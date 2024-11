Parier sur les matchs nuls offrent une grande valeur dans une Premier League plus compétitive que jamais !

Après 10 journées, la saison actuelle de la Premier League se distingue par une anomalie intrigante.

Il est intéressant de noter que 28 % des matchs se sont soldés par des matchs nuls - une hausse significative par rapport aux 21,58 % de la saison précédente et loin du niveau historiquement bas de 18,7 % en 2018-19.

Dans cette plongée analytique, nous explorons les nuances qui se cachent derrière cette poussée statistique et examinons pourquoi parier sur les matchs nuls peut être une stratégie intelligente ce week-end.

Matchs Premier League Cotes pour nul Crystal Palace vs Fulham 3.45 Nottingham Forest vs Newcastle 3.28 Chelsea vs Arsenal 3.42

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Le nombre de buts en hausse

A première vue, l'une des raisons de la recrudescence des matches nuls est le niveau élevé de la concurrence dans la première division anglaise. Dix points seulement séparent Liverpool, leader du championnat, de Fulham, Newcastle et Bournemouth, qui évoluent en milieu de tableau.

Cette marge n'a jamais été aussi faible depuis 1992, et notre outil de prédiction interne a donc prévu que Manchester City remporterait le titre cette saison avec seulement 80 points d'avance.

Les matches de cette saison diffèrent de l'approche défensive typique qui aboutit généralement à des matches nuls.

Avec une moyenne de 2,87 buts par match - plus élevée que la plupart des saisons à l'exception de 2023-24 (3,30) - les buts ne diminuent pas.

Seuls 5,7 % des rencontres de la saison en cours se sont soldées par un score nul et vierge, soit le quatrième taux le plus bas de l'histoire de la Premier League.

Quelle est donc la cause de cette augmentation du nombre de matches nuls alors que les rencontres ne sont pas si serrées que cela ? La réponse se trouve peut-être dans l'évolution des formats de jeu.

La tendance croissante aux buts tardifs (huit des vingt résultats possibles ont été modifiés au cours des deux dernières journées grâce à des buts marqués après la 85e minute), ainsi que l'allongement des arrêts de jeu et l'augmentation du nombre de remplacements autorisés, ont créé de nouvelles vulnérabilités pour les équipes qui défendent une maigre avance.

Chaque match de la Premier League moderne peut durer plus de 100 minutes, ce qui offre aux équipes menées un nouvel espoir stratégique d'égaliser.

C'est ainsi que six égalisations dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps ont déjà été réalisées cette saison, ce qui représente 11 % de tous les buts égalisateurs, un record.

Se contenter d'un point

Une autre évolution, subtile mais significative, peut concerner les équipes qui optent pour des nuls stratégiques dans un tableau très disputé, où chaque défaite peut mettre en péril les ambitions à long terme.

Par exemple, la propension d'Ipswich Town et de Nottingham Forest à faire des matchs nuls (respectivement cinq et quatre) montre que ces équipes préfèrent s'assurer des points de façon constante et prendre moins de risques en fin de match.

Les marchés de paris négligent souvent le résultat du match nul dans le système de paris 1X2 traditionnel, en partie à cause de la loyauté des supporters et de la tendance des supporters neutres à souhaiter une victoire.

Par conséquent, les matchs qui se terminent par un match nul bénéficient généralement d'un soutien financier moins important, ce qui peut conduire à des cotes plus élevées que ce qu'elles pourraient raisonnablement être compte tenu de la dynamique du match.

Comme l'a analysé notre outil de prédiction interne, trois matches de ce week-end ont un potentiel de match nul, sur la base de la forme actuelle et des données historiques.

Crystal Palace vs Fulham : Probabilité de match nul : 27

Nottingham Forest - Newcastle : Probabilité de match nul : 25,7

Chelsea vs Arsenal : Probabilité de match nul : 25%

Les cotes, comprises entre 3,25 et 3,40, suggèrent que les bookmakers surestiment légèrement ce résultat (les chances implicites sont de 31 %), ce qui pourrait permettre des paris stratégiques.