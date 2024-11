Pariez pour Liverpool et le Bayern lors de la 5e journée de Ligue des Champions !

Liverpool vs Real Madrid

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Les quatre premiers matches de la saison de la Ligue des champions ont été pour le moins intrigants.

Le nouveau format a ajouté à l'incertitude qui régnait au début de la campagne et certaines des grandes équipes n'ont pas réussi à s'imposer jusqu'à présent.

Trois des demi-finalistes de la saison dernière se retrouvent en dehors des places de qualification automatique à l'approche de la cinquième journée. Le Borussia Dortmund est le plus performant des quatre et occupe actuellement la 7e place. Le Bayern Munich est le suivant à la 17e place. Il affronte une équipe du PSG qui se trouve à la 25e place. Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, est 18e.

Paris Champions League Cotes Bayern Munich vs PSG - le Bayern Munich gagne 1.56 Liverpool vs Real Madrid - Liverpool gagne 1.84

Le Bayern prolonge sa série de victoires contre le PSG

Malgré ses deux dernières défaites en Ligue des champions, le Bayern est la troisième équipe la plus prolifique de la compétition, avec 11 buts en quatre matches. Cela s'explique par sa victoire 9-2 sur le Dinamo Zagreb lors de son premier match. Les premiers mois de la saison ont également été marqués par de nombreux signes prometteurs, toutes compétitions confondues.

Le Bayern est en tête de la Bundesliga et est le grand favori pour reprendre sa couronne au Bayer Leverkusen. Vincent Kompany a adopté une approche agressive, demandant à ses joueurs de presser sans relâche depuis l'avant. Les Bavarois utilisent une ligne défensive très haute pour comprimer le terrain, ce qui s'est avéré très efficace.

Les Bavarois inscrivent en moyenne plus de trois buts par match, toutes compétitions confondues, et n'ont perdu la bataille des xG qu'à une seule reprise. Les chiffres sous-jacents suggèrent qu'ils ont eu la malchance de perdre à Villa Park. Le Bayern a eu 1,15 xG de plus que ses adversaires dans ce match.

Le PSG a débuté sa campagne de Ligue des champions par une victoire contre Gérone, mais il n'a pris qu'un seul point depuis. Il a été battu à domicile par l'Atlético de Madrid lors de son dernier match européen. L'équipe de Luis Enrique perdra tout espoir de se qualifier pour les huit premières places si elle subit une nouvelle défaite.

Les statistiques des confrontations directes ne sont pas favorables aux Parisiens. Ils ont perdu cinq des six derniers matches de compétition contre le Bayern, ne marquant que lors de deux de ces rencontres.

Encore plus de malheurs pour les Madrilènes

Liverpool mène la danse en phase de championnat et est la seule équipe à afficher un bilan de 100 % dans la compétition. Il affronte le Real Madrid, champion en titre, qui a du mal à se mettre en route cette saison.

Carlo Ancelotti est devenu la saison dernière le premier à remporter quatre fois la Ligue des champions en tant qu'entraîneur.

L'arrivée de Kylian Mbappé était censée rehausser le niveau du Real Madrid, mais cela n'a pas encore fonctionné. Le Français a rejoint un groupe offensif déjà plein de talent et il a été difficile de maximiser son potentiel.

La première défaite des Blancos dans la compétition de cette année est survenue face à Lille. Lors de sa dernière sortie en Ligue des champions, le Real a été battu 3-1 à Santiago Bernabeu par l'AC Milan. Les hommes de Carlo n'ont pas encore réalisé leur premier sans-faute en championnat et ont encaissé une moyenne de 1,75 but par match.

Liverpool, quant à lui, a battu les Rossoneri 3-1. Les Reds ont fait preuve d'une grande efficacité défensive sous la houlette d'Arne Slot. Ils possèdent la meilleure défense de Premier League et n'ont encaissé qu'un seul but en Ligue des champions.