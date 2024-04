Parier sur le vainqueur de l'Euro 2024 : cotes, pronostics, favoris

Vous allez être nombreux à parier sur le vainqueur de l'Euro 2024. Retrouvez tous nos conseils pour mettre toutes les chances de votre côté.

Vous allez être nombreux à parier sur le vainqueur de l'Euro 2024. Retrouvez tous nos conseils pour mettre toutes les chances de votre côté.

Parier sur le vainqueur de l'Euro 2024 : cotes et pronostics

Il y a plusieurs paris qui sont très populaires lors des plus grands événements sportifs. L'un d'entre eux est sans contexte le vainqueur de la compétition. Alors que son entame arrive très vite, il faut savoir que vous pouvez déjà parier sur le vainqueur de l'Euro 2024. Avant même le premier match, les bookmakers permettent de placer des paris dessus. Ce pari était d'ailleurs disponible avant que les nations qualifiées ne soient connues.

C'est aussi pour cela que les cotes vont varier jusqu'au coup d'envoi de l'Euro 2024. Comme vous devez le comprendre, les cotes sont souvent plus élevées lorsque la compétition n'a pas encore débuté. En effet, les premiers matchs peuvent déjà donner des indications concernant le niveau des différents favoris de l'Euro 2024. Si vous souhaitez obtenir les meilleures cotes vainqueur Euro 2024, il faut donc en profiter dès leurs sorties.

Retrouvez d'ailleurs les cotes des favoris de l'Euro 2024 sur les bookmakers tricolores

Vainqueur de l'Euro 2024 : liste des favoris

Les bookmakers sont unanimes ! C'est l'Angleterre qui aura le statut de favori de cet Euro 2024. Les Three Lions se présentent avec une génération dorée. Ils ont déjà des joueurs d'expérience, comme Harry Kane ou Kyle Walker, qui pourront montrer la voie à leurs jeunes coéquipiers. Et parmi les jeunes talents, Gareth Southgate pourra compter sur Jude Bellingham, Phil Foden ou encore Cole Palmer. Les trois pépites ne cessent de briller depuis plusieurs mois et voudront poursuivre avec leur sélection nationale.

Mais voilà, la France ne l'entend certainement pas de cette oreille. Depuis l'arrivée de Didier Deschamps à leur tête, les Bleus ont pris l'habitude de briller dans les grandes compétitions... Un sacre mondial en 2018, une finale en Coupe du Monde 2022 ou à l'Euro 2016... Il va encore falloir s'attendre à voir la sélection tricolore jouer les premiers rôles en Allemagne. Menée par son capitaine Kylian Mbappé, la France aura l'intention d'aller chercher un titre qui lui échappe depuis 2000.

Derrière les deux favoris anglais et français, c'est l'Allemagne qui complète le podium sur les différents bookmakers. Il faut dire que la Mannschaft aura un avantage pour cet Euro... Elle évoluera devant ses fans ! Cela peut donner encore plus de motivation aux joueurs allemands. Même s'ils n'ont pas brillé lors des derniers événements, ils ont toujours plusieurs des meilleurs éléments de la planète dans leur effectif, avec Florian Wirtz, Joshua Kimmich ou encore Manuel Neuer. Surtout que Toni Kroos a décidé de reprendre du service avec sa sélection, pour apporter encore un peu plus d'expérience.

Ensuite, on retrouve l'Espagne. Sous les ordres de Luis de la Fuente, la Roja a encore quelques talents qui devraient lui permettre de jouer les premiers rôles lors des prochaines grandes compétitions. Le joueur à suivre sera assurément Lamine Yamal. Malgré ses 16 ans, il est déjà important du côté du FC Barcelone. Il aura d'ailleurs le soutien de plusieurs de ses coéquipiers en Catalogne, avec Pau Cubarsi ou Pedri.

