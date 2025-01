Pariez sur Manchester City qui va rebondir avec l'arrivée de renforts !

Avec leur pire série de résultats apparemment derrière et les renforts qui arrivent, il est temps de parier sur l'équipe de Pep Guardiola.

Manchester City semble prêt à être le plus dépensier lors de la fenêtre de transfert de janvier, alors qu'il cherche à se qualifier pour la Ligue des champions.

Paris Cotes Premier League - Manchester City dans le top 4 1.50 Champions League - Manchester City vainqueur 8.00

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Une meilleure défense peut aider City dans sa quête de titres

Manchester City était le favori pour remporter la Premier League au début de la saison, mais sa défense du titre a vacillé. Avec une seule victoire en 13 matches entre le 30 octobre et le 29 décembre, l'équipe a quitté le top 4 et s'est retrouvée en terrain dangereux en Ligue des champions. Cependant, les dépenses hivernales pourraient permettre à l'équipe de se remettre sur les rails.

Erling Haaland n'a pas été à son meilleur niveau cette saison. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attaquant n'est pas au mieux de sa forme, mais il a tout de même inscrit 16 buts en championnat. Pour soulager Erling, Pep envisage de recruter Omar Marmoush en provenance de l'Eintracht Francfort. L'attaquant égyptien a inscrit en moyenne 0,54 but non sanctionné par 90 minutes au cours des 12 derniers mois.

City s'apprête également à renforcer sa défense. La blessure de Rodri signifie que City a encaissé 0,46 but de plus par match la saison dernière. C'est pourquoi le club a jeté son dévolu sur Abdukodir Khusanov. L'international ouzbek est doué pour le ballon, mais ce sont ses capacités physiques qui feraient de lui un atout pour City. Il possède une grande force et une vitesse exceptionnelle. Khusanov se classe dans le 98e percentile pour les tacles et les interceptions par rapport à tous les autres milieux de terrain des cinq plus grands championnats européens.

Vitor Reis est une autre cible défensive pour City. Ce Brésilien de 18 ans est un titulaire régulier du Palmeiras. Comme Khusanov, il possède d'énormes qualités physiques qui pourraient aider City dans les mois à venir.

L'équipe de Pep est habituée à une forte deuxième partie de saison

Manchester City a l'habitude d'enchaîner les victoires monumentales en fin de saison. Cela suffit généralement pour décrocher le titre, mais cela semble peu probable pour cette campagne. Néanmoins, l'équipe de Pep a l'expérience nécessaire pour se frayer un chemin au cours des prochains mois et s'assurer de terminer parmi les quatre premiers.

Depuis le début de la saison dernière, les Citizens ont disputé 18 matches de Premier League, pour 15 victoires et 3 nuls. Au cours de cette impressionnante série, ils ont marqué 2,67 buts par match en moyenne et n'en ont encaissé que 0,61. City a également terminé la saison 2022/23 en force, remportant 14 de ses 18 derniers matches.

Malgré ses difficultés, City se retrouve à deux points de la 4e place et à six points de la 2e. L'incroyable première partie de saison de Nottingham Forest et le récent regain de forme de Newcastle font que l'équipe de Pep est actuellement 6e au classement. Toutefois, le manager est convaincu que son équipe peut se hisser parmi les quatre premiers, en particulier grâce aux nouvelles recrues qui se profilent à l'horizon.

La victoire 8-0 contre Salford en FA Cup est intervenue après deux victoires consécutives en Premier League. L'équipe a désormais marqué 14 buts et n'en a encaissé qu'un seul lors de ses trois derniers matches de compétition, ce qui l'a aidée à retrouver la confiance. Ce retour à la forme arrive au bon moment, avec des rendez-vous clés en championnat et en Ligue des champions le mois prochain, c'est donc le moment de soutenir City sur les marchés de la vente directe.