemark est surclassé par l'Espagne, championne d'Europe en titre. Une victoire de routine de la Roja à Murcie semble inévitable. Une victoire 2-0 de l'Espagne semble être le résultat le plus probable.