C'est le Portugal qui complète le top 5. Vainqueur surprise de l'Euro 2016, il est désormais bien plus attendu. Si Cristiano Ronaldo n'est plus au sommet de son art, même s'il enchaîne les buts en Arabie Saoudite, il a du très beau monde à ses côtés. Ruben Dias, Bernardo Silva et Bruno Fernandes ont su accumuler de l'expérience et font partie de l'élite à leur poste. D'autres talents bien plus jeunes, comme Nuno Mendes ou Rafael Leao, auront l'intention d'aider la sélection lusitanienne à s'offrir un nouveau grand sacre.

France vainqueur de l'Euro 2024 : cotes

Pour les bookmakers, la France fait partie des grands favoris de cet Euro 2024. Il n'y a que l'Angleterre qui dispose d'une cote plus basse au moment de parier sur le vainqueur de l'Euro 2024. Il faut dire que Didier Deschamps a tout ce qu'il faut pour aller au bout. Très solides lors des éliminatoires, les Bleus ne déçoivent que rarement lors des gros matchs. C'est pour ça qu'ils sont allés en finale des deux dernières Coupes du monde et qu'ils se sont imposés en 2018.

Si Didier Deschamps a déjà remporté l'Euro en tant que joueur, il ne l'a toutefois toujours pas gagné en tant que sélectionneur. C'est le dernier grand trophée qui lui manque à la tête des Bleus alors qu'il a la Coupe du Monde et la Ligue des Nations. Ayant cédé en finale lors de l'Euro 2016, il tentera de faire mieux lors de cette édition. Même si l'Angleterre a d'excellents joueurs, les Bleus ne sont pas à plaindre avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Théo Hernandez. Tout ce qu'il faut pour faire partie des favoris de l'Euro 2024.

Les vainqueurs de l'Euro 1960 – 2024

Année Gagnants 1960 Union Soviétique 1964 🇪🇸 Espagne 1968 🇮🇹 Italie 1972 🇩🇪 Allemagne 1976 🇨🇿 Tchécoslovaquie 1980 🇩🇪 Allemagne 1984 🇫🇷 France 1988 🇳🇱 Pays-Bas 1992 🇩🇰 Danemark 1996 🇩🇪 Allemagne 2000 🇫🇷 France 2004 🇬🇷 Grèce 2008 🇪🇸 Espagne 2012 🇪🇸 Espagne 2016 🇵🇹 Portugal 2020 🇮🇹 Italie

Pariez sur le vainqueur de l'UEFA 2024 : FAQ

Quel est le meilleur moment pour parier sur le vainqueur de l'Euro 2024 ?

Cela dépend des habitudes des joueurs. S'ils souhaitent avoir la cote la plus élevée, il faut parier sur le vainqueur de l'Euro 2024 avant l'entame de la compétition. Pour prendre le moins de risques, il vaut mieux attendre le début de l'événement pour se faire une idée du niveau des cadors.

Qui pourrait être la surprise de cette édition de l'Euro 2024 ?

Les Pays-Bas ne font pas beaucoup de bruit. Ils auront toutefois quelques grands talents pour la compétition. Il y a de nombreux excellents joueurs chez les Oranje. Difficile de ne pas avoir en tête Virgil van Dijk, Frenkie de Jong ou Matthis de Ligt. En ajoutant des Xavi Simons, Micky van de Ven ou Tijjani Reijnders dans l'effectif, il y a de quoi en surprendre plus d'un l'été prochain.

Quels autres types de paris existent pour l'Euro 2024 ?

Les parieurs auront de quoi faire en souhaitant jouer sur l'Euro 2024. Ils peuvent aussi jouer sur la qualification à partir des rencontres à élimination directe, pour ne pas se faire avoir par le match nul. Ils ont aussi accès aux paris sur les finalistes ou encore sur le meilleur buteur de la compétition. Sans oublier qu'ils pourront miser directement sur chaque rencontre et même jouer en direct sur l'Euro 2024.