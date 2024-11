Pariez sur l'Italie emmenée par un duo de buteurs dans cette Ligue des Nations !

Ces dernières années, le football italien a oscillé entre succès et changements, notamment en termes de nombre de buts.

L'héritage footballistique le plus récent du pays compte des noms comme Christian Vieri, Filippo Inzaghi et Francesco Totti. Cependant, les temps ont changé et les Azzurri se sont souvent retrouvés à la recherche d'un attaquant talisman pour remporter des victoires.

Cette saison, cependant, est le signe d'un renouveau potentiel, grâce à la forme exceptionnelle de deux attaquants de Serie A, Moise Kean et Mateo Retegui.

Alors que l'Italie aborde les derniers matches de groupe de la Ligue des nations avec des chances réalistes de se qualifier pour les demi-finales, la forme de Kean et de Retegui offre de nombreux éléments à prendre en compte pour ceux qui souhaitent soutenir l'équipe de Luciano Spalletti.

Vainqueur Ligue des Nations : Ligue A, Groupe 2 Cotes France 1.50 Italie 2.10

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Le retour du "Made in Italy"

Lors de la saison 2017-2018 de Serie A, Ciro Immobile (quatorze buts) et Fabio Quagliarella (huit buts) étaient en tête du classement des buteurs après douze journées. Cette saison, Moise Kean et Mateo Retegui sont à l'image de cette performance, en tête du classement.

Depuis le début de la saison, Retegui a marqué 11 fois en Serie A, suivi de près par Kean avec huit buts. Cela n'était pas arrivé depuis sept ans, ce qui laisse présager un changement important dans les perspectives offensives de l'Italie.

Grâce à la gestion de Giampiero Gasperini à l'Atalanta, Retegui est passé d'une puissance brute à un attaquant raffiné.

Ses statistiques offensives se sont nettement améliorées par rapport à la saison dernière, avec une moyenne de 4,68 tirs par match en première division italienne, soit une augmentation notable par rapport aux 2,54 tirs qu'il avait à son actif avec le Genoa. De plus, son nombre de buts attendus (xG) par 90 minutes est de 0,99, ce qui montre qu'il est devenu un formidable numéro neuf moderne, capable de créer des liens, de distribuer efficacement le ballon et de le finir avec précision.

Kean s'est imposé comme un attaquant polyvalent, ajoutant de la profondeur aux options tactiques de l'Italie. Les indicateurs sous-jacents suggèrent que sa saison pourrait être encore plus impressionnante que celle de Retegui. En effet, l'ancien attaquant de la Juventus est en deçà de son xG de 1,77, ce qui laisse penser que ses meilleures performances sont encore à venir.

Ce duo offensif dynamique offre au sélectionneur Luciano Spalletti une flexibilité et des options tactiques qui ont fait défaut à l'équipe nationale italienne ces derniers temps.

Le grand dilemme de Spalletti

La probabilité de voir Moise Kean et Mateo Retegui jouer ensemble donne une nouvelle dimension à la stratégie offensive de l'Italie et place le sélectionneur Luciano Spalletti devant un défi passionnant.

Traditionnellement, l'approche tactique de l'Italie n'a pas favorisé l'utilisation de deux attaquants à la fois, mais les circonstances actuelles exigent un changement de stratégie.

L'état d'esprit stratégique de Spalletti pourrait impliquer des expérimentations, avec Retegui dans un rôle central, tandis que Kean serait positionné soit sur les côtés, soit en tant qu'attaquant de pointe.

Cette approche tactique s'inscrit dans le cadre d'une formation 3-5-1-1, offrant une stabilité qui permet à chaque attaquant de s'adapter et de s'épanouir dans cette configuration.

Cependant, au fur et à mesure des phases de groupe de la Ligue des Nations, Spalletti pourrait se voir contraint d'adopter une approche à deux neuf. Une telle flexibilité tactique est le signe d'une équipe prête non seulement à disputer la Ligue des nations, mais aussi à prendre de l'élan en vue des éliminatoires de la Coupe du monde.

En termes de cotes, les bookmakers placent l'Italie juste derrière la France comme favorite pour remporter leur groupe. L'Italie est actuellement en tête avec dix points, suivie de près par la France avec neuf points et la Belgique avec quatre points. Bien que cette avance soit incertaine, la compétition reste serrée, les Bleus pouvant potentiellement dépasser les Azzurri.

Si la Ligue des Nations revêt une importance immédiate, elle a également des implications plus larges pour le football italien.

De bonnes performances dans ce tournoi auront un impact sur le classement de l'Italie dans les futures éliminatoires de la Coupe du monde, ce qui souligne l'importance de maintenir, voire d'améliorer, son classement FIFA.