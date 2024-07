Pariez sur un top 4 pour Tottenham en Premier League ? Des transferts à venir !

Tottenham suit depuis longtemps Eberechi Eze et Conor Gallagher, et les négociations pour ces deux transferts se poursuivent.

Tottenham suit depuis longtemps Eberechi Eze et Conor Gallagher, et les négociations pour ces deux transferts se poursuivent. Les Spurs ont désespérément besoin de renforts s'ils veulent décrocher une place dans le top 4 la saison prochaine. Ces deux joueurs de Premier League pourraient faire la différence pour l'équipe d'Ange Postecoglou.

Tottenham a terminé à deux points de la quatrième place la saison dernière Eberechi Eze se situe dans le 91e percentile pour les prises de balle réussies par match. Conor Gallagher serait un excellent renfort au milieu de terrain

Paris Tottenham PL Cotes Vainqueur Premier League 29 Top 4 Premier League 2.71 Top 6 Premier League 1.56

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les Spurs peuvent le faire

Manchester City, Liverpool, Arsenal et Chelsea ont des cotes moins élevées que Tottenham pour les quatre premières places à l'heure où nous écrivons ces lignes. Les Spurs partagent la cote de 2,71 avec Newcastle et Manchester United, bien qu'ils aient terminé six points devant ces deux équipes en 2023-24.

Les Spurs étaient certes sixièmes à la différence de buts attendue et loin de Chelsea et Newcastle, mais ils étaient devant Aston Villa et à des kilomètres de Manchester United. Ils n'ont pas tant de retard à rattraper pour entrer dans le top 4 la saison prochaine.

Liverpool est confronté à une saison de transition, Arne Slot succédant à Jurgen Klopp, Chelsea reste une équipe incertaine sous la houlette d'Enzo Maresca, et Villa sera mis à rude épreuve par les exigences de la Ligue des champions. Newcastle connaît également des tensions, Eddie Howe ayant fait des commentaires surprenants ces derniers temps. Qui sait ce que la saison réserve à Manchester United ?

Avec Eze et Gallagher, Tottenham est à la recherche de deux recrues qui lui permettraient d'améliorer à la fois son plancher et son plafond. Gallagher, malgré ses critiques, affaiblirait un concurrent direct. Eze, qui a été la cible de plusieurs grands clubs, serait un énorme coup pour les Spurs.

Corriger les faiblesses

Gallagher n'est pas le joueur le plus séduisant, mais c'est un travailleur infatigable et un joueur polyvalent. Parmi les milieux de terrain, il se situe dans le 70e percentile ou mieux pour les passes progressives reçues, les passes décisives attendues, les buts attendus, les portés de ballon vers l'avant, les prises de balle réussies, les tacles, les interceptions et les blocages.

Avec Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr et Yves Bissouma, les Spurs disposent de bonnes options dans l'entrejeu, mais leur profondeur de banc s'est avérée insuffisante la saison dernière. Bentancur n'a disputé que 13 matches de championnat et Bissouma 26. Gallagher est un remplaçant plus que compétent, qui peut également être déployé plus loin vers l'avant et constituer une menace pour le but. Son endurance impressionnante convient également au pressing de Postecoglou - les Spurs étaient en tête du championnat pour les tacles sur le tiers offensif du terrain la saison dernière (Gallagher était troisième du championnat dans cette catégorie).

Eze sort de la meilleure saison de sa carrière avec 0,59 but et passe décisive par match. Ses 3,02 prises de balle réussies par match se classent dans le 91e percentile. Il se situe dans le 95e percentile pour le nombre total de tirs et dans le 71e percentile pour les tacles par match.

Ces deux joueurs s'intégreraient parfaitement dans l'équipe de Postecoglou. Gallagher affaiblirait Chelsea, et la signature d'Eze l'empêcherait d'aller chez un autre rival des Spurs dans le top 4. À mesure que ces transferts deviennent plus probables, la cote de 2,71 pour que Tottenham termine parmi les quatre premiers ne fait que s'améliorer.