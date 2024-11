Pariez sur l'Ecosse pour mettre fin à sa mauvaise passe !

L'Ecosse est en train de vivre une série terrible de résultats.

L'équipe de Steve Clarke n'a remporté qu'une seule victoire depuis septembre 2023, mais le match nul 0-0 contre le Portugal lors de son dernier match semble indiquer qu'elle est sur le point de remonter la pente.

Les Écossais ont pris un départ fulgurant dans les qualifications pour le Championnat d'Europe, remportant leurs cinq premiers matches. Cependant, leur forme s'est affaiblie juste avant le tournoi et ils ont été éliminés en phase de groupes après avoir pris un seul point. Une défaite 1-0 contre la Hongrie lors du dernier match du tournoi a mis fin à une campagne malheureuse.

Paris

L'Écosse ne s'est pas encore remise d'un Euro 2024 difficile

Lorsque l'Écosse a battu l'équipe de Luis De La Fuente 2-0 en mars 2023, l'enthousiasme était à son comble. Une défaite 3-1 en amical contre l'Angleterre, suivie d'une défaite 2-0 contre l'Espagne, a marqué le début du déclin de l'Écosse.

Les hommes de Steve Clarke n'ont plus gagné de match de compétition depuis leur victoire 3-0 sur Chypre il y a 13 mois. Depuis, ils ont disputé 16 matches, y compris les matches amicaux, et n'ont réussi à remporter qu'une seule victoire, contre Gibraltar.

Sur cette période de 16 matches, les Écossais ont réussi à marquer en moyenne 1,06 but par match, soit 1,13 de moins qu'ils n'en ont encaissé. L'Écosse a affronté des adversaires de taille au cours de cette période. Les défaites contre l'Irlande du Nord et la Hongrie, ainsi que le match nul contre la Finlande, ont été amèrement décevants.

Les Écossais possèdent dans leurs rangs des talents qui pourraient les aider à mettre un terme à cette triste série. Scott McTominay a connu de bons débuts en Serie A depuis qu'il a rejoint Naples. Billy Gilmour bénéficie également d'un temps de jeu régulier sous la houlette d'Antonio Conte.

Le bilan de l'Écosse à domicile donne de l'espoir

L'équipe de Steve Clarke a été la moins performante lors de l'Euro 2024. Elle affiche le plus petit nombre de points, le plus grand nombre de buts encaissés et la plus mauvaise différence de buts. Les supporters écossais espéraient sortir de la phase de groupes d'un grand tournoi pour la première fois de leur histoire.

Tout comme l'Écosse, la Croatie a également connu des difficultés lors de l'Euro en Allemagne. Deux ans après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar, ses deux points n'ont pas suffi à lui assurer une place en huitième de finale. Contrairement à ses adversaires de vendredi soir, l'équipe de Zlatko Dalic a su rebondir en se montrant performante en Ligue des nations.

Malgré les récents revers, les résultats à domicile de l'Écosse lors des matches de compétition sont porteurs d'espoir. Depuis que Steve Clarke a pris ses fonctions en 2019, l'équipe a disputé 24 matches de compétition devant ses propres supporters et n'a connu la défaite qu'à quatre reprises. Deux de ces défaites ont eu lieu au cours des six premiers mois de Clarke à la tête de l'équipe.

L'Écosse peut se targuer d'une solide défense lors de ses 20 derniers matches à domicile. Elle n'a encaissé que 16 buts, soit une moyenne de 0,8 par match. L'équipe de Clarke a également marqué lors de 18 de ces 20 matches, alors miser sur elle pour obtenir au moins un point semble être un pari solide ici.

La dernière fois que l'Écosse a accueilli la Croatie, c'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2014 au Brésil, où elle s'est imposée 2-0.