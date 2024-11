Pariez sur les clean sheets en Premier League : des stats impressionnantes !

Nous sommes presque au tiers de la saison de Premier League et il y a eu beaucoup de surprises dans le secteur défensif.

Après la pause internationale de novembre, Liverpool occupe la première place du championnat, avec le plus grand nombre de feuilles blanches. Arne Slot a fait des Reds une équipe solide sur le plan défensif, mais certains prétendants surprenants les talonnent dans ce classement.

À l'autre bout du spectre, Manchester City connaît des difficultés défensives. Les champions sont à cinq points de Liverpool et ont une bataille à mener.

Manchester United solide défensivement malgré les changements de direction

Nottingham Forest a été la surprise de la saison jusqu'à présent. Elle occupe la 15e place du classement à la veille de la 12e journée, après avoir récolté 19 points, soit le même nombre qu'Arsenal et Chelsea. Nommé en décembre 2023, Nuno Espirito Santo a clairement aidé l'équipe à s'améliorer, comme en témoignent les bonnes performances de l'équipe après une pré-saison sous sa direction.

Forest s'est assez bien débrouillé en attaque, mais c'est sa défense qui a été la clé de son succès. Elle a encaissé le deuxième plus petit nombre de buts du championnat, avec une moyenne de 0,91 par match. Ses quatre matches sans encaisser de but lui permettent de se classer troisième dans ce domaine, mais avec Arsenal en ligne de mire, il est préférable d'attendre le match contre Ipswich, le 30 novembre, pour miser sur un nouveau succès.

Ruben Amorim deviendra dimanche le troisième manager de Manchester United cette saison, ce qui rend ses cinq matches sans faute encore plus surprenants que l'impressionnante performance de Forest. Erik Ten Hag a été limogé après la défaite 2-1 contre West Ham, mais l'équipe a gardé quatre buts inviolés sous la direction du Néerlandais. Ruud Van Nistelrooy, l'entraîneur intérimaire, a conduit United à une victoire 3-0 contre Leicester lors de son dernier match.

Ipswich a le plus faible xG de Premier League avec 10,24. Ils ont surpassé ce chiffre en marquant en moyenne 1,09 but par match, bien que ce chiffre tombe à 0,8 par match à Portman Road.

Guardiola et Emery ont des problèmes à résoudre

Manchester City est actuellement deuxième du championnat, mais il est clair qu'il a connu quelques difficultés. La blessure de Rodri a placé Pep Guardiola devant un casse-tête au milieu de terrain.

En tant que lauréat du Ballon d'Or, Rodri joue un rôle crucial en perturbant les attaques adverses et en maintenant l'élan de City. Sans lui, les champions ont semblé plus sensibles aux contre-attaques.

Avant le week-end, City reste sur une série de quatre défaites en compétition et n'a réussi qu'un seul match sans faute en cinq rencontres de Premier League à domicile.

L'équipe de Pep Guardiola affronte Tottenham ce week-end. L'équipe d'Ange Postecoglou a éliminé City de l'EFL Cup en octobre et a marqué deux buts. Les Spurs ont également marqué huit buts lors de leurs trois dernières visites à l'Etihad, ce qui laisse penser que ce match pourrait être riche en buts, d'autant plus que City maintient sa réputation de formidable force offensive.

Aston Villa a également été étonnamment médiocre sur le plan défensif. Ils n'ont gardé qu'une seule cage inviolée jusqu'à présent, tout comme Wolves, Southampton, Leicester, Ipswich et Bournemouth. L'équipe d'Unai Emery encaisse en moyenne 1,55 but par match et affronte Crystal Palace ce week-end.

Le seul match sans encombre des Villains a eu lieu à domicile contre Manchester United. Lors de leurs autres sorties à Villa Park, ils ont encaissé des buts contre les Wolves et Everton, deux équipes qui luttent en bas de tableau avec leurs adversaires de samedi. Crystal Palace a battu Villa sur ce terrain en EFL Cup le mois dernier et a marqué dans cette rencontre la saison dernière.