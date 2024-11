Pariez dès maintenant sur deux clubs pour le top 10 de Premier League !

La Premier League se rapproche souvent de l'arrivée et s'éloigne avant janvier, ce qui rend le pari "Finir dans le top 10" difficile à appréhender.

Choisir la bonne équipe peut s'avérer difficile, car il s'agit non seulement de sélectionner la meilleure option, mais aussi d'estimer combien d'équipes au-dessus d'eux pourraient ne pas répondre aux attentes.

Les bookmakers ont évalué Nottingham Forest et Bournemouth à plus de 2,00 pour terminer la saison parmi les dix meilleures équipes de Premier League. Examinons de plus près leurs références et évaluons si c'est le bon moment pour les soutenir.

Equipes Cotes Nottingham Forest 10 Bournemouth 9.00

Odds courtesy of Unibet. Correct at time of publishing and subject to change.

Nottingham Forest : Le calendrier pourrait être le plus grand obstacle

La cote de 10,00 pour terminer la saison dans les six premiers est peut-être un peu ambitieuse, mais les 2,20 pour que Nottingham Forest termine dans la première moitié de la Premier League sont un prix qui vaut la peine d'être pris en considération. Depuis leur promotion en 2022 et un recrutement estival qui a accueilli 22 nouveaux joueurs, Steve Cooper et Nuno Espirito Santo ont eu du mal à tirer le meilleur parti de leur effectif. Avec les arrivées de Nikola Milenkovic, Elliot Anderson, Jota Silva, James Ward-Prowse et d'autres cet été, Forest a franchi un cap.

L'arrivée de ces joueurs a renforcé la concurrence pour les places, influençant les matchs de Premier League. Ils sont venus compléter des joueurs comme Morgan Gibbs-White et Chris Wood, qui se sont montrés efficaces et réguliers à ce niveau. Le recrutement s'est amélioré, tout comme les performances sur le terrain. Chelsea, Brighton et Liverpool ont perdu des points contre Forest cette saison, ce dernier ayant perdu son seul match (1/17) sous la direction d'Arne Slot.

Nottingham Forest a non seulement des joueurs performants en attaque - Chris Wood a marqué huit buts en seulement 11 matches - mais sa solidité défensive continue d'impressionner. Avec dix buts encaissés, Forest est le club de Premier League qui a encaissé le moins de buts. Seul Liverpool (9,47xGA) a accumulé moins de buts contre (11,41xGA) au cours de cette campagne.

Cependant, le calendrier de Forest pour les six prochaines semaines sera son plus grand test jusqu'à présent. Avec des matches contre Arsenal, Man City, Man United, Aston Villa et Tottenham, il est probable que Forest ne rapportera pas de points aussi souvent, ce qui rendra une place parmi les six premiers plus difficile à obtenir.

La défense de Nottingham Forest peut-elle tenir tête aux meilleurs de la Premier League dans cette série de matches intenses et difficiles ? S'ils parviennent à obtenir un ou deux résultats positifs au cours de cette période, cette sélection sera à prendre.

Bournemouth : Les Cherries sont assez doux

Comme Nottingham Forest, Bournemouth a connu un début de saison impressionnant grâce à des joueurs en forme et à des résultats qui font tourner la tête à des adversaires habituellement têtus. Les Cherries ont battu Arsenal (2-0) et Man City (2-1), tout en tirant 19 fois au but lors de leur défaite à Anfield.

Andoni Iraola est le catalyseur de la réussite de Bournemouth. L'Espagnol est arrivé au club dans des circonstances controversées, en remplacement de Gary O'Neil, qui s'était montré prometteur et avait gagné l'estime des supporters. Remplacer un manager dans de telles circonstances est difficile, surtout si le nouvel entraîneur principal ne prend pas le meilleur départ.

En 2024/25, l'influence d'Iraola est évidente. Bournemouth ressemble à son équipe du Rayo Vallecano des dernières saisons de la Liga. Iraola attend de son équipe qu'elle fournisse beaucoup d'efforts lorsqu'elle n'a pas la possession du ballon, en fermant les défenses adverses près de leur propre but pour tenter de reprendre le contrôle dans les zones dangereuses. Avec 10,62 PPDA (Passes par action défensive) cette saison, Bournemouth est le huitième meilleur de la division, pressant et perturbant ses adversaires avant d'effectuer une action défensive plus souvent que 12 autres équipes.

Bournemouth est une équipe qui presse et perturbe n'importe quelle équipe de la division. Ce style de jeu déstabilise même les plus grandes équipes, comme Manchester City, ce qui fait de l'approche des Cherries en Premier League une équipe qui peut prétendre à une place dans la première moitié de tableau à 2,10.

Cette équipe prendra la route avec confiance, persuadée que son plan de jeu peut réussir même contre des adversaires plus forts. Bournemouth va défier les équipes et les forcer à se mettre dans des situations où l'on risque d'encaisser. C'est le type d'équipe de Premier League que vous voulez soutenir dans un marché comme celui-ci - une équipe qui est susceptible de prendre des points quel que soit l'adversaire et le lieu.

Bournemouth (19,02xG) se classe au 5e rang du championnat pour les buts attendus, derrière Man City, Liverpool, Tottenham et Chelsea. Ils s'avèrent capables d'un rendement offensif similaire à celui des équipes qui se battent pour une place en Ligue des champions. Si cela se poursuit tout au long de la saison, avec Antoine Semenyo et Evanilson dans les zones offensives, Bournemouth à 2,10 devient une perspective attrayante pour la première moitié du tableau.