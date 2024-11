Pariez sur des matchs prolifiques en Premier League !

La saison dernière, la Premier League a enregistré un nombre record de buts.

Bien que ces chiffres aient baissé au cours de la campagne actuelle, nous sommes toujours en passe de voir le deuxième plus grand nombre de buts de l'histoire de la ligue.

La saison 2024/25 a vu une moyenne de 2,85 buts par match jusqu'à présent. Les cinq saisons de Premier League les plus riches en buts ont toutes eu lieu au cours des sept dernières années. Comme les matches à fort taux d'intérêt devraient se poursuivre, nous avons sélectionné les rencontres qui promettent des buts lors de la 12e journée.

Paris Premier League Cotes Leicester vs Chelsea - Plus de 2.5 buts 1.39 Everton vs Brentford - Plus de 2.5 buts 1.70 Fulham vs Wolves - Plus de 2.5 buts 1.54

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

A suivre

Leicester - Chelsea

Après avoir été promu du Championship la saison dernière, Leicester se concentre sur son maintien en Premier League. Enzo Maresca, l'actuel entraîneur de Chelsea, a joué un rôle important dans leur succès et les Foxes espèrent faire de ce samedi une journée difficile pour leur ancien manager. Les Foxes n'ont marqué qu'une seule fois en 11 matches de Premier League jusqu'à présent.

Chelsea a un excellent bilan face à Leicester, mais il a concédé des buts lors des quatre derniers face-à-face. Il y a eu une moyenne de 3,75 buts par match au cours de cette période. Les Blues ont marqué lors de leurs cinq matches à l'extérieur en Premier League sous la direction de Maresca, avec une moyenne de 3,4 buts par match. Les deux équipes ont marqué lors des six derniers matches de championnat de Chelsea.

Everton vs Brentford

Everton doit impérativement prendre les trois points contre Brentford pour se relancer dans la course à la qualification. Avant Noël, les Toffees devront affronter Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea et Manchester United. Les Toffees sont loin d'être à l'abri, avec seulement trois points qui les maintiennent au-dessus de la zone de relégation. L'équipe de Sean Dyche a encaissé quatre de ses cinq matches de championnat à Goodison Park. Ils sont confrontés à une autre défense fragile, ce qui laisse présager des buts.

Les matches de Brentford ont été les plus propices aux buts en Premier League, avec quatre en moyenne. C'est nettement plus que la moyenne générale du championnat, qui est de 2,87 buts par match. Les quatre derniers matches de championnat à l'extérieur de Brentford ont été marqués par trois buts ou plus.

Fulham vs Wolves

Fulham est en pleine ascension à la 7e place. Cependant, l'équipe de Marco Silva n'a pas toujours réussi à garder sa cage inviolée, puisqu'elle a encaissé les cinq matches de Premier League qu'elle a disputés sous sa direction. Notre pari a été couronné de succès lors de quatre de ces rencontres. Les Cottagers ont battu les Wolves 3-2 dans ce match la saison dernière.

Les Wolves ont quitté la dernière place de la Premier League grâce à leur victoire sur Southampton avant la pause internationale, mais ils ont encore de gros soucis à se faire avant leur déplacement à Fulham. L'équipe de Gary O'Neil n'a remporté qu'une seule victoire après un début de saison catastrophique.

Ses matches ont été marqués par le deuxième plus grand nombre de buts de l'élite du football anglais, avec une moyenne de 3,91 par match. Cela s'explique en grande partie par leur piètre performance défensive, aucune équipe n'ayant encaissé plus de buts que les Wolves cette saison. Plus de 2,5 buts ont été marqués lors de leurs trois derniers matches à l'extérieur.